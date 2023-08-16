وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الاستثمار والمدن الصناعية تبحث سبل التعاون مع منظمة اليونسكو الدولية وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تنجز 5 شكاوى سرقة لمركبات ودراجات نارية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة ومنظمة PCRF الأمريكية ينفذان تدريبًا لأطباء وتمريض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية وقفة لأطفال غزة رفضًا لاستمرار الحصار وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: ندرس إطلاق رزمة تسهيلات كبيرة قريبًا وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تفتتح مسجد القسطل شرق دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية نزيلان من مراكز التأهيل والإصلاح يُشاركان بـ"صفوة الحفاظ 2" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبدأ بشرعنة وتوسيع بؤر استيطانية بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تشرع بعقد اختبارات حفظة القرآن الكريم لعام 2023 وكالة الرأي الفلسطينية "المالية" تنظم ورشة عمل لمناقشة مقترح تعديل النظام المالي الفلسطيني
أخبار » الأخبار الحكومية

هيئة الاستثمار والمدن الصناعية تبحث سبل التعاون مع منظمة اليونسكو الدولية

16 آب / أغسطس 2023 01:38

هيئة الاستثمار والمدن الصناعية تبحث سبل التعاون مع منظمة اليونسكو الدولية
هيئة الاستثمار والمدن الصناعية تبحث سبل التعاون مع منظمة اليونسكو الدولية

غزة- وكالة الرأي :

استقبلت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الفلسطينية، وفداً رفيع المستوى من منظمة اليونسكو الدولية يترأسه إدوارد مالوت مدير وحدة الحركة والمعابر في "UNSCO" ويرافقه ليليانا تودورفتش "مسؤولة التنسيق - UNSCO" و غادة سنونو "مسؤولة التنسيق التنموي بغزة".

حيث تم استقبالهم في الهيئة وبحضور العديد من المستثمرين وذلك للبحث في وضع حلول جديدة لإدخال المعدات وقطع الغيار الخاصة بالمصانع في مدينة غزة الصناعية.

وقدم إدوارد، شرحاً مبسطاً تضمن توضيحاً لمجهودات اليونسكو مع جميع الأطراف لمساعدة كافة القطاعات العاملة في قطاع غزة وخصوصاً القطاع الصناعي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم في إدخال قطع الغيار المصنفة ضمن "مواد متعددة الاستخدام".

واستعرض بعض المستثمرين المشكلات التي تواجههم في إدخال بعض خطوط الانتاج وقطع الغيار لها، بالاضافة إلى مستلزمات الصيانة الخاصة بالمكن والمعدات، مطالبين كافة الجهات الدولية للتدخل لوضع حد لهذا المنع.

وقدم الوفد وعودات للمستثمرين بالتدخل لدى الجهات ذات العلاقة بتسهيل مرور هذه المستلزمات ضمن آلية سهلة وغير معقدة تخدم كافة المصانع.
 

هيئة الاستثمار والمدن الصناعية تبحث سبل التعاون مع منظمة اليونسكو الدولية 365659226_201499326251901_5350195157406615424_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