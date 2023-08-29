النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2607) الثلاثاء 29/8/2023
أخبار فلسطينية
اشتية يطالب دول العالم بوقف التعامل مع دولة الاحتلال لارتكابها جرائم “الأبرتهايد”
عباس يترأس وفد فلسطين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
تقرير أممي: استشهاد 172 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال منذ مطلع العام
حمادة يدعو للحشد والرباط في الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية
أخبار إسرائيلية
المعارضة تتهم حكومة نتنياهو بتفجير عبوة ناسفة
المخابرات الإسرائيلية تعلن عن قناةِ تهريب أسلحة خفيفة متطورة من لبنان
المعارضة الإسرائيلية: كشف لقاء كوهين - المنقوش تصرف صبياني
الكنيست الإسرائيلي لقطع عطلته الصيفية وسن قانون مشدد ضد الجريمة
إسرائيل: بابوا غينيا الجديدة تفتتح سفارتها في القدس الأسبوع المقبل
إعلام عبري: الخارجية الإسرائيلية في أزمة بعد تسريب لقاء كوهين والمنقوش
غالانت لـ "غوتيريش": احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية تتزايد
الشاباك" يحذر: اكتظاظ السجون سيصعب مهام اعتقال الفلسطينيين
لأول مرة.. طائرة إسرائيلية تضطر للهبوط بالسعودية
نتنياهو يهدّد باغتيال صالح العاروري
يديعوت: تداعيات أزمة ليبيا ستؤثر على أي اتصالات سرية مع دول أخرى
ليبرمان: حماس لديها مقر كامل بغزة لتفعيل العمليات داخل "إسرائيل"
اخبار دولية
احتجاج في مينيسوتا الأمريكية يطالب بسحب استثمارات الولاية من شركات إسرائيلية
وكالة الأنباء الألمانية: الدبيبة يطمئن السفارة الفلسطينية أنه لا يوجد تطبيع مع إسرائيل
نصر الله: أي اغتيال على الأرض اللبنانية سيواجه برد فعل قوي
أخبار عربية
مقاتلات إسرائيلية تهاجم مطار النيرب في سوريا
مجلس النواب الليبي: حكومة الدبيبة متورطة في لقاءات وتواصل مع مسؤولين إسرائيليين
الأمين العام لحزب الله يرفض تغيير قواعد الاشتباك مع إسرائيل
رئيس مجلس النواب الليبي: لا يحق لأحد المساومة على قضية فلسطين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إسرائيل تجمد التسهيلات الممنوحة لغزة وتنفذ مناورات عسكرية على الحدود الشمالية والجنوبية
مظاهرة ضد الاحتلال والفصل العنصري أمام منزل بن غفير في مستوطنة “كريات أربع”- (صور)
في مطار اللد.. يميزون بين سائقي التاكسي اليهود والعرب
الشرق الأوسط
أشتية: الفلسطيني يحصل على 70 لتر ماء في اليوم مقابل 430 للإسرائيلي
الذكاء الاصطناعي يشق طريقه في غزة
«الخارجية الفلسطينية» تشكك في الرواية الإسرائيلية للقاء المنقوش وكوهين
إصابة 4 فلسطينيين واعتقال 16 خلال عمليات للجيش الإسرائيلي بالضفة
الاهرام المصرية
فلسطين: إسرائيل تستغل ازدواجية المعايير الدولية لشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية
رئيس وزراء فلسطين: على العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم "الأبرتهايد" الإسرائيلية بحق شعبنا
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية
الشروق المصرية
الضفة الغربية: تصاعد مقلق في أعمال العنف من قبل مستوطنين إسرائيليين ضد الفلسطينين
إسرائيل تتنصل من مسئوليتها عن تسريب لقاء كوهين مع المنقوش
الغد الأردنية
الاحتلال يقتحم جنين ونابلس.. ومواجهات تخلف إصابة واعتقال فلسطينيين
فلسطين: عباس يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية
مستوطنون يقتحمون "الأقصى"
استمرار احتجاز جثامين نحو 400 شهيد لقهر الشعب الفلسطيني والنيل من إرادته
الشرق القطرية
" محللون: التصعيد يفتح باب المواجهة العسكرية الشاملة في فلسطين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة
