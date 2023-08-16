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ضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

وزارة التعليم تُناقش فعاليات ونشاطات برنامج غرس وتعزيز القيم

16 آب / أغسطس 2023 09:58

وزارة التعليم تُناقش فعاليات ونشاطات برنامج غرس وتعزيز القيم
وزارة التعليم تُناقش فعاليات ونشاطات برنامج غرس وتعزيز القيم

غزة- وكالة الرأي:

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي-الإدارة العامة للأنشطة الطلابية،  فعاليات ونشاطات  برنامج غرس وتعزيز القيم الذي ستنفذه في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التعليم مع الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج،  بحضور أ. حمدي الدلو مدير عام الأنشطة الطلابية، وأ. فطين البنا مدير دائرة القيادات الطلابية وعدد من رؤساء الأقسام.

وقدّم الدلو الشكر والتقدير لجميع الطواقم التعليمية والشركاء الذين ساهموا في إنجاح البرنامج خلال العام الدراسي الماضي، لافتاً إلى أن المشروع سيستمر في العام الجديد بالعديد من الفعاليات النوعية الهادفة.

من جهته تحدث البنا بشيء من التفصيل عن القيم التي سيركز عليها البرنامج وأهم الفعاليات والأساليب  المستخدمة.

بدورهم أثنى الحضور على دور وزارة التعليم التي  تقدم كل ما يمكن في سبيل النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بالطلبة في المجال العلمي والأكاديمي والقيمي.

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