وكالة الرأي الفلسطينية أرسنال ينتصر على مانشستر يونايتد 3-1 في مباراة مثيرة وكالة الرأي الفلسطينية نصائح ذهبية للحفاظ على سرعات الـ WiFi وتجنب التقطيع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تفتتح العام التدريبي المهني الجديد 2023/2024 وكالة الرأي الفلسطينية طريقة تحويل موبايلك الآيفون لشاشة ذكية؟.. اعرف الخطوات وكالة الرأي الفلسطينية Vivo تتألق من من جديد بهاتف مميز وكالة الرأي الفلسطينية المقاومة في غزة تطلق صواريخ تجريبية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تناقش تنفيذ مشروع التعليم العلاجي في المدارس الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية رضيعة ترفع رأسها وتحاول الزحف في عمر 3 أيام وكالة الرأي الفلسطينية 14 عملاً مقاومًا بـ 24 ساعة في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية معطف يجعلك غير مرئي!
أخبار » الرياضة و الملاعب

منتخب فلسطين للكاراتيه يحقق إنجازاً كبيراً في بطولة غرب آسيا

04 أيلول / سبتمبر 2023 09:32

منتخب فلسطين للكاراتيه يحقق إنجازاً كبيراً في بطولة غرب آسيا
منتخب فلسطين للكاراتيه يحقق إنجازاً كبيراً في بطولة غرب آسيا

حقق منتخب فلسطين للكاراتيه إنجازاً كبيراً في بطولة غرب آسيا للفئات العمرية، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، حيث حصد 25 ميدالية، بواقع ذهبيتين و8 فضيات و15 برونزية.

وجاءت الميداليات الذهبية للمنتخب عن طريق اللاعبتين "آمنة زيدان" في وزن 55 كجم، و"آية محمد" في وزن 68 كجم".

وحقق لاعبو ولاعبات المنتخب نتائج مميزة في منافسات اليوم الثاني من البطولة، حيث حصدوا 14 ميدالية، بواقع 6 فضيات و8 برونزيات، ليضاعفوا الغلة بشكل واضح.

وأقيمت منافسات البطولة في الصالة الرياضية بجامعة البترا، بمشاركة "الأردن والسعودية والكويت والإمارات وسوريا وفلسطين واليمن والعراق".

وأعرب رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري، عن سعادته بهذه النتائج التي حققها المنتخب، والتي جاءت نتيجة لعمل الاتحاد المتراكم لتطوير مستوى المنتخبات الوطنية.

وأضاف البكري أن المنتخب الفلسطيني يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى إلى تطوير قدرات لاعبيه ولاعباته من خلال المشاركة في البطولات الدولية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