19 عملًا مقاومًا بينها 3 عمليات إطلاق نار بالضفة والقدس خلال 24 ساعة
مستوطنون يطلقون حملة للمطالبة باستعادة الأسرى الإسرائيليين لدى "القسام"
مؤتمر "نداء الأقصى الثاني" يدعو لمواجهة "التطبيع" مع الاحتلال بكافة أشكاله
ناصر الدين: سياسة الاستيطان بالضفة والقدس لن تُفلح وستزيد من مقاومة شعبنا
القدس المحلية
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
مقتل شاب في جريمة جديدة بمدينة اللد
الاحتلال يعتدي على العمال قرب قلقيلية
مصادر لـ "القدس": وزير التعليم قدم استقالته واشتية لم يوافق عليها بعد
إيكوبيس الشرق الأوسط تختتم برنامجها التدريبي في "الصحافة البيئية"
35 عامًا بالأسر.. والد عميد الأسرى رائد السعدي: أريد الفرح بحريته
الاحتلال يستولي على خلاطة ومضخة باطون غرب سلفيت
نادي الأسير: المعتقل الإداري أسامة دقروق يعلق إضرابه عن الطعام
الصحة بغزة: تشكيل فريق طبي لتقييم حالة وفاة مريضة
الحياة الجديدة
"التعليم العالي" تُطلق مسابقة الطالب الجامعي الباحث في دورتها الثالثة
منظمة الصحة العالمية و(كويكا) توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز خدمات الصحة النفسية والاجتماعية في فلسطين
الاحتلال يحتجز فريقا للدفع الرباعي بمسافر يطا
أسيران يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام وخمسة أسرى يواصلون إضرابهم
أريحا: مراسم استقبال عسكرية لجثمان المناضل اللواء سعيد العطاري
جريدة الأيام
خمس إصابات خلال اقتحام مخيم طولكرم اقتلاع عشرات أشجار الزيتون في تقوع
لجنة تحقيق بوفاة مواطنة في مستشفى خاص برام الله
كوهين التقى وزيرة الخارجية الليبية بالعاصمة الإيطالية الأسبوع الماضي
انطلاق فعاليات إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء في نابلس
والدة الشهيد العموري المحتجز جثمانه.. أمنيات بنظرة وداع أخيرة لابنها...
تقرير يوصي بمزيد من الشفافية بشأن المشاريع الممولة من صندوق الأقصى
سلطة الطاقة تبدأ خطة تدريبية للعاملين المحتملين في قطاع الغاز
وكالة صفا
إصابة عمال باعتداء شرطة الاحتلال بقلقيلية
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من رام الله
إصابة جندي ومواجهات عنيفة باقتحام الاحتلال بلدة عزون
الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة
القوى الوطنية والإسلامية ترد على التهديدات باغتيال العاروري
الهيئة المستقلة تدعو الحكومة للمحافظة على الحريات العامة وعدم تقييدها
الدائرة الإعلامية لحماس تعزي بفقيد الإعلام العربي طلال سلمان
تمديد خطوط كهرباء لبؤرة استيطانية بنابلس
بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين ببحر بيت لاهيا
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل نحو 30 مواطنًا خلال مداهمات واسعة بالضفة
إصابات باعتداء شرطة الاحتلال على العمال قرب قلقيلية
وزارة الصحة تنشر بياناً للرأي العام حول وفاة المواطنة أبو ندى
نداء الأقصى" الثاني: فلسطين ساحة الصراع الأولى بين الأحرار وقوى الاستعمار
الاحتلال يوسع ملاحقاته في القدس ويستهدف العلم الفلسطيني
المعتقل الإداريّ أسامة دقروق يعلّق إضرابه عن الطعام
إدانات لاعتقال أبو راشد في هولندا ودعوات للإفراج الفوري عنه
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثانية لأسير من قباطية
الأوقاف تنفذ لقاءً لمنسقي حملة "آداب اللباس والزينة"
فلسطين اليوم
بالأسماء: الاحتلال يشن حملة اعتقالات كبيرة في مدن وقرى الضفة المحتلة
بالفيديو إصابة عامل بعد اعتداء الاحتلال على عدد من العمال قرب الحاجز الشمالي لقلقيلية
يتجسس على الفلسطينيين... تفاصيل مشروع "نيمبوس" الذي تدعمه غوغل وأمازون!
