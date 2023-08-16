النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2598) الاربعاء16/8/2023

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· لجنة الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء انتخابات محلية في غزة وفتح تؤكد جاهزيتها للمشاركة

· فتح والجهاد الإسلامي تتفقان في غزة على تعزيز العلاقات الثنائية رغم الخلافات في الضفة

· كتائب القسام تعلن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة- (فيديو)

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· الاتحاد الأوروبي: دفعنا حصتنا كاملة من مخصصات الشؤون الاجتماعية

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القدس العربي

· نابلس.. إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

· انتقادات في غزة لتقليص السلطة الفلسطينية مخصصات “الشؤون الاجتماعية”

· الضفة الغربية.. مليون دولار منحة من اليابان لمخيم جنين

· تشييع جثماني شهيدين في أريحا بينهما طفل والاحتلال يقر بإطلاق صاروخ على مستوطنة قرب جنين

· “أوتشا” تفضح هجمات الاحتلال والمستوطنين.. أعداد الضحايا الفلسطينيين وعمليات الهدم فاقت العام المنصرم

· ارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال في عدوان على مخيم عقبة جبر في أريحا.. والمقاومة تتوعد بالرد- (فيديوهات)

· لجنة الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء انتخابات محلية في غزة وفتح تؤكد جاهزيتها للمشاركة

· فتح والجهاد الإسلامي تتفقان في غزة على تعزيز العلاقات الثنائية رغم الخلافات في الضفة

· كتائب القسام تعلن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة- (فيديو)

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الشرق الأوسط

· السلطة الفلسطينية تدين «المداهمات الدموية» للجيش الإسرائيلي في الضفة

الغد الأردنية

· عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية بنابلس

· إضراب شامل وتوعد فلسطيني بالرد على جرائم الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

· شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

· لا تكترث للمعارضة الدولية.. حكومة الاحتلال تسمح للمستوطنين بتخريب المدارس الفلسطينية

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· غزّة... صيفٌ جديد تحت الحصار

· صيف خانق آخر تعيشه غزة | سراب الوعود: القاهرة محكومة بالسقف الإسـرائيلي

الشرق القطرية

· إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وآخرين بالاختناق إثر

· أريحا.. أقدم مدن العالم تحت حصار خانق

· منظمة التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال بعد استشهاد فلسطينيين في

· قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين في قرية رمانة

الشروق المصرية

· إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس وآخرين بالاختناق خلال تأمين اقتحام المُستوطنين لمقام يوسف

· لماذا وصف نجل نتنياهو رئيس الأركان بأنه أفشل شخصية عسكرية منذ تأسيس إسرائيل؟

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فلسطين اليوم

بالفيديو إصابات واعتقالات وتفجير منزل في عدوان صهيوني على مخيم بلاطة جنوب نابلس

عرب ٤٨

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وكالة وفا

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حدث في مثل هذا اليوم

· · 16 آب (أغسطس)

· 2006 م استشهاد المجاهد وائل أبو سلطان (27 عاماً) من نشطاء كتائب القسّام، في انفجار غامض أدى إلى تدمير منزل يعود لعائلة المصري بالقرب من مسجد الفاروق بحي الزيتون بمدينة غزة.

· 2004 م بدأ ما يقارب 8000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني إضراباً مفتوحاً عن الطعام بسبب رفض الاحتلال تلبية مطالبهم الأساسيّة و تحسين ظروف اعتقالهم استمرّ لمدة 19 يوماً.

· 2001م قامت مجموعة من المستوطنين الصهاينة يقطنون مستوطنة "شيلو" قرب نابلس ، بمباغتة سيّارة تقلّ فلسطينيين و هاجمها بالأسلحة الناريّة مما أدّى إلى استشهاد كهلٍ فلسطيني و إصابة 4 آخرين.

· 1995م عملية استشهادية في حافلة صهيونية في مدينة القدس نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وأسفرت عن مقتل خمسة صهاينة وجرح 107 آخرين.

· 1969م الإعداد لإقامة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وقد عينت دائرة التنظيم الشعبي التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية لجاناً تحضيرية من المعلمين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والكويت والعراق ومصر والجزائر والمغرب وليبيا.

· 1945 م الرئيس الأمريكي هاري ترومان (1884 - 1972) ينعش الهجرة اليهودية إلى فلسطين ويدعو إلى توطين اليهود فيها.