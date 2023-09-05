النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2613) الثلاثاء 5/9/2023
أخبار فلسطينية
إسرائيل تعلن إيقاف تصدير البضائع من قطاع غزة للضفة
القدس.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية ويعتقلها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن- (فيديوهات)
الملفات الفلسطينية تتصدر اجتماعات وزراء الخارجية العرب والاجتماع “العربي الياباني”
الأسرى يغلقون الأقسام ويرفضون الطعام استعدادا للإضراب والتصدي لعقوبات بن غفير
عباس يرتب لانتقال سلس للسلطة
فلسطين تطالب بإجراء حوار عربي سياسي مع الدول التي لم تعترف بها
حماس تصدر بيانا تحذيريا إثر تقرير عن إجبار قوات إسرائيلية لـ5 فلسطينيات على التعري تحت التهديد
13 عاملاً من غزة توفوا في الداخل : نقابات العمال تطالب بإرسال لجان تقصي لمواقع العمل
حمادة: شعبنا سيرد كل اعتداء على الأقصى والمرابطين وسيحبط هجمات المستوطنين ومخططاتهم
أخبار إسرائيلية
10 أئمة مساجد و20 رئيس بلدية من عرب إسرائيل مهددون بالقتل
إسرائيل تتجه نحو أزمة دستورية حادة
المدعية العسكرية الإسرائيلية تحذر من فرض قيود على استقلال القضاء
وثيقة إسرائيلية تكشف أن يهودياً إيرانياً كان مؤذناً في أحد مساجد تشاد
قناة عبرية: السعودية رفضت وزراء "إسرائيليين" تأشيرات لدخول أراضيها
خارجية الاحتلال تنشر تفاصيل زيارة كوهين للبحرين
خبير إسرائيلي: على "تل أبيب" فهم الفجوة بين الأنظمة العربية وشعوبها
اخبار دولية
اليونان وقبرص و"إسرائيل" تناقشن إمكانية توريد الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي
أخبار عربية
البحرين وإسرائيل لتعزيز التعاون
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال العدوان على مخيم نور شمس- (فيديوهات)
محمود عباس وبلينكن يبحثان آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية
شرطة الاحتلال تقطع طريق طلاب القدس وتستولي على كتب مدرسية من المنهاج الفلسطيني
الاحتلال يعتقل 3 مقاومين محسوبين على “كتيبة العياش” المسؤولة عن إطلاق صواريخ على مستوطنات جنين- (فيديوهات)
شرطة الاحتلال تستولي على كتب مدرسية من المنهاج الفلسطيني في القدس
الشرق الأوسط
إسرائيل تعلّق دخول البضائع من غزة بعد «محاولة تهريب متفجرات»
حريق مشتعل منذ أيام في مكب للنفايات بغزة... والمسؤولون يطلبون مساعدة لإخماده
عباس سيجري أوسع تغييرات في السلطة و«فتح»
الاهرام المصرية
الرئيس الفلسطيني يبحث هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي سبل تعزيز التعاون الثنائي
وزير الخارجية البحريني: معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أساس للسلام والتنمية الإقليميين
الشروق المصرية
أعضاء مملكة «يسر-ئيل» يقيمون مملكتهم مجددا بموقع جديد
الغد الأردنية
عرين الأسود تصدر بيانا حول واقعة تعرية قوة إسرائيلية لسيدات فلسطينيات في الخليل
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: أفعال الاحتلال في الخليل تعبر عن مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه
شهيد وجريح خلال حملات دهم وتفتيش للجيش الإسرائيلي في يعبد وطولكرم ورام الله
فلسطين: إسرائيل تمنع الصادرات من قطاع غزة حتى إشعار آخر
الشرق القطرية
" بزعم تنفيذ عملية طعن بالقدس.. الاحتلال يعتدي على سيدة ويعتقلها
عدوان جديد على جنين.. والمقاومة تتصدى
صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
القسام في الضفة: تصدينا للعدو وآلياته بطولكرم بالأسلحة الخفيفة والعبوات
بالفيديو بقيادة المتطرف غليك.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
