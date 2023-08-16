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"الأوقاف" تشرع بعقد اختبارات حفظة القرآن الكريم لعام 2023

16 آب / أغسطس 2023 12:14

جانب من عقد الاختبارات
جانب من عقد الاختبارات

غزةوكالة الرأي:  

شرعت الإدارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بعقد اختبارات حفظة كتاب الله لعام 2023م على مستوى قطاع غزة، بمشاركة (822) حافظًا وحافظة من مختلف المحافظات.

وأوضح مدير عام القرآن الكريم بالوزارة محمد كمال سالم، أن مديريات الأوقاف الخمس تعقد الاختبارات في آن واحد، ومن المقرر أن تستمر مدة أسبوعين، منوهًا بأن الطلبة المتقدمين يدخلون اختبارات حفظ كتاب الله كاملًا لأول مرة، داعيًا الله عز وجل أن ينفع بهم وبحفظهم الإسلام والمسلمين.

من جهته، ذكر مدير التحفيظ حمد النجار، أن هذه الاختبارات تأتي بعد عام من الجد والاجتهاد من قبل جميع طواقم التحفيظ إخوة وأخوات في المديريات، راجيًا من المولى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

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