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أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم

18 آب / أغسطس 2023 09:58

اسعار الخضروات
اسعار الخضروات

غزة-وكالة الرأي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة 18.8.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :

اسعار الخضروات
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