المباحث العامة تنجز 5 شكاوى سرقة لمركبات ودراجات نارية

غزة- وكالة الرأي:

أنجزت دائرة مباحث المرور في المباحث العامة في محافظات قطاع غزة، 5 شكاوى سرقة لمركبات ودراجات نارية مسروقة، قُدرت قيمتها بـ 50 ألف دولار.

وأوضحت مباحث المرور، أنه من خلال حملات الفحص الفني الدورية في المحافظات لأرقام الشاصي على الدراجات النارية، تبين أن من بين الدراجات النارية التي تم فحصها دراجتين ناريتين، تعود ملكياتها لأشخاص قدموا شكاوى بفقدانها.

وأشارت مباحث المرور إلى أنها ضبطت مركبتين وجيب مسروق، وبالمتابعة الميدانية، تم الوصول إلى اللصوص، مؤكدةً أنها أحالت كافة الملفات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.