مقاومون يستهدفون برجاً عسكرياً للاحتلال في الخليل
أسير من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال
سما نيوز
قادة الموساد يستشيطون غضباً من كشف لقاء كوهين مع المنقوش
إعلام إسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله حول تهديداته بالرد على أي عملية اغتيال
هبوط طائرة كانت في طريقها إلى تل أبيب في السعودية
يستهدف الفلسطينيين.. ماذا تعرف عن مشروع "نيمبوس" الذي تدعمه غوغل وأمازون؟
رئيس الشاباك يحذر : اكتظاظ السجون يحول دون اعتقال المطلوبين
مواجهات مع الاحتلال شمال أريحا
سخنين: الآلاف يتظاهرون أمام شرطة "مسغاف" تنديدا باستفحال الجريمة
ترحيب فلسطيني بموقف رئيس الوزراء الليبي تجاه القضية الفلسطينية
موقع عبري: سيارات الجيب المدرعة "فخاخ موت" للجنود أمام العبوات الإيرانية
الدبيبة من السفارة الفلسطينية في طرابلس: نرفض أي تطبيع مع دولة الاحتلال
عرب 48
شرطة الاحتلال تعتدي على العمال الفلسطينيين قرب قلقيلية
مواجهات مع قوات الاحتلال في العوجا وغرب رام الله
لهم أسماء ولهم وطن": وقفة بغزة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء
معتقلو حوارة يعانون أوضاعا مزرية بسجون الاحتلال
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل مقدسيين من سلوان
المالكي ونظيره القرغيزي يترأسان جلسة مشاورات ...
الأسير شعاع كممجي من جنين يدخل عامه الـ21 في ...
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ý 29 آب (أغسطس)
1987م اغتيال ناجي العلي في لندن (1937-1987) الرجل الذي عرف موقعه الحقيقي فكانت فلسطين عالمه الحقيقي فقال عن نفسه :" أنا شخصيا منحاز لطبقتي.. منحاز للفقراء.. وأنا لا أخالف روحي ولا أتملق احد.. والقضية واحدة ولا تتحمل الاجتهاد.
ý 1987 م اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي (1937 - 1987) في لندن.
ý 1982م هجوم على المعبد اليهودي في فيينا يسفر عن مصرع شخصين. يُعتقد بوقوف حركة "فتح/ المجلس الثوري" برئاسة صبري البنا "أبو نضال (1937 - 2002) وراءه.
ý 1967م مؤتمر القمة العربي الرابع في الخرطوم (مؤتمر اللاءات الثلاث) والذي عقد في الفترة من (29/8-1/9/1967) اثر هزيمة الجيوش العربية في حرب حزيران وسيطرة إسرائيل على مزيد من الأراضي العربية تساوي أربعة إضعاف ما احتلته عام 1948، وهي أراضي القدس والضفة وغزة، وبذلك تكون قد استكملت احتلالها لفلسطين كلها وأراضي الجولان السورية وسيناء المصرية.
ý 1967 م انعقاد مؤتمر القمة العربي في الخرطوم المعروف باسم "مؤتمر اللاءات الثلاث" (لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض)، وقد جاء رداً على الهزيمة في حرب حزيران واحتلال الدولة العبرية لأراضي سيناء والجولان والضفة الغربية وقطاع غزة.
ý 1939 م القيادي الصهيوني حاييم وايزمان (1874 - 1952)، الذي أصبح أول رئيس للدولة العبرية بعد إعلانها عام 1948؛ يبلغ إنكلترا أن المستوطنين اليهود في فلسطين يودون المشاركة في القتال في صفوف قواتها ضد النازيين الألمان في الحرب العالمية الثانية. أصبحت الكتيبة اليهودية التي شكلوها في إطار الجيش البريطاني خلال الحرب نواة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقاً.
ý 1897 م افتتاح المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل (بال) السويسرية، برئاسة ثيودور هرتزل (1860 - 1904). استمرت أعماله حتى 31مآب (أغسطس) 1897، وحضرته وفود من أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال أفريقيا، ووفد عن المستوطنين اليهود في فلسطين.
ý 1897م "المؤتمر الصهيوني" يعتبر المؤسسة العليا في المنظمة الصهيونية العالمية، والتي تتلقى التقارير وتناقش المقترحات وتصدر القرارات وتضع السياسة المالية وتنتخب رئيس وأعضاء ومراقب الوكالة اليهودية.