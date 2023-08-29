النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2607) الثلاثاء 29/8/2023

أخبار فلسطينية﻿

اشتية يطالب دول العالم بوقف التعامل مع دولة الاحتلال لارتكابها جرائم “الأبرتهايد”

عباس يترأس وفد فلسطين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

أخبار إسرائيلية

المعارضة تتهم حكومة نتنياهو بتفجير عبوة ناسفة

لأول مرة.. طائرة إسرائيلية تضطر للهبوط بالسعودية

نتنياهو يهدّد باغتيال صالح العاروري

اخبار دولية

احتجاج في مينيسوتا الأمريكية يطالب بسحب استثمارات الولاية من شركات إسرائيلية

أخبار عربية

مقاتلات إسرائيلية تهاجم مطار النيرب في سوريا

مجلس النواب الليبي: حكومة الدبيبة متورطة في لقاءات وتواصل مع مسؤولين إسرائيليين

الأمين العام لحزب الله يرفض تغيير قواعد الاشتباك مع إسرائيل

رئيس مجلس النواب الليبي: لا يحق لأحد المساومة على قضية فلسطين

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الصحف العربية

القدس العربي

إسرائيل تجمد التسهيلات الممنوحة لغزة وتنفذ مناورات عسكرية على الحدود الشمالية والجنوبية

مظاهرة ضد الاحتلال والفصل العنصري أمام منزل بن غفير في مستوطنة “كريات أربع”- (صور)

في مطار اللد.. يميزون بين سائقي التاكسي اليهود والعرب

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

فلسطين: إسرائيل تستغل ازدواجية المعايير الدولية لشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية

رئيس وزراء فلسطين: على العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم "الأبرتهايد" الإسرائيلية بحق شعبنا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية

الشروق المصرية

الضفة الغربية: تصاعد مقلق في أعمال العنف من قبل مستوطنين إسرائيليين ضد الفلسطينين

إسرائيل تتنصل من مسئوليتها عن تسريب لقاء كوهين مع المنقوش



الغد الأردنية

الاحتلال يقتحم جنين ونابلس.. ومواجهات تخلف إصابة واعتقال فلسطينيين

الشرق القطرية

" محللون: التصعيد يفتح باب المواجهة العسكرية الشاملة في فلسطين

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

مقتل شاب في جريمة جديدة بمدينة اللد

الاحتلال يعتدي على العمال قرب قلقيلية

مصادر لـ "القدس": وزير التعليم قدم استقالته واشتية لم يوافق عليها بعد

إيكوبيس الشرق الأوسط تختتم برنامجها التدريبي في "الصحافة البيئية"

35 عامًا بالأسر.. والد عميد الأسرى رائد السعدي: أريد الفرح بحريته

الاحتلال يستولي على خلاطة ومضخة باطون غرب سلفيت

نادي الأسير: المعتقل الإداري أسامة دقروق يعلق إضرابه عن الطعام

الصحة بغزة: تشكيل فريق طبي لتقييم حالة وفاة مريضة

الحياة الجديدة

"التعليم العالي" تُطلق مسابقة الطالب الجامعي الباحث في دورتها الثالثة

منظمة الصحة العالمية و(كويكا) توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز خدمات الصحة النفسية والاجتماعية في فلسطين

الاحتلال يحتجز فريقا للدفع الرباعي بمسافر يطا

أسيران يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام وخمسة أسرى يواصلون إضرابهم

أريحا: مراسم استقبال عسكرية لجثمان المناضل اللواء سعيد العطاري

جريدة الأيام

خمس إصابات خلال اقتحام مخيم طولكرم اقتلاع عشرات أشجار الزيتون في تقوع

لجنة تحقيق بوفاة مواطنة في مستشفى خاص برام الله

كوهين التقى وزيرة الخارجية الليبية بالعاصمة الإيطالية الأسبوع الماضي

انطلاق فعاليات إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء في نابلس

والدة الشهيد العموري المحتجز جثمانه.. أمنيات بنظرة وداع أخيرة لابنها...

