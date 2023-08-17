شؤون القضاء والنيابة بالعدل تتابع تنسيق التعاون مع النائب العام

غزة- وكالة الرأي:

زار وفد من وحدة شؤون القضاء والنيابة العامة بوزارة العدل، النائب العام المستشار د.محمد النحال، وذلك بهدف تذليل العقبات وتسهيل التنسيق والمتابعة والتواصل مع النيابة العامة في اطار العون القانوني للمواطنيين والاستفسارات والتظلمات التي تصل وحدة شؤون القضاء والنيابة.

حيث قام بالزيارة مدير وحدة الشكاوى وحقوق المواطن ومسير وحدة شؤون القضاء والنيابة أ. فادي عبد الباري، وكل من أ.عبد الله الوحيدي رئيس قسم شؤون القضاة، أ.رشا العمصي رئيس قسم التنسيق والمتابعة مع النيابة العامة.

وأوضح عبد الباري، أن الوزارة تعمد على تقديم العون القانوني للمواطنين بكافة القضايا المتعلقة بقطاع العدالة، مشيداً بتعاون المشترك بين الوزارة والنيابة العامة.

بدوره رحب النائب العام بالوفد مثنياً على جهود الوحدة والوزارة، مبديا تعاونآ مرنآ وداعمآ للتنسيق ودعم العلاقة بين النيابة العامة ووزارة العدل.

وفي ختام الزيارة قدم عبد الباري نسخة عن كتابه مسؤولية الكاتب بالعدل في التشريع الفلسطيني دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي هدية للنائب العام، وقد أثنى سعادته على الدراسة باعتبارها مصدرا ومرجعا للعاملين في قطاع العدالة