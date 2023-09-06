النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2614) الاربعاء6/9/2023
أخبار فلسطينية
- الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لفتح معبر “كرم أبو سالم”
- أسرى جلبوع.."نفق الحرية" فتحت فوَّهة البركان في وجه أسرى "الجهاد الإسلامي"...!
- اشتية:اجتماع المانحين يجب أن يحمل إدانة لإجراءات الاحتلال ورؤية لمستقبل حل الدولتين
- ردود غاضبة بعد إعادة عمدة برشلونة الجديد “التوأمة مع تل أبيب”
- اشتية: اقتطاع سلطات الاحتلال الإضافي من أموال المقاصة “قرصنة ممنهجة”
- 50 إخطارا بالهدم في قرية قضاء نابلس وسموتريتش يوعز بخصم 30 مليون شيقل من أموال السلطة
- مسؤول فلسطيني: "إسرائيل تبحث عن دولة حتى لو كانت تحت المجهر...
- منظمة المعلمين تقرر مواصلة الاحتجاجات: المالية غير معنية بالتوقيع على اتفاق
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اخبار إسرائيلية
- الأمم المتحدة: طرد إريتريين من تل أبيب يخالف القانون الدولي
- فتوى شرعية بوجوب مناصرة الأسرى وطنيا وإنسانيا رفضا لعقوبات المتطرف بن غفير
- إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب الأغوار واستشهاد المنفذ- (صور وفيديو)نتنياهو يدعو غانتس لمباحثات "دون شروط مسبقة" والأخير يرفض
- هرتسوغ عن إضعاف القضاء: "كفى.. سئمنا الوضع في إسرائيل"
- نتنياهو يدعو غانتس لمباحثات "دون شروط مسبقة" والأخير يرفض
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اخبار دولية
- واشنطن تعرب عن قلقها من أعمال العنف الدائرة في الضفة الغربية
- بايدن يعلن تعيين جاك لو في منصب السفير الأميركي لدى إسرائيل
- بابوا غينيا الجديدة تفتتح سفارتها بالقدس المحتلة
اخبار عربية
- أمين الجامعة العربية يدعو اليابان إلى الاعتراف بدولة فلسطين
- البرلمان العربي يدعو إلى التدخل العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين- (تغريدة)
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لفتح معبر “كرم أبو سالم”
- إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب الأغوار واستشهاد المنفذ- (صور وفيديو)
- ردود غاضبة بعد إعادة عمدة برشلونة الجديد “التوأمة مع تل أبيب”
- اشتية: اقتطاع سلطات الاحتلال الإضافي من أموال المقاصة “قرصنة ممنهجة”
- 50 إخطارا بالهدم في قرية قضاء نابلس وسموتريتش يوعز بخصم 30 مليون شيقل من أموال السلطة
- البرلمان العربي يدعو إلى التدخل العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين- (تغريدة)
- طولكرم: تدمير ممنهج وتجريف شارع رئيسي وشهيد وجرحى بعد فجر مليء بالاشتباكات العنيفة
- إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال جنوب الضفة
- فتوى شرعية بوجوب مناصرة الأسرى وطنيا وإنسانيا رفضا لعقوبات المتطرف بن غفير
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الشرق الأوسط
الغد الأردنية
- الطاقة الشمسية أداة لتعزيز الاستيطان
- دعوات لمواجهة انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيات
- إعلام عبري: "الشاباك" يزعم الكشف عن تفاصيل خلية هرّبت "عبوات نوعية" للضفة
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الاخبار اللبنانية
- ماكغورك والشيخ في السعودية لبحث «اتفاق التطبيع» | رام الله لواشنطن والرياض: أعطونا حصّتنا لنسكت
- الأغوار: إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار واستشهاد المنفذ
- استشهاد فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم «نور شمس» في طولكرم
الشروق المصرية
- الصحة الفلسطينية تؤكد استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب الأغوار
- أمين الجامعة العربية يدعو اليابان إلى الاعتراف بدولة فلسطين
- واشنطن تعرب عن قلقها من أعمال العنف الدائرة في الضفة الغربية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
- بالفيديو قتيلان جديدان في جريمة إطلاق نار في الداخل المحتل صباح اليوم
- بالفيديو قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة
- 28 عملاً مقاوماً بينها 9 عمليات إطلاق نار بالضفة خلال 24 ساعة
- حماس تزف الشهيد زبيدات وتؤكد أن فاتورة الحساب مع العدو طويلة
- حماس تجدد رفضها لكافة أشكال "التطبيع" وتدعو لإسناد شعبنا
- استشهاد فتى برصاص الاحتلال في الأغوار
- 6 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين
- أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة
صحيفة القدس
- قوات الاحتلال تعتقل مواطنين في القدس المحتلة
- استئناف محاكمة نتنياهو بعد توقف شهر ونصف
- قتيلان في جريمة جديدة بالداخل المحتل
- دعوات عالمية لمقاطعة شركات اسرائيلية متخصصة في المياه والزراعة
- الاحتلال يهدم منازل ومنشآت في القدس المحتلة
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
- إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس
- بابو غينيا الجديدة تفتتح سفارتها بالقدس المحتلة
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صحيفة الأيام
- معرض فلسطين الدولي الثالث عشر للكتاب ينطلق غداً بمشاركة 390 دار نشر
- »إصابة سبعة شبان بالرصاص واعتقال ثلاثة خلال عملية للاحتلال في أطراف مخيم...
