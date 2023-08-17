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وزارة شؤون المرأة تعقد اللقاء الدوري لـ"مراكز تواصل"

17 آب / أغسطس 2023 11:05

وزارة شؤون المرأة تعقد اللقاء الدوري لـ"مراكز تواصل"
وزارة شؤون المرأة تعقد اللقاء الدوري لـ

غزة- وكالة الرأي:

عقدت وزارة شؤون المرأة، اللقاء الدوري لمراكز تواصل، حيث ضم الأعضاء من وحدات المرأة في المجالس البلدية والحكم المحلي، وذلك بإشراف أ. عالية عيد مدير الجمعيات النسوية.

ويأتي اللقاء لتقييم الأنشطة السابقة وخاصة مبادرة "امرأة واعية وأسرة آمنة"، وكذلك عرض ومناقشة خطة مراكز تواصل القادمة، والتركيز على أهميتها في رصد احتياجات المرأة الفلسطينية في جميع المناطق.

ورحبت عيد بوحدات المرأة في البلديات، مؤكدة على الهدف من مراكز التواصل وهو تطوير الجهد التكاملي بما يخدم المرأة الفلسطينية في كل المجالات. 

واستعرضت عيد الخطة القادمة وضرورة التعاون لإنجاح الأنشطة المشتركة، مؤكدة على أهمية البلديات للتعبئة والمناصرة لقضايا المرأة بمختلف مجالاتها، فضلاً عن رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا المرأة الفلسطينية واحتياجاتها.

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