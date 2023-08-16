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العمل والشرطة النسائية تبحثان آليات التعاون المشترك وزارة العمل/غزة:

16 آب / أغسطس 2023 09:35

IMG_0544
IMG_0544

غزة- وكالة الرأي:

بحث وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، برفقة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة اليوم الأربعاء 16/08/2023م، آليات التعاون المشترك مع نائب مدير عام الشرطة النسائية الرائد عاهدة الخضري.

ورحب م. الغصين بالوفد المرافق لـ مقدم حقوقي/ الخضري، مؤكداً على أهمية وجود المرأة في السلك الشرطي، مثمناً جهودهم الكبيرة في إرساء قواعد الأمن المجتمعي وتقدير خصوصية وقيمة المرأة في المجتمع الفلسطيني وقطاع غزة على وجه الخصوص.

بدورها، أكدت المقدم الحقوقي الخضري على ضرورة التعاون المشترك بين الوزارة والشرطة النسائية لما له من دور في ترسيخ العديد من المفاهيم المجتمعية، من أجل الحفاظ على النسيج المجتمعي الداخلي.

واتفق الطرفان على تنفيذ عدة لقاءات توعوية تستهدف الطالبات في مراكز التدريب المهني مع بدء العام الدراسي الجديد مطلع الشهر المقبل، إضافة إلى تنفيذ فعاليات مشابهة في إطار التشبيك والتعاون المشترك.

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