رئيس ديوان الفتوى يستقبل وفداً من المجلس الوطني للعمل عن بُعد

غزة- وكالة الرأي:

استقبل المستشار أسامة سعد رئيس ديوان الفتوى والتشريع بغزة ، وفداً من المجلس الوطني للعمل عن بُعد لمناقشة مقترح نظام العمل عن بُعد ونظام التسهيلات لدعم العاملين في المجال.

واستعرض ممثلو المجلس مجالات العمل عن بُعد وأهميته في الإسهام بالحد من نسبة البطالة من خلال فتح سوق عمل جديد للخريجين في ظل محدودية فرص سوق العمل المحلي، موضحين أهم الإشكاليات والمعيقات التي قد تعترض العاملين في المجال كونه حديثاً وغير تقليدياً ويعتمد على السوق الخارجي، مطالبين بتنظيمه من خلال إطار تشريعي وفقاً للأصول.

من جهته، ناقش المستشار سعد مدى الحاجة التشريعية لتنظيم العمل عن بُعد ضمن إطار تشريعي في ظل وجود مجلس وطني للعمل عن بُعد مُشكل بقرار حكومي ومُسند إليه اختصاصات وصلاحيات واسعة في تنظيم هذا المجال، من خلال الإشراف والرقابة والتوجيه والتأهيل ورسم السياسات الخاصة بالمجال، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المعتمدة لعام 2021م لتعزيز التوجه نحو العمل عن بُعد.



وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات لبحث آلية تنظيم الموضوع والأدوات القانونية الممكنة للخروج بتصور نهائي فاعل يعالج وينظم هذا المجال.

يُذكر أن المجلس الوطني للعمل عن بُعد شُكل بقرار صادر عن لجنة متابعة العمل الحكومي برئاسة وزارة العمل وعضوية كل من: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية.