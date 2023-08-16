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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2598) الاربعاء16/8/2023

16 آب / أغسطس 2023 10:37

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2598)  الاربعاء16/8/2023

أخبار فلسطينية

·         لجنة الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء انتخابات محلية في غزة وفتح تؤكد جاهزيتها للمشاركة

·         فتح والجهاد الإسلامي تتفقان في غزة على تعزيز العلاقات الثنائية رغم الخلافات في الضفة

·         كتائب القسام تعلن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة- (فيديو)

 اخبار إسرائيلية

·         سموتريتش يرصد 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان... في البؤر العشوائية كذلك

·         تراجع التضخم في إسرائيل إلى 3.3%

·         تقرير: نتنياهو يعتزم تعليق التشريعات القضائية لمدة عام

·         في بيان مشترك مع غالانت: نتنياهو يعلن "دعمه الكامل" لرئيس الأركان الإسرائيلي

·         تحليل إخباري | إخفاق نتنياهو والتوتر مع الجيش

·         المحكمة تفرج عن المستوطن المشتبه بقتل الشهيد قصي معطان في برقة

اخبار دولية

·         باراغواي تعلن إعادة سفارتها لدى إسرائيل للقدس

·         الاتحاد الأوروبي: دفعنا حصتنا كاملة من مخصصات الشؤون الاجتماعية

اخبار عربية

·         منظمة التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال بعد استشهاد فلسطينيين في 

 الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

·         نابلس.. إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

·         انتقادات في غزة لتقليص السلطة الفلسطينية مخصصات “الشؤون الاجتماعية

·         الضفة الغربية.. مليون دولار منحة من اليابان لمخيم جنين

·         تشييع جثماني شهيدين في أريحا بينهما طفل والاحتلال يقر بإطلاق صاروخ على مستوطنة قرب جنين

·         أوتشا” تفضح هجمات الاحتلال والمستوطنين.. أعداد الضحايا الفلسطينيين وعمليات الهدم فاقت العام المنصرم

·         ارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال في عدوان على مخيم عقبة جبر في أريحا.. والمقاومة تتوعد بالرد- (فيديوهات)

·         لجنة الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء انتخابات محلية في غزة وفتح تؤكد جاهزيتها للمشاركة

·         فتح والجهاد الإسلامي تتفقان في غزة على تعزيز العلاقات الثنائية رغم الخلافات في الضفة

·         كتائب القسام تعلن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة- (فيديو)

·          

الشرق الأوسط

·         السلطة الفلسطينية تدين «المداهمات الدموية» للجيش الإسرائيلي في الضفة

الغد الأردنية

·         عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية بنابلس

·         إضراب شامل وتوعد فلسطيني بالرد على جرائم الاحتلال
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

·         شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

·         لا تكترث للمعارضة الدولية.. حكومة الاحتلال تسمح للمستوطنين بتخريب المدارس الفلسطينية

الاخبار اللبنانية

·         غزّة... صيفٌ جديد تحت الحصار

·         صيف خانق آخر تعيشه غزة | سراب الوعود: القاهرة محكومة بالسقف الإسـرائيلي

الشرق القطرية

·         إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وآخرين بالاختناق إثر 

·         أريحا.. أقدم مدن العالم تحت حصار خانق

·         منظمة التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال بعد استشهاد فلسطينيين في 

·         قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين في قرية رمانة 

الشروق المصرية

·         إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس وآخرين بالاختناق خلال تأمين اقتحام المُستوطنين لمقام يوسف

·         لماذا وصف نجل نتنياهو رئيس الأركان بأنه أفشل شخصية عسكرية منذ تأسيس إسرائيل؟

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

·         بالصور صفوة الحفاظ "2" .. نور القرآن يضيء غزة

·         مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

·         محدث 93 إصابة وتفجير منزلين خلال اقتحام الاحتلال شرق نابلس

·         الاحتلال يخصص بـ700 مليون شيكل دعمًا للاستيطان في الضفة

·         جريمة قتل جديدة في الداخل المحتل ترفع عدد الضحايا منذ مطلع العام لـ136

·         مواجهات في القدس وأريحا وسط حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

صحيفة القدس

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صحيفة الأيام

» الحياة الجديدة

وكالة  الرأي

وكالة صفا 

فلسطين اليوم

بالفيديو إصابات واعتقالات وتفجير منزل في عدوان صهيوني على مخيم بلاطة جنوب نابلس

عرب ٤٨

·         الاحتلال ينفذ عدوانا على مخيم بلاطة: عشرات الإصابات وأضرار بـ 20 منزلا ومتجرا

·         تحليل إخباري | إخفاق نتنياهو والتوتر مع الجيش

·         وزراء يتوقعون لجنة تحقيق بشأن تضرر كفاءات الجيش الإسرائيلي

·         باراغواي تعلن إعادة سفارتها لدى إسرائيل للقدس

·         وزراء يتوقعون لجنة تحقيق بشأن تضرر كفاءات الجيش الإسرائيلي

·         باراغواي تعلن إعادة سفارتها لدى إسرائيل للقدس

·         سموتريتش يرصد 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان... في البؤر العشوائية كذلك

·         تراجع التضخم في إسرائيل إلى 3.3%

·         تقرير: نتنياهو يعتزم تعليق التشريعات القضائية لمدة عام

·         في بيان مشترك مع غالانت: نتنياهو يعلن "دعمه الكامل" لرئيس الأركان الإسرائيلي

·         تحليل إخباري | إخفاق نتنياهو والتوتر مع الجيش

·         المحكمة تفرج عن المستوطن المشتبه بقتل الشهيد قصي معطان في برقة

·          

وكالة وفا

·         الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من الضفة وقطاع غزة

·         مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

·         بذريعة الأعياد اليهودية: الاحتلال يغلق الحرم الابراهيمي

·         الاحتلال ينفذ عدوانا على مخيم بلاطة: إصابات وتفجير منزل ومقر ...

·          

حدث في مثل هذا اليوم

· ·         16 آب (أغسطس)

·         2006 م استشهاد المجاهد وائل أبو سلطان (27 عاماً) من نشطاء كتائب القسّام، في انفجار غامض أدى إلى تدمير منزل يعود لعائلة المصري بالقرب من مسجد الفاروق بحي الزيتون بمدينة غزة.

·         2004 م بدأ ما يقارب 8000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني إضراباً مفتوحاً عن الطعام بسبب رفض الاحتلال تلبية مطالبهم الأساسيّة و تحسين ظروف اعتقالهم استمرّ لمدة 19 يوماً.

·         2001م قامت مجموعة من المستوطنين الصهاينة يقطنون مستوطنة "شيلو" قرب نابلس ، بمباغتة سيّارة تقلّ فلسطينيين و هاجمها بالأسلحة الناريّة مما أدّى إلى استشهاد كهلٍ فلسطيني و إصابة 4 آخرين.

·         1995م عملية استشهادية في حافلة صهيونية في مدينة القدس نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وأسفرت عن مقتل خمسة صهاينة وجرح 107 آخرين.

·         1969م  الإعداد لإقامة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وقد عينت دائرة التنظيم الشعبي التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية لجاناً تحضيرية من المعلمين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والكويت والعراق ومصر والجزائر والمغرب وليبيا.

·         1945 م الرئيس الأمريكي هاري ترومان (1884 - 1972) ينعش الهجرة اليهودية إلى فلسطين ويدعو إلى توطين اليهود فيها. 

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