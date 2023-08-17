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"التعليم" تُناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

17 آب / أغسطس 2023 10:10

"التعليم" تُناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

غزةوكالة الرأي

ناقشت لجنة تجويد العمل الحكومي في وزارة التربية والتعليم العالي الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وشارك في اللقاء أعضاء اللجنة العليا لتجويد العمل الحكومي في التعليم أ. عبد السلام أبو مسامح، و أ. تيسير خضير، ود. مدحت الزطمة، و أ. فطين البنا، و أ. حسين العيلة، ود. أكرم فروانة، وحضور عدد من ممثلي اللجان الفرعية في المديريات.

وأكد أبو مسامح أن اللقاء يأتي في إطار الترتيبات للعام الدراسي والرؤية المستمرة الهادفة لتطوير مجالات الخدمة للجمهور.

وجرى التطرق لإطلاق مسابقة أفضل انطلاق للعام الدراسي على مستوى المديريات، وآليات العمل خلال المرحلة القادمة، ومتابعة الخطة التشغيلية لتجويد العمل الحكومي في المديريات والمدارس.

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