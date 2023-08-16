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بحضور وكيل الوزارة

الاقتصاد تعلن عن يوم مفتوح لاستقبال شكاوى المواطنين والتجار

16 آب / أغسطس 2023 02:07

الاقتصاد تعلن عن يوم مفتوح لاستقبال شكاوى المواطنين والتجار
الاقتصاد تعلن عن يوم مفتوح لاستقبال شكاوى المواطنين والتجار

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، أن وكيل الوزارة م. عبد الفتاح الزريعي، سيتواجد يوم غدٍ الخميس، في مكتب الوزارة بجانب دوار الأمين محمد لإستقبال شكاوى المواطنين والتجار.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في الوزارة، أن الهدف من اللقاء المفتوح يأتي استمراراً لسياسة الوزارة في تعزيز وزيادة مساحة التواصل مع المواطنين والتجار والاستماع لهم عن قرب.

وأفادت أنه تم تخصيص يوم غد الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر لإستقبال المواطنين والتجار، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة طيلة أيام الأسبوع أمام جمهورها من خلال جميع إداراتها وطواقمها.

وأشارت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام،  إلى أن اللقاءات المفتوحة بحضور وكيل الوزارة ستتواصل وستشمل كل المحافظات خلال الفترة القادمة في المكاتب الفرعية التابعة لها.

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