وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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18 آب / أغسطس 2023 09:58
غزة-وكالة الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة 18.8.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها
10:08الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة والقدس
10:05" الطقس" ارتفاع آخر على درجات الحرارة
09:58أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم
09:31أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة
18:021000 أسير يعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال
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