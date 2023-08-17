وزارة التعليم تُكرّم موظفيها العاملين في قطاع الخدمات

غزة- وكالة الرأي:

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي موظفيها العاملين في قطاع الخدمات في مبنى الوزارة الرئيسي.

ويأتي التكريم ضمن مبادرة لطلبة مساق ريادة الأعمال في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بعنوان "نشكر عطاؤكم".



وشارك في اللقاء مدير عام الشؤون الإدارية رائد صالحية، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أحمد عايش النجار، ومنسقي المبادرة الطلابية سامي داود، وتامر فارس.

وقدّم صالحية الشكر والتقدير لموظفي الخدمات على الجهود التي يبذلونها في خدمة الوزارة.

من جهته، أشاد النجار بموظفي الخدمات، كما رحّب بالفريق الطلابي ومبادرة "نشكر عطاؤكم" لافتاً إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع فلسفة الوزارة المستمرة في تكريم وتقدير جميع الموظفين المتميزين.