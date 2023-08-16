النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2598) الاربعاء16/8/2023
أخبار فلسطينية
- وزارة الأسرى: الاحتلال اعتقل 17 صيادًا منذ بداية العام الجاري
- تقرير "صفوة الحفّاظ" .. أقمارٌ قرآنيةٌ تنير فضاء غزة
- محدث 93 إصابة وتفجير منزلين بعدوان إسرائيلي على نابلس
· لجنة الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء انتخابات محلية في غزة وفتح تؤكد جاهزيتها للمشاركة
· فتح والجهاد الإسلامي تتفقان في غزة على تعزيز العلاقات الثنائية رغم الخلافات في الضفة
· كتائب القسام تعلن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة- (فيديو)
اخبار إسرائيلية
· سموتريتش يرصد 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان... في البؤر العشوائية كذلك
· تراجع التضخم في إسرائيل إلى 3.3%
· تقرير: نتنياهو يعتزم تعليق التشريعات القضائية لمدة عام
· في بيان مشترك مع غالانت: نتنياهو يعلن "دعمه الكامل" لرئيس الأركان الإسرائيلي
· تحليل إخباري | إخفاق نتنياهو والتوتر مع الجيش
· المحكمة تفرج عن المستوطن المشتبه بقتل الشهيد قصي معطان في برقة
- »نتنياهو يعتزم تعليق التشريعات القضائية لمدة عام
- »مسؤول عسكري إسرائيلي: الطائرة التي أسقطت في غزة كانت في مهام سرية
اخبار دولية
· باراغواي تعلن إعادة سفارتها لدى إسرائيل للقدس
· الاتحاد الأوروبي: دفعنا حصتنا كاملة من مخصصات الشؤون الاجتماعية
اخبار عربية
· منظمة التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال بعد استشهاد فلسطينيين في
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
· نابلس.. إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
· انتقادات في غزة لتقليص السلطة الفلسطينية مخصصات “الشؤون الاجتماعية”
· الضفة الغربية.. مليون دولار منحة من اليابان لمخيم جنين
· تشييع جثماني شهيدين في أريحا بينهما طفل والاحتلال يقر بإطلاق صاروخ على مستوطنة قرب جنين
· “أوتشا” تفضح هجمات الاحتلال والمستوطنين.. أعداد الضحايا الفلسطينيين وعمليات الهدم فاقت العام المنصرم
· ارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال في عدوان على مخيم عقبة جبر في أريحا.. والمقاومة تتوعد بالرد- (فيديوهات)
· لجنة الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء انتخابات محلية في غزة وفتح تؤكد جاهزيتها للمشاركة
· فتح والجهاد الإسلامي تتفقان في غزة على تعزيز العلاقات الثنائية رغم الخلافات في الضفة
· كتائب القسام تعلن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة- (فيديو)
·
الشرق الأوسط
· السلطة الفلسطينية تدين «المداهمات الدموية» للجيش الإسرائيلي في الضفة
الغد الأردنية
· عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية بنابلس
· إضراب شامل وتوعد فلسطيني بالرد على جرائم الاحتلال
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
· شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر
· لا تكترث للمعارضة الدولية.. حكومة الاحتلال تسمح للمستوطنين بتخريب المدارس الفلسطينية
الاخبار اللبنانية
· غزّة... صيفٌ جديد تحت الحصار
· صيف خانق آخر تعيشه غزة | سراب الوعود: القاهرة محكومة بالسقف الإسـرائيلي
الشرق القطرية
· إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وآخرين بالاختناق إثر
· أريحا.. أقدم مدن العالم تحت حصار خانق
· منظمة التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال بعد استشهاد فلسطينيين في
· قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين في قرية رمانة
الشروق المصرية
· إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس وآخرين بالاختناق خلال تأمين اقتحام المُستوطنين لمقام يوسف
· لماذا وصف نجل نتنياهو رئيس الأركان بأنه أفشل شخصية عسكرية منذ تأسيس إسرائيل؟
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· بالصور صفوة الحفاظ "2" .. نور القرآن يضيء غزة
· مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
· محدث 93 إصابة وتفجير منزلين خلال اقتحام الاحتلال شرق نابلس
· الاحتلال يخصص بـ700 مليون شيكل دعمًا للاستيطان في الضفة
· جريمة قتل جديدة في الداخل المحتل ترفع عدد الضحايا منذ مطلع العام لـ136
· مواجهات في القدس وأريحا وسط حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة
صحيفة القدس
- الاحتلال يبدأ بشرعنة وتوسيع بؤر استيطانية بالضفة
- 9أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
- مرتين في العام.. قيود جديدة على وصول المزارعين في عانين إلى أراضيهم
- إصابات وتفجير منازل في عدوان إسرائيلي واسع على نابلس
- يديعوت: باراغواي ستنقل سفارتها إلى القدس
صحيفة الأيام
- استشهاد فتى وشاب في مخيم عقبة جبر عقب اقتحام إسرائيلي واشتباكات مسلّحة
- »سموتريتش يرصد 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان بالضفة
- »لجنة الانتخابات: جاهزون في غزة فور قرار من الحكومة
- »جنين: "كتيبة العياش" تعلن إطلاق صاروخ نحو مستوطنة
- »نتنياهو يعتزم تعليق التشريعات القضائية لمدة عام
- »"أوتشا": أعداد الضحايا الفلسطينيين وعمليات الهدم فاقت العام المنصرم
- »مسؤول عسكري إسرائيلي: الطائرة التي أسقطت في غزة كانت في مهام سرية
- »اتهام ترامب بموجب قانون لـ"المافيات" لتدخله بالانتخابات الرئاسية في جورجيا
» الحياة الجديدة
- مستوطنون يهدمون غرفة سكنية بمسافر يطا
- قوات الاحتلال تداهم منزلا في بيت فجار جنوب بيت لحم
- الاحتلال ينفذ عدوانا على مخيم بلاطة: إصابات وتفجير منزل ومقر لحركة فتح
وكالة الرأي
- وزارة الأسرى: الاحتلال اعتقل 17 صيادًا منذ بداية العام الجاري
- تقرير "صفوة الحفّاظ" .. أقمارٌ قرآنيةٌ تنير فضاء غزة
- محدث 93 إصابة وتفجير منزلين بعدوان إسرائيلي على نابلس
- بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن قبالة شاطئ بحر بيت لاهيا
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات بالضفة والقدس
- "الشعبية" تستنكر تنفيذ استقطاعات مالية بحق آلاف الأسر
- المعتقلون الإداريون في سجن "عوفر" يواصلون خطواتهم النضالية
- الاحتلال يعتقل شاباً من عرابة جنوب جنين
وكالة صفا
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
- طوباس: مقاومون يرتدون الأكفان رداً على ملاحقة السلطة
- محدث بالفيديو والصور إصابات إحداها حرجة باقتحام الاحتلال لقبر يوسف ومخيم بلاطة
- الاتحاد الأوروبي: دفعنا حصتنا كاملة من مخصصات الشؤون الاجتماعية
- والا: من غير الواضح مدى الضرر بسقوط طائرة الشاباك في غزة
فلسطين اليوم
بالفيديو إصابات واعتقالات وتفجير منزل في عدوان صهيوني على مخيم بلاطة جنوب نابلس
- زوارق الاحتلال تعتقل صيادين وتصادر مركبيهما في بحر شمال القطاع
- اعتقالات واسعة في جنين
- بالفيديو اشتباكات مُسلحة: قوات الاحتلال تقتحم شرق نابلس وتطلق قنابل الغاز بكثافة
- سرايا القدس تزف الشهيد محمد ربحي من "كتيبة أريحا"
سما نيوز
عرب ٤٨
· الاحتلال ينفذ عدوانا على مخيم بلاطة: عشرات الإصابات وأضرار بـ 20 منزلا ومتجرا
· تحليل إخباري | إخفاق نتنياهو والتوتر مع الجيش
· وزراء يتوقعون لجنة تحقيق بشأن تضرر كفاءات الجيش الإسرائيلي
· باراغواي تعلن إعادة سفارتها لدى إسرائيل للقدس
· وزراء يتوقعون لجنة تحقيق بشأن تضرر كفاءات الجيش الإسرائيلي
· باراغواي تعلن إعادة سفارتها لدى إسرائيل للقدس
· سموتريتش يرصد 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان... في البؤر العشوائية كذلك
· تراجع التضخم في إسرائيل إلى 3.3%
· تقرير: نتنياهو يعتزم تعليق التشريعات القضائية لمدة عام
· في بيان مشترك مع غالانت: نتنياهو يعلن "دعمه الكامل" لرئيس الأركان الإسرائيلي
· تحليل إخباري | إخفاق نتنياهو والتوتر مع الجيش
· المحكمة تفرج عن المستوطن المشتبه بقتل الشهيد قصي معطان في برقة
·
وكالة وفا
· الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من الضفة وقطاع غزة
· مستوطنون يقتحمون "الأقصى"
· بذريعة الأعياد اليهودية: الاحتلال يغلق الحرم الابراهيمي
· الاحتلال ينفذ عدوانا على مخيم بلاطة: إصابات وتفجير منزل ومقر ...
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