تقرير يوصي بمزيد من الشفافية بشأن المشاريع الممولة من صندوق الأقصى

سلطة الطاقة تبدأ خطة تدريبية للعاملين المحتملين في قطاع الغاز

وكالة صفا

فلسطين اليوم

سما نيوز

قادة الموساد يستشيطون غضباً من كشف لقاء كوهين مع المنقوش

إعلام إسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله حول تهديداته بالرد على أي عملية اغتيال

وزير التعليم يقدم استقالته..

هبوط طائرة كانت في طريقها إلى تل أبيب في السعودية

يستهدف الفلسطينيين.. ماذا تعرف عن مشروع "نيمبوس" الذي تدعمه غوغل وأمازون؟

رئيس الشاباك يحذر : اكتظاظ السجون يحول دون اعتقال المطلوبين

عرب 48

شرطة الاحتلال تعتدي على العمال الفلسطينيين قرب قلقيلية

مواجهات مع قوات الاحتلال في العوجا وغرب رام الله

لهم أسماء ولهم وطن": وقفة بغزة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

معتقلو حوارة يعانون أوضاعا مزرية بسجون الاحتلال

وكالة وفا

الأسير شعاع كممجي من جنين يدخل عامه الـ21 في ...

المعتقل الإداريّ أسامة دقروق يعلّق إضرابه عن ...

حدث في مثل هذا اليوم

ý 29 آب (أغسطس)

1987م اغتيال ناجي العلي في لندن (1937-1987) الرجل الذي عرف موقعه الحقيقي فكانت فلسطين عالمه الحقيقي فقال عن نفسه :" أنا شخصيا منحاز لطبقتي.. منحاز للفقراء.. وأنا لا أخالف روحي ولا أتملق احد.. والقضية واحدة ولا تتحمل الاجتهاد.

ý 1987 م اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي (1937 - 1987) في لندن.

ý 1982م هجوم على المعبد اليهودي في فيينا يسفر عن مصرع شخصين. يُعتقد بوقوف حركة "فتح/ المجلس الثوري" برئاسة صبري البنا "أبو نضال (1937 - 2002) وراءه.

ý 1967م مؤتمر القمة العربي الرابع في الخرطوم (مؤتمر اللاءات الثلاث) والذي عقد في الفترة من (29/8-1/9/1967) اثر هزيمة الجيوش العربية في حرب حزيران وسيطرة إسرائيل على مزيد من الأراضي العربية تساوي أربعة إضعاف ما احتلته عام 1948، وهي أراضي القدس والضفة وغزة، وبذلك تكون قد استكملت احتلالها لفلسطين كلها وأراضي الجولان السورية وسيناء المصرية.

ý 1967 م انعقاد مؤتمر القمة العربي في الخرطوم المعروف باسم "مؤتمر اللاءات الثلاث" (لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض)، وقد جاء رداً على الهزيمة في حرب حزيران واحتلال الدولة العبرية لأراضي سيناء والجولان والضفة الغربية وقطاع غزة.

ý 1939 م القيادي الصهيوني حاييم وايزمان (1874 - 1952)، الذي أصبح أول رئيس للدولة العبرية بعد إعلانها عام 1948؛ يبلغ إنكلترا أن المستوطنين اليهود في فلسطين يودون المشاركة في القتال في صفوف قواتها ضد النازيين الألمان في الحرب العالمية الثانية. أصبحت الكتيبة اليهودية التي شكلوها في إطار الجيش البريطاني خلال الحرب نواة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقاً.

ý 1897 م افتتاح المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل (بال) السويسرية، برئاسة ثيودور هرتزل (1860 - 1904). استمرت أعماله حتى 31مآب (أغسطس) 1897، وحضرته وفود من أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال أفريقيا، ووفد عن المستوطنين اليهود في فلسطين.

ý 1897م "المؤتمر الصهيوني" يعتبر المؤسسة العليا في المنظمة الصهيونية العالمية، والتي تتلقى التقارير وتناقش المقترحات وتصدر القرارات وتضع السياسة المالية وتنتخب رئيس وأعضاء ومراقب الوكالة اليهودية.