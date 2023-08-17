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مانشستر سيتي يرفع كأس السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه

17 آب / أغسطس 2023 09:28

مانشستر سيتي يرفع كأس السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه (فيديو)
مانشستر سيتي يرفع كأس السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه (فيديو)

توج فريق مانشستر سيتي بلقب بطل كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، بفوزه على نادي إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما مساء  الأربعاء، في اليونان.

وضع المهاجم المغربي يوسف النصيري الفريق الإسباني في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم الإنجليزي كول بالمير بهدف التعادل بحلول الدقيقة 63 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "كارايسكاكيس" بمدينة بيرايوس اليونانية.


ولجأ الفريقان مباشرة بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة إلى سلسلة ركلات الترجيح التي حسمها مانشستر سيتي لصالحه بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وقاد المدرب الإسباني بيب غوارديوا فريق مانشستر سيتي، للفوز لأول مرة في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، واليوم إلى باكورة الألقاب أيضا في مسابقة كأس السوبر الأوروبي. 

المصدر: RT 

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