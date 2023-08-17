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نظمتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

"اللجنة الحكومية" تشارك بورشة عمل لتطوير بروتوكولات العمل الاستباقي

17 آب / أغسطس 2023 09:56

"اللجنة الحكومية" تشارك بورشة عمل لتطوير بروتوكولات العمل الاستباقي

غزةوكالة الرأي

شارك أعضاء من اللجنة الحكومية لإدارة الأزمات والكوارث في ورشة عمل نظمتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة حول تطوير بروتوكولات العمل الاستباقي المبني على التنبؤ بالمخاطر والكوارث وذلك عبر الفيديو كونفرس مع مقرها العام في مدينة رام الله بمشاركة ممثلين عن مؤسسات دولية وحكومية ومجتمع مدني.

وأوضح م. سالم الصفدي مقرر اللجنة الحكومية أن المشاركة في هذه الورشة والتي استمرت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع تأتي من اجل تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة في مجال إدارة الكوارث والأزمات للحد من اثارها المتوقعة ولتوحيد البرامج والخطط لدى كافة المؤسسات الشريكة للحد من معاناة المتضررين من الفئات الهشة.

وشكر الصفدي جمعية الهلال الأحمر على دعوتهم للمشاركة في هذه الورشة الهامة مشيراً الى أن الهلال الأحمر الفلسطيني هو عضو أساسي وفعال في اللجنة الحكومية وأن العمل سيكون جنباً الى جنب مع باقي المؤسسات الشريكة من أجل تعزيز الجاهزية والموارد المختلفة من أجل مواجهة الأزمات والكوارث المحتملة والحد من أخطارها سواء من خلال بناء القدرات أو الاستجابة لحالات الطوارئ أو الحد من المخاطر أو التوعوية المجتمعية.

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