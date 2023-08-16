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وزارة الصحة ومنظمة PCRF الأمريكية ينفذان تدريبًا لأطباء وتمريض الأطفال

16 آب / أغسطس 2023 01:28

وزارة الصحة ومنظمة PCRF الأمريكية ينفذان تدريبًا لأطباء وتمريض الأطفال
وزارة الصحة ومنظمة PCRF الأمريكية ينفذان تدريبًا لأطباء وتمريض الأطفال

غزة- وكالة الرأي:

 نفذت الإدارة العامة للمستشفيات ولجنة الحضانات بالتعاون مع وفد أمريكي من PCRF تدريب لأطباء وتمريض العاملين في أقسام العناية المركزة حديثي الولادة والأطفال، وكيفية تجهيز الأدوات والأجهزة والأدوية اللازمة في نقل الطفل من مستشفى إلى قسم آخر أو العلاج بالخارج وكيفية التعامل مع المريض خلال انتقاله في سيارة الاسعاف.

وأوضح د.نبيل البرقوني خبير طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه تم تدريب طريقة إنعاش الأطفال بطريقة سليمة وآمنة، وكيفية استقرار حالة المريض قبل نقله إلى مستشفى اخر وتوصيله بطريقة آمنة.

وأضاف:" تم عمل سيناريو لبعض طوارئ الأطفال حوادث وغرق والتهابات شديدة ومشاكل في التنفس ومشاركة وتعاون جميع الحاضرين".

واختتمت الورشة بتسليم شهادات الحضور والمشاركة.

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