بالفيديو شهيد برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس واعتقالات في رام الله والخليل
متحدثون يوصون بتنظيم العمالة الفلسطينية في الخارج ومتابعة تحصيل حقوقهم
عرار: التطبيع يكرّس الاحتلال المجاني و"تل أبيب" تهمُّها مصالحها
فرخة.. قرية بيئية تعيش معاناة مزدوجة مع الاستيطان
العواودة: اعتداء الاحتلال على حرائر الخليل خطير وشعبنا لن يتركه دون عقاب
القدس المحلية
عملية استهدفت البنية التحتية.. شهيد ومصاب برصاص الاحتلال في طولكرم
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
الشرطة" تنفي وجود "مخدرات" في الأسواق الفلسطينية
أبو ردينة يحمل أميركا مسؤولية قتل المواطنين في طولكرم
ضبط كمية كبيرة من "المخدرات" في الخليل
الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بحجة الاتجار بالسلاح
إصابة خلال مشادة بين حراس وزيرين إسرائيليين
حماس" و "الجهاد": انتهاك الحرمات من الاحتلال تصعيد خطير
مجلس بلدي نابلس يضع استقالته تحت تصرف وزير الحكم المحلي
وزارة الصحة تنشر نتائج التحقيق بخصوص وفاة المواطنة ملك عليان
الحياة الجديدة
د. القواسمي لـ "الحياة الجديدة": المستشفيات الحكومية استوعبت 500 طبيب امتياز خلال 2023
أربعة عوامل تأكل من راتب الموظف هذه المرحلة
الاحتلال يعتقل شابا من بلدة الخضر
إصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيت أمر
الاحتلال يستولي على جرار زراعي بمسافر يطا
جريدة الأيام
إصابة سبعة شبان بالرصاص واعتقال ثلاثة خلال عملية للاحتلال في أطراف مخيم...
مجندتان من قوات الاحتلال تجبران 5 فلسطينيات من الخليل على التعري أمام...
اندلاع مواجهات عقب عمليات اقتحام في مناطق عدة: إصابات واعتقالات وهدم
نابلس: مصرع عاملين في انهيار ترابي خلال عملهما بمشروع صرف صحي
إضراب اليوم في مدارس بلدة جبل المكبر
الاحتلال يوقف بشكل كامل تصدير البضائع من غزة لأسواق الضفة
نيابة الاحتلال تقرر عدم تقديم استئناف على حكم براءة الشرطي قاتل الشهيد...
نوافذ" محمود شقير.. فنتازيا الوجع الفلسطيني!
وكالة صفا
"الرئاسة" تحذر الاحتلال من استمرار جرائمه وتحمل أمريكا مسؤولية عودة الاقتحامات
"الشعبيّة": افتتاح مقر لسفارة الاحتلال في المنامة تواطؤ وانحدار متزايد
اعتقال 17 مواطنًا بالضفة والقدس
دعوات شبابية لمسيرات غاضبة في الخليل
سرقوا أدويته.. مستوطنون يعتدون على مواطن بمسافر يطا
"الاقتصاد" بغزة تدين إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم
لجنة: الأمن يقتحم جنين ويواصل الاعتقال السياسي بالضفة
بالفيديو تحقيق صحفي يسلط الضوء على أسرلة التعليم في القدس
قناة عودة تتراجع عن بث حلقة ضد قناة الجزيرة
وكالة الرأي الفلسطينية
تنديدًا بتفشي الجريمة.. الإضراب الشامل يعمّ الداخل المحتل
الاحتلال يعتقل 19 مواطناً في الضفة الغربية والقدس
المرور: وفاة و4 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
القطاع الزراعي بغزة يتكبد خسائر بمليون شيكل يومياً جراء توقف التصدير
الفصائل: ثأرنا لنساء الخليل سيكون بعمليات فدائية موجعة
وزارة الاقتصاد تدين إغلاق الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم
فلسطين اليوم
الهيثم لـ"فلسطين اليوم" :مهرجان جماهيري لحركة الجهاد الإسلامي في الذكرى الثانية لعملية نفق الحرية غدا
الجهاد الإسلامي تدعو إلى تصعيد حالة الاشتباك في الضفة انتصاراً لحرائر الخليل
"نفق الحرية".. يُشعل النار في وجه "إسرائيل" من بوابة "كتيبة جنين"
بالأسماء: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن وقرى الضفة المحتلة
نفق "جلبوع": عندما فكّ الأسرى "شيفرة الخزنة الحديدية".. حقائق أمنية كسرت هيبة "الوحش"
