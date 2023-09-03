4 لاعبين يظهرون لأول مرة في قائمة الوطني

كشفت القائمة الجديدة لمنتخب فلسطين الأول لكرة القدم عن وجود لاعبين جدد لأول مرة مع "الوطني".

واختار المدرب مكرم دبوب قائمة من 24 لاعبا لوديتي عمان وفيتنام، المقررتين يومي 6 و11 الشهر الحالي.

وفيما يلي أبرز المعلومات التي تريد معرفتها عن اللاعبين الجدد في منتخب فلسطين:

1- علي أبو الفا - ٢٤ عاما لاعب نادي Altglienceke الألماني (دوري الدرجة الرابعة الألماني) - جناح أيسر.

2- كاميلو سالدانا - ٢٤ عاما لاعب نادي سان فيليب التشيلي (دوري الدرجة الثانية التشيلي) - مدافع.

3- علاء الدين حسن - ٢٣ عاما لاعب نادي اتحاد بني سخنين (دوري الداخل المحتل) - مهاجم.

4- عميد محاجنة - لاعب نادي هبوعيل ام الفحم (دوري الداخل المحتل ) - مدافع.