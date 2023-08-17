وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تشارك في جلسة حوار اجتماعي حول العمل اللائق للنساء وكالة الرأي الفلسطينية "التوجيه السياسي" يفتتح برنامج النخبة "12" للرتب السامية وكالة الرأي الفلسطينية جبارين: المساس بالأسرى له تبعات وشعبنا ومقاومته يقفان خلفهم وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تناقش سبل التعاون مع هيئة الاستثمار والمدن الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية تفتتح مخيم فـتيـات المستقبل وكالة الرأي الفلسطينية المدينة المرورية.. مشروعٌ حكوميٌ لتعزيز التوعية مجتمعيًا وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تواصل جهودها للتوعية بأهمية استخدام المصائد وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تناقش تنسيب العمليات الإدارية المقترح إعادة هندستها وكالة الرأي الفلسطينية وزارة شؤون المرأة تعقد اللقاء الدوري لـ"مراكز تواصل" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: ورشة عمل لعرض رؤية الوزارة بالمساحات الموصي زراعتها
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية الاجتماعية تناقش سبل التعاون مع هيئة الاستثمار والمدن الصناعية

17 آب / أغسطس 2023 11:52

التنمية الاجتماعية تناقش سبل التعاون مع هيئة الاستثمار والمدن الصناعية
التنمية الاجتماعية تناقش سبل التعاون مع هيئة الاستثمار والمدن الصناعية

غزة- وكالة الرأي:

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في رياض البيطار مدير عام التخطيط والتعاون الدولي، وم. محمد نصار مدير دائرة الدراسات والإحصاءات بزيارة مقر هيئة الاستثمار والمناطق الصناعية وقد اجتمعا مع المهندس علام غباين مدير عام الهيئة، والذي رحب بهذه الزيارة.


وناقش الطرفان آفاق تعزيز التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة الاستثمار والمدن الصناعية خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة من أجل تعزيز الجهود التي تبذلها الوزارة في تحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة للخروج من دائرة العوز والفقر. 


واتفق الطرفان على ضرورة استكمال النقاشات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة من أجل الوصول إلى اتفاق تعاون مشترك بين الطرفين

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