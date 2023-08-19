"هنية" يعلن عن مكافأة لبطل الدوري الممتاز لكرة الطاولة

غزة-وكالة الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن مكافأة مالية لبطل الدوري الممتاز لكرة الطاولة نادي شباب خان يونس، بقيمة (1000) دولار، ضمن منحة مالية لأندية كرة الطائرة واليد وكرة الطاولة، بلغت قيمتها (25.000) دولار.

وبارك هنية لنادي شباب خان يونس الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي، وهنأ رئيس النادي علاء أبو شمالة بهذا الإنجاز، كما أشاد باتحاد اللعبة وجهوده في إنجاح البطولات وانتظامها.

وأكد هنية أن دعم الموسم الرياضي شمل كافة أندية الدرجة الممتازة في كرة الطاولة، ضمن المنحة المالية، بالإضافة لكافة الأندية المشاركة في بطولة الكأس لكرة اليد، ورعاية بطولة الكأس ومكافأة للبطل، والمنحة المالية لكافة أندية دوري الاحتراف الجزئي وأندية الدرجة الممتازة لكرة الطائرة.

