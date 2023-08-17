التوجيه السياسي ينفذ جولة ليلية على الأجهزة الأمنية بالوسطى

الوسطى – وكالة الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة الوسطى جولة ليلية تعبوية على مواقع الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة أن الجولة شملت كلاً من الدفاع المدني، الشرطة البحرية، التدخل وحفظ النظام، ومركز إصلاح وتأهيل الوسطى.

وتحدث ضباط الهيئة مقدم د. علي النشوي ومقدم خالد مطر بكلمات بعنوان "الحـرب الدينيـة تستعر" مشيرين أن محاولات الصهاينة الاستفراد بالمسجد الأقصى وهدمه لبناء هيكلهم المزعوم ستبوء بالفشل بإذن الله في ظل استعداد شعبنا للتضحية دفاعاً عنه، وأن عقيدة شعبنا تقتضي حماية المسجد الاقصى والدفاع عنه.

وفي ختام الجولة تقدم ضباط الهيئة بالشكر الجزيل لضباط الأجهزة الأمنية على جهودهم العظيمة في خدمة شعبنا الفلسطيني.