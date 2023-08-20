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يزن 3 أطنان.. برج كهرباء يطير في الهواء (فيديو)

20 آب / أغسطس 2023 08:45

يزن 3 أطنان.. برج كهرباء يطير في الهواء (فيديو)
يزن 3 أطنان.. برج كهرباء يطير في الهواء (فيديو)

رفعت مروحية صينية برج كهرباء حديديا يزن حوالي 3 أطنان ونقلته إلى موقع محدد، للمساعدة في استعادة إمدادات الطاقة في مدينة هايلين بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، المنكوبة بالفيضانات.

ولأول مرة ترفع طائرة "هليكوبتر" برج نقل كهرباء بجهد 110 كيلوفوات بشكل مستقل في الصين.

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بالجهود المبذولة والتجربة الناجحة تمت إعادة إمدادات الطاقة لجميع المنازل المتضررة بالفيضانات في المنطقة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، الثلاثاء، أنها خصصت أموالاً إضافية بقيمة 500 مليون يوان (نحو 69.7 مليون دولار أمريكي) لدعم إعادة إعمار البنية التحتية واستئناف الخدمات العامة الأساسية في المناطق التي تضررت بشدة من الفيضانات والكوارث الأخرى الناجمة عن الأمطار.

وأوضحت اللجنة أن تمويل الحكومة المركزية سيخصص لمقاطعات خبي وهيلونغجيانغ وجيلين وفوجيان، وكذلك بلديتا بكين وتشونغتشينغ.

ومنذ حلول موسم الفيضان هذا العام تسبب سقوط الأمطار المتواصل في فيضانات وكوارث جيولوجية ثانوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وحدوث خسائر في الممتلكات في أجزاء عديدة من البلاد.

ورفع التمويل الجديد، بالإضافة إلى التمويل السابق البالغ 200 مليون يوان، إجمالي تمويل اللجنة لإعادة الإعمار في حالات الطوارئ إلى 700 مليون يوان.

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