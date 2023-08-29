هدم مبنى في أم الفحم بالداخل المحتل

الداخل المحتل - وكالة الرأي :

هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً قيد الإنشاء في حي عين إبراهيم في مدينة أم الفحم، وذلك بادعاء البناء دون ترخيص.

واقتحمت آليات الهدم حي عين إبراهيم، وسط حراسة مشددة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، وأمنت عملية الهدم ومنعت الأهالي من الاقتراب من المكان، كما أغلقت الشرطة الشارع المؤدي إلى المنزل، لغاية الانتهاء من الهدم.

وشهد حي عين إبراهيم، خلال الأشهر الماضية، عمليات هدم مختلفة لجدران ومنازل قيد الإنشاء بالإضافة إلى مزارع وحظائر للمواشي.

ويتبع حي عين إبراهيم لبلدية أم الفحم، ويقع في المنطقة التي تعد ضمن أراضي الروحة المهجرة، فيما تشدد سلطات الاحتلال قبضتها على هذه المناطق، لمنع الأهالي من التوسعة.