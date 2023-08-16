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وزارة العمل تشارك في ندوة حوارية حول واقع سوق العمل

16 آب / أغسطس 2023 09:38

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غزة- وكالة الرأي:

شاركت وزارة العمل، ممثلة في الإدارة العامة لخدمات التشغيل، اليوم الأربعاء 16/8/2023، في ندوة حوارية نظمتها لجنة تفعيل قضية الحصار على قطاع غزة، والتي حملت عنوان :"واقع الشباب وسوق العمل في ظل تفاقم الحصار على قطاع غزة".

وقال مدير دائرة تنمية التشغيل بوزارة العمل، م. أحمد النبريص: "إن تأثير الحصار المفروض على قطاع غزة انعكس على شتى مناحي الحياة خصوصًا القطاعات الاقتصادية التي تشغل الأيدي العاملة".

وأوضح أن نسبة البطالة بلغت 46% بين قوى العمل الفلسطينية، بينما وصلت نسبة البطالة بين فئة الشباب إلى 70% وهي الأعلى على الإطلاق، حسب الإحصاءات الرسمية.

وأضاف النبريص:"إن 350 ألف مواطن مسجلين على قاعدة بيانات سوق العمل لدى وزارة العمل بصفة باحثين عن عمل لعدم حصولهم على أي فرصة؛ 54% من هذه البيانات هي بيانات لخريجين وحملة مؤهلات جامعية و43% منهم بين فئة العمال، و3% من حملة المؤهلات المهنية".

وأكد مدير دائرة تنمية التشغيل بوزارة العمل أن 170 ألف خريج من الجامعات الفلسطينية هم باحثون عن عمل لعدم عثورهم على أي فرصة للعمل، مشيرا إلى أن الأرقام والإحصاءات تدعو للتدخل العاجل والمطالبة بإيجاد حلول للتخفيف من نسب البطالة وتوفير فرص عمل للخريجين والعمال، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة.

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