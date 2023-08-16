وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تشرع بعقد اختبارات حفظة القرآن الكريم لعام 2023 وكالة الرأي الفلسطينية "المالية" تنظم ورشة عمل لمناقشة مقترح تعديل النظام المالي الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المالية تعلن موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" لـ "الرأي": 1700 طن إنتاج غزة من التين هذا العام وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 11 إصابة بـ 12 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية 9 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تعزز العلاقات مع النقابات والوزارات والجهات المختصة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تشرع باختبارات قبول المتدربين للعام المهني الجديد وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2598) الاربعاء16/8/2023 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال اعتقل 17 صيادًا منذ بداية العام الجاري
أخبار » الأخبار الحكومية

سردا القرآن خلال جلسة واحدة

نزيلان من مراكز التأهيل والإصلاح يُشاركان بـ"صفوة الحفاظ 2"

16 آب / أغسطس 2023 12:28

غزةوكالة الرأي:  

شارك نزيلان من مراكز التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أمس الثلاثاء، في مشروع "صفوة الحفاظ 2" لسرد القرآن الكريم كاملاً على جلسة واحدة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة لمراكز التأهيل والإصلاح العقيد أكرم عويضة، أن النزيلين المشاركين في مشروع "صفوة الحفاظ" قد أتما حفظ القرآن الكريم كاملاً أثناء تواجدهما داخل المراكز.

وأشار إلى أن النزيل الأول (خ، ب) 32 عاماً من مركز تأهيل وإصلاح غزة المركزي، محكوم 15 عاماً قضى منها 6 سنوات، قد أتم حفظ القرآن قبل عام داخل المركز، حيث شارك في "صفوة الحفاظ" وسرد القرآن كاملاً على جلسة واحدة.

ولفت العقيد عويضة إلى أن النزيل الثاني (أ، ك) 30 عاماً، هو موقوف في مركز تأهيل وإصلاح الشمال، وقد أتم حفظ القرآن داخل المركز، وشارك في سرد القرآن كاملاً في مشروع "صفوة الحفاظ".

وأكد عويضة أن مراكز التأهيل والإصلاح تسعى خلال الأعوام القادمة لتخريج المزيد من حفظة القرآن الكريم من النزلاء.

يشار أن فعاليات مشروع "صفوة الحفاظ 2" جرت أمس، بمشاركة 1471 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم في قطاع غزة، حيث سرد المشاركون القرآن على جلسة واحدة، في تظاهرة قرآنية فريدة، تنظمها دار القرآن الكريم والسنة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

2 1 3 4
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