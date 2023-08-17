رئيس سلطة الأراضي يبحث التعاون المشترك مع هيئة حقوق الإنسان

غزة- وكالة الرأي:

أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز ، على أهمية التعاون المشترك مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بما يخدم مصلحة المواطن، لا سيما فيما يتعلق بشكاوى المواطنين ومتابعتها مع الهيئة.

جاء ذلك، خلال لقائه نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان و بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وأشاد الباز خلال اللقاء بالعلاقة الوطيدة التي تجمع سلطة الأراضي مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مؤكد على الدور الكبير التي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان من واقع دورها الأصيل في متابعة شكاوى المواطنين والتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .

كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين لتوعية المواطنين في العديد من القضايا التي تمس عمل سلطة الأراضي وبعض الملفات ذات اختصاص سلطة الأراضي والتي تتقاطع مع عمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان .

وناقش اللقاء أيضاً شكاوى المواطنين، حيث أوضح رئيس سلطة الأراضي لوفد الهيئة الجوانب القانونية التي تنظم عمل سلطة الأراضي وآليات التعامل مع المخالفات والحلول الممكنة لمساعدة المشتكين وفقاً للأنظمة المعمول بها.

من جهته، عبر جميل سرحان عن تقديره لسلطة الأراضي على تعاونها الوثيق والتواصل الدائم بما يحقق المصلحة العامة ويساهم بشكل كبير في التخفيف على المواطنين في الظروف الصعبة الذي يعاني منها قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل.