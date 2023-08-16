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"هيئة الاستثمار والمدن الصناعية" تستقبل وفداً من الوكالة اليابانية

16 آب / أغسطس 2023 09:29

هيئة تشجيع الاستثمار تستقبل وفداً من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
هيئة تشجيع الاستثمار تستقبل وفداً من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

غزة- وكالة الرأي:

استقبلت  هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في مقرها بمدينة غزة الصناعية،  وفداً من قسم دعم العمليات في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA حيث ضم الوفد كلاً من السيدة كين كاي، والسيد جونجي كاواشيما، والسيد محمد نصار.

وكان في استقبالهم  باجس الدلو  مدير دائرة الترويج والعلاقات المحلية والدولية بالهيئة.

واستعرض الدلو مستجدات المنطقة الصناعية والجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل دعم وتطوير المصانع والشركات، متطرقاً إلى تفاصيل وافية لحجم الاستثمارات الكلية للمصانع والشركات وما تقدمه الهيئة من امتيازات لصالح هذه الشركات، إضافةً إلى شرح مفصل عن مشروع الطاقة الشمسية لتزويد المصانع بالكهرباء الدائمة على مدار الساعة.

وأجرى الوفد جولة ميدانية على بعض المصانع اشتملت على شركة يونيبال 2000 للتجارة والصناعة وصناعة الملابس الجاهزة ومصنع شركة رسبي للتجارة العامة للاطلاع عن كثب على سير العمل فيها، واعدين بتقديم الدعم والمشورة لهم ورفع متطلباتهم لجهات الاختصاص والعمل على تقديم كافة الخدمات لهم.

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