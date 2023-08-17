التنمية الاجتماعية تناقش سبل التعاون مع هيئة الاستثمار والمدن الصناعية

غزة- وكالة الرأي:

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في رياض البيطار مدير عام التخطيط والتعاون الدولي، وم. محمد نصار مدير دائرة الدراسات والإحصاءات بزيارة مقر هيئة الاستثمار والمناطق الصناعية وقد اجتمعا مع المهندس علام غباين مدير عام الهيئة، والذي رحب بهذه الزيارة.



وناقش الطرفان آفاق تعزيز التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة الاستثمار والمدن الصناعية خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة من أجل تعزيز الجهود التي تبذلها الوزارة في تحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة للخروج من دائرة العوز والفقر.



واتفق الطرفان على ضرورة استكمال النقاشات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة من أجل الوصول إلى اتفاق تعاون مشترك بين الطرفين