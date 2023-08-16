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أوقاف الوسطى تفتتح مسجد القسطل شرق دير البلح

16 آب / أغسطس 2023 12:31

جانب من افتتاح المسجد
جانب من افتتاح المسجد

غزةوكالة الرأي:  

افتتحت مديرية أوقاف المحافظة الوسطى مسجد القسطل شرق دير البلح، بدعم كريم من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وحضر حفل الافتتاح الذي نظمته المديرية وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا، وعضو المجلس التشريعي د. عبد الرحمن الجمل، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والقيادية.

وذكر الأغا أن ارتياد المساجد يطهّر القلوب، ويقوّم السلوك، ويحقق الاستقامة على الفطرة السليمة، منوهًا بأن الصلاة في المسجد هي بوابة التحرير للمسجد الأقصى، ودحر العدو من كل شبر بأرضنا.

وأشاد بدور دولة قطر الخيري الذي تقدمه من أجل تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، ومنها تشيد المساجد، وإعادة إعمار الوحدات السكنية، وتعبيد الطرق، والكثير من المشاريع الإغاثية التي تستهدف الفقراء والمرضى.

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