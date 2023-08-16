نزيلان من مراكز التأهيل والإصلاح يُشاركان بـ"صفوة الحفاظ 2"

غزة – وكالة الرأي:

شارك نزيلان من مراكز التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أمس الثلاثاء، في مشروع "صفوة الحفاظ 2" لسرد القرآن الكريم كاملاً على جلسة واحدة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة لمراكز التأهيل والإصلاح العقيد أكرم عويضة، أن النزيلين المشاركين في مشروع "صفوة الحفاظ" قد أتما حفظ القرآن الكريم كاملاً أثناء تواجدهما داخل المراكز.

وأشار إلى أن النزيل الأول (خ، ب) 32 عاماً من مركز تأهيل وإصلاح غزة المركزي، محكوم 15 عاماً قضى منها 6 سنوات، قد أتم حفظ القرآن قبل عام داخل المركز، حيث شارك في "صفوة الحفاظ" وسرد القرآن كاملاً على جلسة واحدة.

ولفت العقيد عويضة إلى أن النزيل الثاني (أ، ك) 30 عاماً، هو موقوف في مركز تأهيل وإصلاح الشمال، وقد أتم حفظ القرآن داخل المركز، وشارك في سرد القرآن كاملاً في مشروع "صفوة الحفاظ".

وأكد عويضة أن مراكز التأهيل والإصلاح تسعى خلال الأعوام القادمة لتخريج المزيد من حفظة القرآن الكريم من النزلاء.

يشار أن فعاليات مشروع "صفوة الحفاظ 2" جرت أمس، بمشاركة 1471 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم في قطاع غزة، حيث سرد المشاركون القرآن على جلسة واحدة، في تظاهرة قرآنية فريدة، تنظمها دار القرآن الكريم والسنة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.