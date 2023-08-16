التعليم تُعلن عن مشروع بناء مجمع مدارس حكومية بحي الشجاعية بغزة

غزة- وكالة الرأي:

شاركت وزارة التربية والتعليم العالي في المؤتمر الصحفي الذي نظمته متابعة العمل الحكومي حيث أعلنت عن مشروع بناء مجمع مدارس حكومية على أرض مقبرة التوانسي وسط حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ويأتي المشروع تنفيذاً لقرار متابعة العمل الحكومي بعد التوافق مع جميع الجهات ورابطة أهالي حي الشجاعية والوجهاء والوزرات، حيث بموجبه يتم نقل مقبرة التوانسي إلى المقبرة الشرقية وإقامة مجمع مدارس عليها لخدمة الطلبة والأهالي.

وفي كلمة الوزارة قال مدير تعليم شرق غزة أ. منير أبو زعيتر إن الوزارة والمديرية تُقدّم الخدمة التعليمية لما يزيد عن 70 ألف طالب وطالبة في منطقة شرق غزة، منهم 21 ألف في حي الشجاعية.

وأضاف بأن إنشاء المدارس الجديدة هنا في وسط الشجاعية سيفيد كثيراً الطلبة والأهالي والمجتمع خاصة وأن لدينا كثافة صفية عالية واحتياج حقيقي للمزيد من المدارس.

وأوضح أن إنشاء مدارس جديدة على الحدود الشرقية لحي الشجاعية أمر لا يلبي الحاجة خاصة لطالباتنا، فانتقال الطالبات لمسافات من وسط الشجاعية والذهاب للحدود الشرقية هو إرهاق ومشقة عليهن وعلى الأهالي والمعلمات ولذلك كان القرار ببناء مدارس في وسط الشجاعية.

وبين أبو زعيتر أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جميع الجهات سعت منذ سنوات في البحث عن قطع أراضي داخل حي الشجاعية فلم تجد، لذلك وبعد المشاورات كان لا مجال سوى نقل المقبرة وإنشاء مجمع مدارس بدلاً منها، وهو مشروع حيوي بموجبه سنوفر مدارس قريبة من السكان ونخدم الطلبة والعملية التعليمية بشكل أفضل. كما قدّم أبو زعيتر الشكر والتقدير لأهالي الشجاعية وجميع من يُساند ويدعم هذه الفكرة.

من جهته تحدث ممثل المكتب الإعلامي الحكومي د. تيسير محيسن عن قرارات متابعة العمل الحكومي في هذا المجال، وقال إنه بناء على مداولات متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم 234 بتاريخ 2/8/2023 فقد قررت الموافقة على إزالة مقبرة التوانسي في الشجاعية وتخصيصها لإقامة مجمع مدارس عليها، كما تقرر تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بنقل رفات الموتى إلى المقبرة الشرقية وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الوزارة.

من جهته أوضح رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر المختار أبو سلمان المغني أن هذه القبور قبور آبائنا وأجدادنا لها كل الاحترام والتقدير في قلوبنا جميعاً.

وأكد أنه لن يتم رفع قبر من مكانة إلا بموافقة أهله وعندما يُرفع يتم ذلك وفق تعليمات الشريعة الإسلامية احتراماً لهذه الرفات.

ولفت إلى أن بناء مجمع المدارس وسط الشجاعية خطوة مهمة لمصلحة العملية التعليمية وطالباتنا وطلابنا.

من جهته أوضح ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أ. مازن النجار أن مجلس الاجتهاد الفقهي في الوزارة وبعد دراسة واسعة وافق على استخدام المقبرة للمصلحة العامة، وإنشاء مجمع مدارس تعليمي حيث سيتم نقل القبور ورفات الأموات بالطريقة والضوابط الإسلامية المتفق عليها في الشريعة الإسلامية.

بدوره أوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح د. علاء الدين العكلوك أن نقل القبور ليس غريباً من الناحية الشرعية أو الاجتماعية، فقد تم نقل قبور الصحابة رضوان الله عليهم من مكان لآخر.

وأضاف يجب أن تتغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مبيناً أن مسألة نقل القبور وإنشاء مدارس فيها مصلحة وخير لشعبنا وأهلنا وطلبتنا.