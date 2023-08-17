"التوجيه السياسي" يفتتح برنامج النخبة "12" للرتب السامية

غزة – وكالة الرأي

افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بالتعاون مع جامعة الأمة للتعليم المفتوح، برنامج النخبة الثاني عشر فوج الشهيد "معاذ أبو زايد" بمشاركة 197 ضابطاً من أصحاب الرتب السامية في وزارة الداخلية والأمن الوطني بواقع 72 ساعة تدريبية.

وحضر افتتاح البرنامج الذي عقد بالتزامن في شعبتين (غزة -الجنوب)، د. محمد المدهون وزير الشباب والرياضة الأسبق، و د. حماد الرقب القائد في العمل الوطني والإسلامي، و د. عبد اللطيف القانوع مدير إدارة التوجيه بالهيئة، والمقدم عبد الرؤوف عبد الغفور مدير توجيه خانيونس، ولفيف من ضباط الهيئة.

وفي كلمة التوجيه السياسي خلال الافتتاح؛ أكد العميد إسماعيل الأسطل مدير إدارة البرنامج، أن الهيئة أطلقت على هذا الفوج باسم الشهيد معاذ أبو زايد، والذي يصادف ذكرى استشهاده، تحديدًا في 9/8/2014م خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي استمر 51 يومًا، وبالإضافة إلى أنه من مفاصل هيئة التوجيه السياسي والمعنوي.

وأكد على أن البرنامج يرتقي بمستوى كبار ضباط الداخلية من جميع النواحي "السياسية، الأمنية، الفكرية"، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على بناء ضباط وزارة الداخلية بناءً سليمًا يقوم على ترسيخ العقيدة السليمة والأخلاق العالية والقيم الرفيعة والتعامل الحسن مع جميع شرائح المجتمع.

وتطرق مدير إدارة البرنامج إلى طبيعة البرنامج الذي يهدف إلى إيجاد نخب سياسية وأمنية وفكرية قادرة على القيام بأعباء الإدارة والقيادة بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

ويذكر إلى أن هذا البرنامج هو "الثاني عشر" الذي تعقده الهيئة على مدار السنوات العشر الماضية بالتعاون مع جامعة الأمة للتعليم المفتوح.