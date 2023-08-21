النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2602) الاثنين21/8/2023

أخبار فلسطينية

· مشعل: الأقصى يواجه خطرا كبيرا والاحتلال يريد ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن

· الاحتلال يخصص 842 مليون دولار لتشديد قبضته على القدس الشرقية

· “الأونروا” تطالب بانسحاب المسلحين الفلسطينيين من منشآتها ومؤسساتها العاملة في مخيم عين الحلوة

· اعتقال 11 فلسطينياً خلال عمليات للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

· 54 عاما مرت على ذكرى حريق المسجد الأقصى ولهيب نيرانها مشتعلٌ حتى اليوم

· 12 ألف فلسطيني - أميركي دخلوا من الضفة إلى "إسرائيل"

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اخبار إسرائيلية

· »خبير إسرائيلي يدحض رواية الاحتلال عن آثار النجمة السداسية على وجه مواطن...

· مقتل مستوطنة وإصابة آخر في عملية إطلاق نار بالخليل

· 120 مليون شيكل لتعزيز أمن المستوطنين بالقدس

اخبار دولية

· الأونروا” تطالب بانسحاب المسلحين الفلسطينيين من منشآتها ومؤسساتها العاملة في مخيم عين الحلوة

· حملة بريطانية أوروبية جديدة لكسر حصار غزة

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اخبار عربية

· خرقان إسرائيليان للمياه الإقليمية اللبنانية

الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

الصحف العربية

القدس العربي

· لليوم الثاني.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة من قطاع غزة

· الاحتلال يخصص 842 مليون دولار لتشديد قبضته على القدس الشرقية

· “الأونروا” تطالب بانسحاب المسلحين الفلسطينيين من منشآتها ومؤسساتها العاملة في مخيم عين الحلوة

· بعد المحافظين.. الخارجية الفلسطينية تشرع بخطوات إحالة عدد من السفراء للتقاعد

· عملية “كراج أبو خطاب”.. الاحتلال يصاب بذعر أمني في بلدة حوارة بعد مقتل مستوطنيْن

· ائتلاف المناصرة الفلسطيني يدعو لتظاهرة أمام مؤتمر “غوغل” نهاية الشهر الجاري

· مشعل: الأقصى يواجه خطرا كبيرا والاحتلال يريد ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن

· جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة على حدود قطاع غزة

· الجيش الإسرائيلي يصيب مستوطنا بالخطأ

الشرق الأوسط

· اعتقال 11 فلسطينياً خلال عمليات للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

· غارات ليلية للطيران الروسي تستهدف مقراً عسكرياً لـ«النصرة» غربي إدلب

· الجيش الإسرائيلي يسقط مسيّرة فوق قطاع غزة

الغد الأردنية

· تسجيل أول إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من كورونا في إسرائيل

· خرقان إسرائيليان للمياه الإقليمية اللبنانية

· ‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

· إقالة محافظي "السلطة": مقدمة للتغيير أم لعبة داخلية؟‏

الاخبار اللبنانية

· حوارة تهشّم هيبة العدوّ: الفدائيون «لا يموتون أبداً»

· تجارب صاروخية ومسيّرات في غزة: رسالة تهديد إلى الاحتلال

الشرق القطرية

· فلسطين.. براءة الطفولة تستفز وحشية القناص الإسرائيلي

· حملة بريطانية أوروبية جديدة لكسر حصار غزة

· فلسطين.. براءة الطفولة تستفز وحشية القناص الإسرائيلي

الشروق المصرية

· السلطة الفلسطينية تحيل عددا من سفرائها إلى التقاعد

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الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

· 54 عامًا على جريمة إحراقه.. الاحتلال يسعر حربه الدينية على الأقصى

· ​الذكرى الـ20 على اغتيال القائد الملهم إسماعيل أبو شنب

· محدث بالفيديو والصورمستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة قوات الاحتلال

