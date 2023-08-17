توصيات بمساحات الخضار الموصي بزراعتها في الموسم 2023/2024م.

غزة-وكالة الرأي:

نفذت الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين بوزارة الزراعة بالتعاون مع الإدارة العامة للتسويق والمعابر ودائرة الإرشاد شمال غزة، ندوة إرشادية لمزارعي الخضار في المحافظة حول توصيات الوزارة للمساحات الموصى بزراعتها من محاصيل الخضار في الموسم الزراعي الجديد 2023/2024م.

وجاء تنفيذ هذه الندوات لنشر توصيات الوزارة بين المزارعين ليتسنى لهم الاسترشاد بها في الموسم الزراعي 2023/2024م.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي تتبعها الوزارة في حماية المنتج المحلي وخلق حالة من التوازن في السوق بهدف حماية المزارع ومنع تعرضه للخسارة وضمان توفر منتجات الخضار على مدار العام بالكمية والجودة المطلوبة.