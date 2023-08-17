وكالة الرأي الفلسطينية وزارة شؤون المرأة تعقد اللقاء الدوري لـ"مراكز تواصل" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: ورشة عمل لعرض رؤية الوزارة بالمساحات الموصي زراعتها وكالة الرأي الفلسطينية شؤون القضاء والنيابة بالعدل تتابع تنسيق التعاون مع النائب العام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم مدرسة تجمع عين سامية شرق رام الله وكالة الرأي الفلسطينية توصيات بمساحات الخضار الموصي بزراعتها في الموسم 2023/2024م. وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2599) الخميس17/8/2023 وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال يغلق أقسامًا للأسرى بسجون عدة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تُناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد
أخبار » الأخبار الحكومية

لإجراء تحسينات عليها...

الأوقاف تناقش تنسيب العمليات الإدارية المقترح إعادة هندستها

17 آب / أغسطس 2023 11:14

الأوقاف تعقد اجتماعًا لتنسيب العمليات الإدارية المقترح إعادة هندستها
الأوقاف تعقد اجتماعًا لتنسيب العمليات الإدارية المقترح إعادة هندستها

غزة-وكالة الرأي:

عقدت لجنة هندسة العمليات بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية اجتماعًا؛ لدراسة الوضع الحالي للعمليات الإدارية كافة في جميع الإدارات العامة والوحدات التنظيمية بالأوقاف، لإجراء تحسينات عليها ضمن منهجية علمية وعملية لتطوير الأداء المؤسسي بكفاءة وفعالية.


وأوضحت اللجنة أنها تهدف من خلال هذا اللقاء إلى حصر وتوثيق جميع العمليات في الوزارة، وتصنيف العمليات من حيث درجة أهميتها، والوقت الزمني المستغرق لإنجاز العملية، وتنسيب العمليات الإدارية المقترح إعادة هندستها، واقتراح حلول مبتكرة لبعض العمليات التي تساهم في إعطاء قيمة إضافية للمعنيين.


وأشارت إلى أن الأوقاف بحاجة إلى تكييف وتحسين عملياتها باستمرار؛ لتصبح رائدة في مجالات عملها، وتظل قادرة على المنافسة، لتحسين الأداء المؤسسي، وزيادة رضا العاملين والجمهور.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