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طريقة صحية لقلي البطاطس المقرمشة بدون ما يمتص زيت

04 أيلول / سبتمبر 2023 08:15

طريقة صحية لقلي البطاطس المقرمشة بدون ما يمتص زيت
طريقة صحية لقلي البطاطس المقرمشة بدون ما يمتص زيت

البطاطس من أهم الخضروات المحببة جدًا والتي يتم تناولها بأكثر من شكل وأكثر من طريقه، ولكن تعتبر البطاطس المقلية من أهم الطرق وأكثرها شعبية وشهرة في جميع بلاد العالم، ويتم تناولها عادة بجانب الكثير من الأطعمة المختلفة كوجبة افطار او عشاء، لذلك جئنا لكم اليوم بطريقة صحية للقيام بتحضير البطاطس المقلية بدون أن تشرب كمية كبيرة من الزيت بخطوات بسيطة وتصبح مقرمشة وبنفس الطعم المعتاد والمحبوب من جميع الأفراد.


طريقة عمل البطاطس المقلية دون أن تشرب زيت


بخطوات بسيطة من خلال يتم قلي البطاطس دون أن شرب زيت تمامًا، وتظل محتفظة بطعمها اللذيذ المقرمش وهذه الخطوات تتمثل في اتباع الخطوات الآتية:


المكونات:

أربع حبات من البطاطس أو حسب الكمية المطلوبة.
2 ملعقة كبيرة من الملح.
ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
كمية كبيرة من الماء.

طريقة التحضير

في البداية يتم تقشير البطاطس.

بعد ذلك يتم غسلها جيدًا تحت الماء الجاري حتى يتم التخلص من أي شوائب أو أتربة بها.

بعد ذلك يتم تقطيع البطاطس إلى أصابع أو شرائح حسب الشكل المطلوب.

يتم إحضار وعاء مملوء بالماء.

ثم يتم رفع هذا الوعاء على النار ويترك حتى يتم الغليان، يضاف بداخل هذا الوعاء الملح والخل ويتم التقليب جيدًا حتى يذوب الملح.
تخفض النار على المياه ويتم إضافة البطاطس ويتم للتقليب بها في هذا المحلول وتترك لمده ثلاثه دقائق فقط قبل ان تنضج.

ثم يتم رفع البطاطس من على النار ويتم تصفيتها جيدًا من الماء الساخن.

بعد ذلك يتم فردها على قطعة من القماش وتترك حتى تجف تمامًا.

الخطوه التاليه هي إحضار مقلاة غويطة بها كمية مناسبة من الزيت.

ترفع المقلاة على النار وتترك حتى يسخن الزيت تماما، بعد ذلك يتم وضع البطاطس داخل الزيت ويتم تقريبها من وقت لآخر حتى يتغير لونها الى اللون الذهبي.

هكذا أصبحت البطاطس المقلية جاهزة.

يتم رفعها من الزيت باستخدام مصفاة الزيت.

ثم يتم وضع البطاطس على ورق مطبخ وذلك للتخلص من كمية الزيت الزائد بها وتصبح مقرمشة بالشكل المطلوب.
هكذا يمكن أن تقدم البطاطس المقلية بدون زيت بجانب كاتشب أو المايونيز أو بعض الأكلات والأصناف المختلفة حسب الرغبه.

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