الأوقاف تناقش تنسيب العمليات الإدارية المقترح إعادة هندستها

غزة-وكالة الرأي:

عقدت لجنة هندسة العمليات بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية اجتماعًا؛ لدراسة الوضع الحالي للعمليات الإدارية كافة في جميع الإدارات العامة والوحدات التنظيمية بالأوقاف، لإجراء تحسينات عليها ضمن منهجية علمية وعملية لتطوير الأداء المؤسسي بكفاءة وفعالية.



وأوضحت اللجنة أنها تهدف من خلال هذا اللقاء إلى حصر وتوثيق جميع العمليات في الوزارة، وتصنيف العمليات من حيث درجة أهميتها، والوقت الزمني المستغرق لإنجاز العملية، وتنسيب العمليات الإدارية المقترح إعادة هندستها، واقتراح حلول مبتكرة لبعض العمليات التي تساهم في إعطاء قيمة إضافية للمعنيين.



وأشارت إلى أن الأوقاف بحاجة إلى تكييف وتحسين عملياتها باستمرار؛ لتصبح رائدة في مجالات عملها، وتظل قادرة على المنافسة، لتحسين الأداء المؤسسي، وزيادة رضا العاملين والجمهور.