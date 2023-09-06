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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2614) الاربعاء6/9/2023

06 أيلول / سبتمبر 2023 09:45

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2614)  الاربعاء6/9/2023

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6 أيلول (سبتمبر)

  • 2004م مجزرة جديدة يرتكبها العدو الإسرائيلي حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف ملعب صغير في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة مما أدى إلى استشهاد 13 وإصابة 30 والشهداء من أبناء حركة المقاومة الإسلامية حماس.
  • 2003م محاولة اغتيال قادة حماس في غزة أطلقت طائرات الاحتلال الصهيوني صواريخها باتجاه منزل الدكتور مروان أبو راس في شارع الصحابة بمدينة غزة والذي كان يتواجد فيه الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس ومدير مكتبه في حينها الشيخ إسماعيل هنية.
  • م 1982م ممؤتمر القمة العربية الثاني عشر (قمة فاس) كان الملوك والرؤساء والأمراء العرب قد اتفقوا في مؤتمر القمة الحادي عشر على أن يعقدوا المؤتمر الثاني عشر في مدينة فاس في المغرب يوم 25/11/1981، وسبق انعقاد مؤتمر القمة هذا اجتماع تمهيدي لوزراء الخارجية العرب درسوا فيها مشروع جدول الأعمال وبخاصة المذكرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 21/11/1981موضمنتها إعلان المبادئ الثمانية المقترحة كأساس لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
  • 1970م الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تختطف ثلاثة طائرات غربية نجحت مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اختطاف ثلاث طائرات غربية وفشلوا في اختطاف طائرة إسرائيلية رابعة من نوع بوينج 707 تابعة لشركة "إلـ عال " الإسرائيلية وجرت محاولة اختطافها وهي في طريقها من تل أبيب إلى نيويورك ولما فشلت المحاولة اضطرت للهبوط في مطار هيثرو بلندن وفشلت المحاولة بعد معركة بالأسلحة بين الخاطفين (شاب وشابة) ورجال الأمن الإسرائيليين أدت إلى استشهاد الشاب وإصابة أحد رجال الأمن الإسرائيليين بجروح واعتقال الشابة من قبل سطات الأمن البريطانية وهي ليلى خالد وأما الشاب فهو بتريك أورغولو من نيكاراغوا، فأصدرت الجبهة الشعبية بيانا يعترف بأن الطائرة السويسرية والأمريكية هبطتا في مطار "المفرق" (مطار الثورة) وتحتفظ بهما كرهينة، وأكدت الجبهة أنها ستواصل الاحتفاظ بالإسرائيليين الذين كانوا في الطائرتين إلى أن يتم الإفراج عن قائمة من المعتقلين التي ستقدمها الجبهة وتضم المعتقلين من كل المنظمات الفلسطينية في إسرائيل، وفي اليوم الثاني للاختطاف أعلن أنه تم الإفراج عن 80 امرأة وطفل وشيخ من رهائن الطائرات المخطوفة لأن حالتهم لا تسمح بالبقاء.
  • 1969م إعادة انتخاب ياسر عرفات زعيم حركة فتح رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.
  • 1920 م تأسيس صحيفة "الأقصى" في القدس لصاحبها ومحررها صالح عبد اللطيف الحسيني. جريدة أسبوعية سياسية أدبية اجتماعية.
  • 1260 م المسلمون بقيادة السلطان المظفر قطز محمود بن ممدود (تولى حكم مصر عام 1259 في عهد المماليك) ينتصرون على التتار في معركة عين جالوت ويحررون بلاد الشام من سيطرة المغول والتتار خلال شهر من ذلك التاريخ.
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