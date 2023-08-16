وزارة العدل تعزز العلاقات مع النقابات والوزارات والجهات المختصة

غزة- وكالة الرأي:

شرعت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل في خطتها الرامية إلى عقد 45 لقاء تواصلياً بين النقابات والوزارات المختصة والجهات ذات العلاقة من أجل تعزيز التعاون المشترك، وتذليل العقبات التي تواجه مجالس النقابات في أداء أنشطتها.



وفي هذا الإطار تم دعوة مجلس نقابة صيادلة فلسطين ممثلاً بنقيب صيادلة فلسطين عبد الناصر أبو جاسر، ونائبه سميح أبو حبل، وأمين سر النقابة هند أبو جهل، وأمين الصندوق بالنقابة شريف الشرافي، وعضو مجلس النقابة عصام العطار، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للنقابة هبة الحداد، وقد شارك في اللقاء الدكتور منير البرش ممثلاً عن وزارة الصحة بصفتها الوزارة المختصة، و موسى خلف ممثلاً عن المباحث الطبية.

و كان في استقبال الوفد من وزارة العدل كلاً من محي الدين الأسطل مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة، و ياسر أبو معلا رئيس قسم تسجيل النقابات، و ناجي اللوح رئيس قسم الرقابة والتدقيق عن النقابات، وإسلام أبو السعود رئيس لجنة الرقابة والتدقيق على أعمال النقابات الصحية والتعليمية، وة أفنان خلة سكرتارية الإدارة العامة.

و تضمن جدول أعمال اللقاء استعراض إنجازات مجلس النقابة خلال الفترة الماضية وتطلعاته للفترة المقبلة، وبيانات تفصيلية عن منتسبي النقابة والأعضاء المسددين لعام 2023م.

كما تم تسليط الضوء على الوضع المالي والإداري والقانوني بالنقابة، والاطلاع على أنظمة النقابة، وخططها الاستراتيجية والتشغيلية.

وفي إطار الاطلاع على واقع الصيادلة في قطاع غزة، فقد تم بيان واقع مصانع الأدوية ومستودعات الأدوية والمهمات الطبية والصيدليات في قطاع غزة، ومناقشة الإشكاليات التي تواجه النقابة، والجهود المبذولة لحلها.

كما تم استعراض دور وزارة الصحة بصفتها الوزارة المختصة في تذليل كافة العقبات التي تواجه مجلس النقابة، والتأكيد على الدور التكاملي مع النقابة بهذا الخصوص، وأيضاً تعزيز الدور التنسيقي بين نقابة الصيادلة والمباحث الطبية لملاحقة دخلاء المهنة، والأدوية غير المرخصة.



يأتي هذا اللقاء في إطار تمتين العلاقات الثنائية بين وزارة العدل ومجلس نقابة صيادلة فلسطين، وتعزيز التواصل والتنسيق والتشبيك بين مجالس النقابات والوزارات المختصة والجهات ذات العلاقة لدعم وتعزيز القطاع الصيدلي، وتحقيق أهدافه المهنية والخدمية.