هيئة الاستثمار والمدن الصناعية تبحث سبل التعاون مع منظمة اليونسكو الدولية

غزة- وكالة الرأي :

استقبلت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الفلسطينية، وفداً رفيع المستوى من منظمة اليونسكو الدولية يترأسه إدوارد مالوت مدير وحدة الحركة والمعابر في "UNSCO" ويرافقه ليليانا تودورفتش "مسؤولة التنسيق - UNSCO" و غادة سنونو "مسؤولة التنسيق التنموي بغزة".

حيث تم استقبالهم في الهيئة وبحضور العديد من المستثمرين وذلك للبحث في وضع حلول جديدة لإدخال المعدات وقطع الغيار الخاصة بالمصانع في مدينة غزة الصناعية.

وقدم إدوارد، شرحاً مبسطاً تضمن توضيحاً لمجهودات اليونسكو مع جميع الأطراف لمساعدة كافة القطاعات العاملة في قطاع غزة وخصوصاً القطاع الصناعي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم في إدخال قطع الغيار المصنفة ضمن "مواد متعددة الاستخدام".

واستعرض بعض المستثمرين المشكلات التي تواجههم في إدخال بعض خطوط الانتاج وقطع الغيار لها، بالاضافة إلى مستلزمات الصيانة الخاصة بالمكن والمعدات، مطالبين كافة الجهات الدولية للتدخل لوضع حد لهذا المنع.

وقدم الوفد وعودات للمستثمرين بالتدخل لدى الجهات ذات العلاقة بتسهيل مرور هذه المستلزمات ضمن آلية سهلة وغير معقدة تخدم كافة المصانع.

