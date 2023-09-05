النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2613) الثلاثاء 5/9/2023

أخبار فلسطينية﻿

إسرائيل تعلن إيقاف تصدير البضائع من قطاع غزة للضفة

القدس.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية ويعتقلها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن- (فيديوهات)

الملفات الفلسطينية تتصدر اجتماعات وزراء الخارجية العرب والاجتماع “العربي الياباني”

الأسرى يغلقون الأقسام ويرفضون الطعام استعدادا للإضراب والتصدي لعقوبات بن غفير

فلسطين تطالب بإجراء حوار عربي سياسي مع الدول التي لم تعترف بها

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شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال العدوان على مخيم نور شمس- (فيديوهات)

محمود عباس وبلينكن يبحثان آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية

شرطة الاحتلال تقطع طريق طلاب القدس وتستولي على كتب مدرسية من المنهاج الفلسطيني

الاحتلال يعتقل 3 مقاومين محسوبين على “كتيبة العياش” المسؤولة عن إطلاق صواريخ على مستوطنات جنين- (فيديوهات)

شرطة الاحتلال تستولي على كتب مدرسية من المنهاج الفلسطيني في القدس

الاهرام المصرية

الرئيس الفلسطيني يبحث هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي سبل تعزيز التعاون الثنائي

وزير الخارجية البحريني: معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أساس للسلام والتنمية الإقليميين

الشروق المصرية

أعضاء مملكة «يسر-ئيل» يقيمون مملكتهم مجددا بموقع جديد



الغد الأردنية

عرين الأسود تصدر بيانا حول واقعة تعرية قوة إسرائيلية لسيدات فلسطينيات في الخليل

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: أفعال الاحتلال في الخليل تعبر عن مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه

شهيد وجريح خلال حملات دهم وتفتيش للجيش الإسرائيلي في يعبد وطولكرم ورام الله

فلسطين: إسرائيل تمنع الصادرات من قطاع غزة حتى إشعار آخر

الشرق القطرية

" بزعم تنفيذ عملية طعن بالقدس.. الاحتلال يعتدي على سيدة ويعتقلها

الشرطة" تنفي وجود "مخدرات" في الأسواق الفلسطينية

أبو ردينة يحمل أميركا مسؤولية قتل المواطنين في طولكرم

ضبط كمية كبيرة من "المخدرات" في الخليل

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بحجة الاتجار بالسلاح

إصابة خلال مشادة بين حراس وزيرين إسرائيليين

حماس" و "الجهاد": انتهاك الحرمات من الاحتلال تصعيد خطير

مجلس بلدي نابلس يضع استقالته تحت تصرف وزير الحكم المحلي

وزارة الصحة تنشر نتائج التحقيق بخصوص وفاة المواطنة ملك عليان

الحياة الجديدة

د. القواسمي لـ "الحياة الجديدة": المستشفيات الحكومية استوعبت 500 طبيب امتياز خلال 2023

أربعة عوامل تأكل من راتب الموظف هذه المرحلة

الاحتلال يعتقل شابا من بلدة الخضر

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيت أمر

الاحتلال يستولي على جرار زراعي بمسافر يطا

جريدة الأيام

إصابة سبعة شبان بالرصاص واعتقال ثلاثة خلال عملية للاحتلال في أطراف مخيم...

مجندتان من قوات الاحتلال تجبران 5 فلسطينيات من الخليل على التعري أمام...

اندلاع مواجهات عقب عمليات اقتحام في مناطق عدة: إصابات واعتقالات وهدم

نابلس: مصرع عاملين في انهيار ترابي خلال عملهما بمشروع صرف صحي

إضراب اليوم في مدارس بلدة جبل المكبر

الاحتلال يوقف بشكل كامل تصدير البضائع من غزة لأسواق الضفة

نيابة الاحتلال تقرر عدم تقديم استئناف على حكم براءة الشرطي قاتل الشهيد...

نوافذ" محمود شقير.. فنتازيا الوجع الفلسطيني!

إلغاء زيارة كوهين وكيش إلى السعودية.. مشاركة إسرائيلية قائمة في مؤتمر "اليونسكو"

طولكرم: شهيد وجرحى برصاص قوات الاحتلال في مخيم نور شمس

بالفيديو: الاحتلال يعتقل فتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس

المجلس البلدي يضع استقالته.. بلدية نابلس تصدر بيانا للرأي العام عقب وفاة اثنين من عمالها

أول تعليق فلسطيني على تقرير إسرائيلي يكشف انتهاكات خطيرة بحق نساء الخليل

قرار إسرائيلي بخصم نحو 30 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الخليل

الإضراب يسود أراضي الـ48 احتجاجا على العنف و ...

حدث في مثل هذا اليوم

5 أيلول (سبتمبر)

1996م لأول مرة يلتقي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لبحث عملية السلام مما عرض نتنياهو لتهديد حلفائه من الجناح اليميني المتطرف بالتهديد بالانسحاب من الحكومة.

1994م مجموعة مسلحة من الجهاد الإسلامي تهاجم دورية عسكرية قرب مستوطنة ميراج والعدو يعترف بمقتل 3 جنود وإصابة اثنين.

1987م غارة إسرائيلية على مواقع تجمع الفدائيين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا في لبنان وقتلت 31مشخصاً وأصابت 60.

1972م عملية ميونخ في الساعة السادسة من صباح يوم 5/9/1972مقامت مجموعة من المقاومة الفلسطينية مكونة من ثمانية فدائيين بتنفيذ عملية حملت اسم " إقرت وكفر برعم " فاقتحموا مقر البعثة الرياضية الإسرائيلية في القرية الأولمبية بمدينة ميونخ في ألمانيا الاتحادية أثناء دورة الألعاب الأولمبية واحتجزوا تسعة من الرياضيين الإسرائيليين رهائن بعد أن قتلوا اثنين حاولا المقاومة.

1972م ممقتل أحد عشر رياضيا إسرائيليا وأربعة فدائيين فلسطينيين في هجوم مسلح أثناء الألعاب الأولمبية في ميونخ.

1964م مؤتمر القمة العربية الثانية بالإسكندرية التي عقدت في الفترة من 5-11/9/1964 بحضور كل الملوك والرؤساء العرب، ويعتبر امتداداً لمؤتمر القمة العربية الأول الذي عقد بالقاهرة بتاريخ 13/1/1964 كما أن قراراته تعتبر استكمالاً لقراراته وخاصة فيما يتعلق بدعم التضامن والعمل العربي المشترك وزيادة قوته وفعاليته.

1937م فراد من عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية يلقون قنبلة على حافلة في مدينة القدس فيقتلون فلسطينياً ويصيبون آخر بجروح.