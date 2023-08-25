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تير شتيجن يجدد عقده مع برشلونة رسمياً حتى 2028

25 آب / أغسطس 2023 03:48

تير شتيجن
تير شتيجن

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عصر اليوم الجمعة، تمديد عقد الألماني تير شتيجن ليستمر حتى يونيو من عام 2028. وقال برشلونة في بيانه الرسمي، "توصل نادي برشلونة واللاعب تير شتيجن لاتفاق لتمديد عقده حتى 30 يونيو 2028، تم تحديد قيمة كسر العقد مقابل 500 مليون يورو".

وأضاف البيان، "أقيم حدث تمديد العقد اليوم الجمعة فى مكاتب سبوتيفاي كامب نو مع الرئيس خوان لابورتا، والنائب الأول للرئيس رافا يوستي، ونائب الرئيس الاقتصادي إدوارد روميو، وعضو مجلس الإدارة جوان سولير، والمدير الرياضي ديكو".

وسجل تير شتيجن ظهوره فى 349 مباراة سابقة بقميص برشلونة فى جميع البطولات منذ انضمامه إليه فى عام 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ حتى الآن.

وحافظ تير شتيجن على شباكه نظيفة فى 159 مباراة مع الفريق الكتالونى على مدار 10 مواسم، فيما استقبلت شباكه خلال هذه الفترة 368 هدفا.

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