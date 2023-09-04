منتخب فلسطين للكاراتيه يحقق إنجازاً كبيراً في بطولة غرب آسيا

حقق منتخب فلسطين للكاراتيه إنجازاً كبيراً في بطولة غرب آسيا للفئات العمرية، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، حيث حصد 25 ميدالية، بواقع ذهبيتين و8 فضيات و15 برونزية.

وجاءت الميداليات الذهبية للمنتخب عن طريق اللاعبتين "آمنة زيدان" في وزن 55 كجم، و"آية محمد" في وزن 68 كجم".

وحقق لاعبو ولاعبات المنتخب نتائج مميزة في منافسات اليوم الثاني من البطولة، حيث حصدوا 14 ميدالية، بواقع 6 فضيات و8 برونزيات، ليضاعفوا الغلة بشكل واضح.

وأقيمت منافسات البطولة في الصالة الرياضية بجامعة البترا، بمشاركة "الأردن والسعودية والكويت والإمارات وسوريا وفلسطين واليمن والعراق".

وأعرب رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري، عن سعادته بهذه النتائج التي حققها المنتخب، والتي جاءت نتيجة لعمل الاتحاد المتراكم لتطوير مستوى المنتخبات الوطنية.

وأضاف البكري أن المنتخب الفلسطيني يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى إلى تطوير قدرات لاعبيه ولاعباته من خلال المشاركة في البطولات الدولية.