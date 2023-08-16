التنمية البشرية بالصحة تفتتح تدريباً للسلامة المهنية للمراقبين الصحيين

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بالتعاون مع الإدارة العامة للرقابة الداخلية ووحدة السلامة ومكافحة العدوى دورة تدريبية بعنوان السلامة المهنية للمراقبين الصحيين والتي استهدفت المراقبين الصحيين في الرقابة الداخلية.

وافتتح البرنامج التدريبي رأفت محيسن مدير دائرة التدريب مرحباً بالحضور ممثلي الإدارة العامة للرقابة الداخلية كل من ا.حازم النخالة مدير دائرة الرقابة الفنية، ا.خالد طبش مدير دائرة التدريب بالرقابة وطاقم المدربين من وحدة السلامة ومكافحة العدوى، والمتدربين.

وأكد على تعزيز التعاون بين الإدارات، داعياً المتدربين إلى الالتزام بالبرنامج واتباع أساليب الوقاية في المؤسسات الصحية، واستخدام أدوات التقييم في مجال الصحة المهنية.

وفي كلمته ثمن حازم النخالة الجهود المبذولة لتنفيذ الدورة بنجاح مقدما شكره لكل من الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية والمدربين من وحدة السلامة ومكافحة العدوى، مشيراً إلى أن هذه الدورة ضمن خطة الإدارة العامة للرقابة الداخلية للعام 2023، داعيا المتدربين للالتزام لتحقيق الاستفادة المثلى من البرنامج التدريبي.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تدريب العاملين في الرقابة الداخلية على المخاطر التي يتعرض لها العاملين الصحيين في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى التدريب على الأساليب اللازمة لحماية أنفسهم أثناء جولاتهم، وآليات تقييم المخاطر والسلامة المهنية للعاملين الصحيين.

ويحاضر بالدورة نخبة من المدربين من وحدة السلامة ومكافحة العدوى، ويشارك فيها 34 متدربا فيما وتتناول عدد من المحاور الهامة أبرزها أهمية السلامة ومكافحة العدوى، مقدمة في السلامة المهنية، مخاطر بيئة العمل، السلامة من الحريق، جودة المياه، أساسيات مكافحة العدوى، التطعيمات الخاصة بالعاملين.