· 9 سنوات على اغتيال "توأمَي المقاومة" وأسطورتَي "حماس" العسكرية

· بالفيديو والصور عملية إطلاق نار واستهداف مركبات مستوطنين في الضفة

· تقرير المناورة الصاروخية للقسام.. رسائل من نار للاحتلال

· المعتقل السياسي محمد براهمة يشرع في إضراب مفتوح عن الطعام والماء

صحيفة القدس

مقتل مستوطنة وإصابة آخر في عملية إطلاق نار بالخليل

الاحتلال يهدم 4 منازل ويخطر بهدم 4 آخرين غرب أريحا

12 ألف فلسطيني - أميركي دخلوا من الضفة إلى "إسرائيل"·

إصابة "متعاقد" مع الاحتلال بانفجار لغم على الحدود الأردنية·

نابلس: مستوطنون يهاجمون منزلًا في بورين والاحتلال يواصل حصار عقربا

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صحيفة الأيام

· الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته العسكرية في نابلس ومحيطها ويعزّز قواته...

· »مصادر إسرائيلية: منفذ عملية حوّارة لم يترك أيّ خيط يمكن أن يقود إليه

· »انطلاق العام الدراسي في الضفة

· »خبير إسرائيلي يدحض رواية الاحتلال عن آثار النجمة السداسية على وجه مواطن...

· »نتنياهو: خطة خمسية بقيمة 3.2 مليار شيكل "ستغيّر وجه القدس"

· » والدة الشهيد مصطفى الكستوني تروي لحظاته الأخيرة

· »استقالة مديرة المتحف الفلسطيني: أعتز بما تحقق خلال خمس سنوات

· »حفل "إليانا" الفلسطينية التشيلية كامل العدد في لوس أنجلوس

» الحياة الجديدة

· مانجا قلقيلية".. قاهرة الجدار!

· شرطة الاحتلال تعتدي على شاب من مخيم شعفاط وتحوله للاعتقال المنزلي

· الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس

· الرئيس يقلد عدداً من القادة والمناضلين المحافظين لمناسبة تقاعدهم

وكالة الرأي

· كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً

· مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

· محدث حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

· أبو حلبية: شعبنا سيتصدى لمحاولات الاحتلال الاستيطانية ضد الأقصى

· المـرور: 5 إصابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

· الاحتلال يزعم اعتراض طائرة مُسيرة للمقاومة في سماء غزة

· مستوطنون يهاجمون منزلاً في بورين جنوب نابلس

وكالة صفا ط قيود

· تضرر آلية هندسة..إصابة جندي إسرائيلي بانفجار لغم في الأغوار

· مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

· تقرير 54 عامًا على إحراق الأقصى.. وأخطار التهويد تتصاعد

· 9 أعوام على اغتيال قادة القسام العطار وأبو شمالة وبرهوم

· 120 مليون شيكل لتعزيز أمن المستوطنين بالقدس

· بالفيديو شهود على حرق الأقصى لـ"صفا": الاحتلال أراد طمس معالم المسجد والتخلص منه

فلسطين اليوم

· بيان صحفي صادر عن حركــة الجهـــاد الاسلامــــي فــي فـلـسـطـيـن في الذكرى الرابعة والخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك يا جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا

· الاحتلال يزعم اسقاط أحد مسيرات المقاومة في سماء غزة بصواريخ القبة الحديدية

· 54 عاما مرت على ذكرى حريق المسجد الأقصى ولهيب نيرانها مشتعلٌ حتى اليوم

· اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة و"عقربا" محاصرة لليوم الثاني

· بالفيديو كارثة كادت ان تقع الليلة الماضية في نابلس !

سما نيوز

· لليوم الثاني .. جيش الاحتلال يسقط طائرة استطلاع تابعة للمقاومة بغزة

· جنرال إسرائيلي: سلاح الجو سيتحول إلى هدف استراتيجي لأعدائنا

· إشعال النيران بمركبة مستوطن قرب ترمسعيا.. والاحتلال يحاول انقاذه

· قديرات أمنية إسرائيلية: منفذ عملية حوارة تلقى معلومات مسبقة ولم يضيع ثانية

· يحتوي على أكثر من 36 طفرة

· اكتشاف أول إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد في "إسرائيل"

· لليوم الثاني .. جيش الاحتلال يسقط طائرة استطلاع تابعة للمقاومة بغزة

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عرب ٤٨

· أريحا: الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم 4 أخرى

· حرب ضدّ الرواية الفلسطينيّة: ازدياد وتيرة اعتداءات الاحتلال بحقّ الصحافيين

· ضباط خلال مداولات سرية: "إضعاف المحكمة العليا سيجعلنا مجرمي حرب"

