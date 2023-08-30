مضاعفات قد تأتي مع حب الشباب.. نصائح صحية للوقاية والعلاج

حب الشباب هو حالة جلدية شائعة تسبب ظهور بقع على الوجه أو الرقبة أو الظهر أو الصدر، و يمكن أن تكون هذه البقع عبارة عن رؤوس بيضاء أو سوداء أو بثور ملتهبة ومليئة بالصديد، وحب الشباب عند البالغين يسمى أيضا حب الشباب الهرموني، وهو حب الشباب الذي يستمر بعد سن 18 إلى 20 عامًا أو يبدأ عندما يكون الشخص في أوائل العشرينات من عمره.



وحسب ما ذكره موقع healthdirectيؤثر حب الشباب الشائع بشكل عام على المراهقين ويستمر لمدة 3 إلى 5 سنوات، على الرغم من أنه يمكن أن يستمر في بعض الأحيان لفترة أطول.



يعاني بعض الأشخاص من شكل خفيف من حب الشباب، مع ظهور بقع أو نوبات عرضية فقط ، بينما يعاني البعض الآخر من حب الشباب الشديد ، مع إصابة مناطق واسعة من الوجه والجسم. حب الشباب أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال.



حب الشباب يمكن أن يجعل الشخص يشعر بعدم الرضا عن مظهره ، ويؤدي إلى ضعف احترام الذات وعدم الرغبة في التواجد مع أشخاص آخرين.

ما المضاعفات التي يمكن أن تأتي مع حب الشباب؟

إذا ترك حب الشباب الشديد دون علاج ، يمكن أن يترك ندوبًا تدوم مدى الحياة على بشرتك، العناية ببشرتك وعلاج حب الشباب يقلل من خطر حدوث ذلك.ومن المهم علاج البثور المصابة قبل أن تنتشر العدوى إلى الجلد المحيط بها لأن الأكياس الملتهبة الناتجة عن الجلد المصاب يمكن أن تترك ندبة في كثير من الأحيان.





إذا وجدت نفسك قلقًا بشأن مظهرك ، أو تتجنب المواقف الاجتماعية ، أو تشعر بالإحباط أو الانزعاج بسبب حب الشباب ، فاستشر الصيدلي أو الطبيب الخاص بك ويمكنهما مساعدتك في الحصول على أفضل علاج ممكن. سيكون طبيبك أيضًا قادرًا على تقديم النصح لك بشأن صورة الجسم .

كيف امنع حب الشباب؟

إذا كنت تعانين من حب الشباب ، فهناك طرق للمساعدة في منع ظهور بقع جديدة وتكوين الندبات.



سيساعد ما يلي على منع البقع من أن تصبح ملتهبة أو تسبب ندوبًا:



-اغسلي وجهك مرتين في اليوم بغسول لطيف خالي من الصابون وماء دافئ وقطعة قماش ناعمة للوجه

-استخدمى واقيًا من الشمس ، مثل قبعة واسعة الحواف عندما تكونين في الشمس.



-قومي بإزالة مكياجك قبل الذهاب النوم.



-اغسلي شعرك بالشامبو بانتظام ، خاصة إذا كان دهنيًا ويتوقف على بشرتك.



-اتباع نظام غذائي متوازن وصحي وممارسة الرياضة بانتظام.



تشمل الأشياء التي يجب تجنبها ما يلي:



-مكياج زيتي أو واقي شمسي دهني.



-كثرة غسل وجهك ، أو استخدام الصابون القاسي.



-باستخدام مقشر الوجه أو التونر أو المنظفات.



-الملابس الضيقة على المناطق التي تعاني من حب الشباب.



-عصر البقع أو البثور.



-التدخين.