الجهاد الإسلامي تزف شهيدها أبو حرب وتشيد ببسالة مجاهديها في التصدي والدفاع
الزراعة بغزة: المزارعون يخسرون مليون شيكل يومياً بعد قرار وقف تصدير منتجاتهم
جمعية رجال الأعمال بغزة : قرار منع الصادرات يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي بالقطاع
بالفيديو : آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال في الشوارع بمخيم نور شمس بطولكرم
سما نيوز
إلغاء زيارة كوهين وكيش إلى السعودية.. مشاركة إسرائيلية قائمة في مؤتمر "اليونسكو"
طولكرم: شهيد وجرحى برصاص قوات الاحتلال في مخيم نور شمس
بالفيديو: الاحتلال يعتقل فتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس
المجلس البلدي يضع استقالته.. بلدية نابلس تصدر بيانا للرأي العام عقب وفاة اثنين من عمالها
أول تعليق فلسطيني على تقرير إسرائيلي يكشف انتهاكات خطيرة بحق نساء الخليل
قرار إسرائيلي بخصم نحو 30 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية
إصابة خلال مشادة بين حراس وزيرين إسرائيليين
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
قتيل ومصابان بجريمة إطلاق نار قرب الناصرة
إضراب عام في المجتمع العربي احتجاجا على العنف والجريمة والتواطؤ الحكومي
"القوى" تؤكد ضرورة إسناد الأسرى في سجون الاحتلال
عرب 48
تقدمهم الحاخام غليك: مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بالأقصى
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الخليل
الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج ...
الإضراب يسود أراضي الـ48 احتجاجا على العنف و ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 5 أيلول (سبتمبر)
- 1996م لأول مرة يلتقي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لبحث عملية السلام مما عرض نتنياهو لتهديد حلفائه من الجناح اليميني المتطرف بالتهديد بالانسحاب من الحكومة.
- 1994م مجموعة مسلحة من الجهاد الإسلامي تهاجم دورية عسكرية قرب مستوطنة ميراج والعدو يعترف بمقتل 3 جنود وإصابة اثنين.
- 1987م غارة إسرائيلية على مواقع تجمع الفدائيين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا في لبنان وقتلت 31مشخصاً وأصابت 60.
- 1972م عملية ميونخ في الساعة السادسة من صباح يوم 5/9/1972مقامت مجموعة من المقاومة الفلسطينية مكونة من ثمانية فدائيين بتنفيذ عملية حملت اسم " إقرت وكفر برعم " فاقتحموا مقر البعثة الرياضية الإسرائيلية في القرية الأولمبية بمدينة ميونخ في ألمانيا الاتحادية أثناء دورة الألعاب الأولمبية واحتجزوا تسعة من الرياضيين الإسرائيليين رهائن بعد أن قتلوا اثنين حاولا المقاومة.
- 1972م ممقتل أحد عشر رياضيا إسرائيليا وأربعة فدائيين فلسطينيين في هجوم مسلح أثناء الألعاب الأولمبية في ميونخ.
- 1964م مؤتمر القمة العربية الثانية بالإسكندرية التي عقدت في الفترة من 5-11/9/1964 بحضور كل الملوك والرؤساء العرب، ويعتبر امتداداً لمؤتمر القمة العربية الأول الذي عقد بالقاهرة بتاريخ 13/1/1964 كما أن قراراته تعتبر استكمالاً لقراراته وخاصة فيما يتعلق بدعم التضامن والعمل العربي المشترك وزيادة قوته وفعاليته.
- 1937م فراد من عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية يلقون قنبلة على حافلة في مدينة القدس فيقتلون فلسطينياً ويصيبون آخر بجروح.
- 1928م الإمام حسن البنا يؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر في مطلع القرن التاسع عشر كان لايزال العالم الإسلامي تحت صدمة تداعي الخلافة العثمانية الإسلامية، وكانت مصر ترزح تحت الاحتلال الإنجليزي وعرفت عدداً من الدعوات للتحرر والاستقلال، أو للإصلاح والنهوض بمصر والأمة الإسلامية جمعاء.