· تقرير: مسؤولون أمنيون إسرائيليون يتحدثون عن أهمية المحكمة العليا، وأنه بإضعافها لن يستمر المشروع الاستيطاني بشكله الحالي، والمحكمة لن تتمكن من شرعنة مصادرة أراضي الفلسطينيين، ولن يُسمح بتنفيذ اغتيالات من الجو

· لليوم الثاني: "القبة الحديدية" استهدفت طائرة مسيرة في أجواء غزة

· ترامب يرفض المشاركة في مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

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وكالة وفا

· مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

· "محدث" الاحتلال يهدم 4 منازل ويخطر بهدم 4 أخرى في قرية الديو ...

· مستوطنون يهاجمون منزلا في بورين جنوب نابلس

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حدث في مثل هذا اليوم

21 آب (أغسطس)

· 2003م عملية اغتيال جبانة قامت بها المروحيات الإسرائيلية في مدينة غزة ، أدت إلى استشهاد القيادي الكبير في حركة المقاومة الإسلامية حماس المهندس إسماعيل أبو شنب واثنين من رفاقه وهما مؤمن بارود وهاني أبو العمرين.

· 2002م مقتل جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة غوش قطيف في قطاع غزة عل يد قناص فلسطيني.

· 1995م عملية استشهادية تستهدف حافلة ركاب صهيونية في مدينة القدس المحتلة, نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وأسفرت عن مقتل خمسة صهاينة وجرح 107 آخرين.

· 1982م خروج الرئيس ياسر عرفات مع الفدائيين الفلسطينيين من بيروت عن طريق البحر على ظهر سفينة أطلانطس وهي تحمل العلم اليوناني بعد صمود أسطوري دام 88 يوماً وأشرف على الانسحاب قوة متعددة الجنسيات من فرنسا وإيطاليا وأمريكا وعند الخروج روفعوا بنادقهم وأعلامهم الفلسطينية، وقد وصل المبعوث الأمريكي "فيليب حبيب" إلى بيروت يوم 14/6/1982م وبدأ نشاطه وسعيه في وقف إطلاق النار وإيجاد تسوية لحراب لبنان.

· 1982م بعد وساطة أمريكية قام بها المبعوث الأمريكي فيليب حبيب؛ قوات منظمة التحرير الفلسطينية تبدأ الجلاء عن بيروت بعد قرابة ثلاثة أشهر من محاصرة القوات الإسرائيلية إياها.

· 1969 م مستوطن يهودي بريطاني يُدعى مايكل روهان يُحرق المسجد الأقصى المبارك. ألحق الحريق أضراراً هائلة بالحرم، وأحرق منبر صلاح الدين، وزعمت إسرائيل أن الفاعل مختل عقلياً.

· 1969 م حرق المسجد الأقصى جريمة ارتكبها الصهيوني الأسترالي (دينيس مايكل وليم روهام) بطريقة لا يمكن للسلطات الإسرائيلية أن تكون بعيدة عنها، حيث قامت بقطع المياه ومنعت المواطنين وسيارات الإطفاء من الوصول إلى منطقة الحريق.

· 1933م المؤتمر الصهيوني الثامن عشر في براغ الذي عقد في الفترة ما بين (-4/9/1933) في ظل ظروف بالغة التعقيد والحساسية تمثلت في ثلاثة أحداث خطيرة:

· 1918 م الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون (1856 - 1924) يؤيد "وعد بلفور" في رسالة بعث بها إلى الحاخام اليهودي ستيفن وايز. وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس آرثر بلفور (1848 - 1930) تعهد في الثاني من تشرين ثاني (نوفمبر) 1917 باسم بلاده بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد صادق الكونغرس الأمريكي على وعد بلفور في الثلاثين من حزيران (يونيو) 1922.

· 19 م جمال باشا يعدم رجالات الحركة القومية المناهضة للحكم التركي، بعد دخول تركيا الحرب العالمية الأولى عين جمال باشا قائداً عاماً للجيش الرابع، وحاكماً عاماً لبلاد الشام وعلى أرضية النزعات الاستقلالية لدى سكان الولايات العربية بإيحاء من الاستعمار البريطاني في إطار التآمر على الخلافة العثمانية.

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