- »مجندتان من قوات الاحتلال تجبران 5 فلسطينيات من الخليل على التعري أمام...
- »اندلاع مواجهات عقب عمليات اقتحام في مناطق عدة: إصابات واعتقالات وهدم
- »نابلس: مصرع عاملين في انهيار ترابي خلال عملهما بمشروع صرف صحي
- »إضراب اليوم في مدارس بلدة جبل المكبر
- »الاحتلال يوقف بشكل كامل تصدير البضائع من غزة لأسواق الضفة
- »نيابة الاحتلال تقرر عدم تقديم استئناف على حكم براءة الشرطي قاتل الشهيد...
» الحياة الجديدة
- اشتية:اجتماع المانحين يجب أن يحمل إدانة لإجراءات الاحتلال ورؤية لمستقبل حل الدولتين
- الاحتلال يجدد الاعتقال لإداري للمرة الثالثة لأسير من محافظة جنين
- تشييع جثماني عاملي بلدية نابلس هندومة وكوني
- الثقافة تعلن إطلاق فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب
- تشييع جثمان الشهيد عايد أبو حرب في مخيم نور شمس
وكالة الرأي
- الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة الغربية
- عامان على عملية "نفق الحرية"
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- صور الاحتلال يهدم مبانٍ ومنشآت شرق القدس
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
- مقتل شابين بجريمة إطلاق نار في الجليل
- حماس: عملية الأغوار تؤكد أن المقاومة مستمرة ضد الاحتلال
وكالة صفا ط قيود
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
- مقتل شقيقين بجريمة إطلاق نار في بلدة أبو سنان
- من هي كتيبة الفجر التي تبنت عملية الأغوار؟
- عائلة عليان ترد على لجنة تحقيق الصحة: ملك توفيت بإهمال طبي
- "منفذها الاستشهادي يوسف زبيدات".."كتيبة الفجر" تتبنى عملية الأغوار
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فلسطين اليوم
- أسرى جلبوع.."نفق الحرية" فتحت فوَّهة البركان في وجه أسرى "الجهاد الإسلامي"...!
- مسؤولة الإطار النسوي للجهاد: حرائر فلسطين "خط أحمر" وحادثة الخليل لن تمر مادامت المقاومة في الميدان
- الجهاد الإسلامي تُبارك عملية الأغوار وتؤكد أن المقاومة حاضرة للثأر والانتقام
- نفق "جلبوع": عندما فكّ 6 أسرى "شيفرة الخزنة الحديدية"... حقائق أمنية كسرت هيبة "الوحش"الكشف عن مفاوضات للتطبيع بين "إسرائيل" وأكبر دولة إسلامية
- مهجة القدس: "عملية نفق الحرية" نقلة فريدة في الصراع بين الحركة الأسيرة والعدو
- "نفق جلبوع البطولي".. عامان على "الضربة القاضية" أكبر فضيحة هزت عرش "إسرائيل"..!
سما نيوز
- مقرب من بايدن مخاطبًا إياه وبن سلمان : لا تدعوا نتنياهو يحولكم إلى أغبياء له
- مسؤول فلسطيني: "إسرائيل تبحث عن دولة حتى لو كانت تحت المجهر...
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- نتنياهو يدعو غانتس لمباحثات والأخير يرفض
- فيديو: تظاهرة على حدود غزة تنديدًا بالاعتداء على نساء الخليل
- واشنطن ترفض جميع شروط السلطة وفد فلسطيني يصل الرياض: هل سيكون اللقاء ثلاثياً؟
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عرب ٤٨
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- مقتل شقيقين من جديدة المكر في جريمة إطلاق نار بأبو سنان
- قُتل شابان في جريمة إطلاق نار، في أحد كروم الزيتون بمحاذاة قرية أبو سنان في منطقة الجليل الغربي، شمالي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.
- نتنياهو يدعو غانتس لمباحثات "دون شروط مسبقة" والأخير يرفض
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- منظمة المعلمين تقرر مواصلة الاحتجاجات: المالية غير معنية بالتوقيع على اتفاق
- نتنياهو يدعو غانتس لمباحثات "دون شروط مسبقة" والأخير يرفض
- استشهاد فتى برصاص الاحتلال في الأغوار
- الاحتلال يعتزم استقطاع أموال من السلطة الفلسطينية لـ"سداد ديون الكهرباء"
- بايدن يعلن تعيين جاك لو في منصب السفير الأميركي لدى إسرائيل
- للمرة الثانية: العليا ترفض تأجيل النظر بالتماس ضد إلغاء حجة المعقولية
- هرتسوغ عن إضعاف القضاء: "كفى.. سئمنا الوضع في إسرائيل"
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وكالة وفا
- دعوات عالمية لمقاطعة شركات إسرائيلية متخصصة في المياه والزرا ...
- الاحتلال يهدم منازل ومنشآت في بلده عناتا
6 أيلول (سبتمبر)
- 2004م مجزرة جديدة يرتكبها العدو الإسرائيلي حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف ملعب صغير في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة مما أدى إلى استشهاد 13 وإصابة 30 والشهداء من أبناء حركة المقاومة الإسلامية حماس.
- 2003م محاولة اغتيال قادة حماس في غزة أطلقت طائرات الاحتلال الصهيوني صواريخها باتجاه منزل الدكتور مروان أبو راس في شارع الصحابة بمدينة غزة والذي كان يتواجد فيه الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس ومدير مكتبه في حينها الشيخ إسماعيل هنية.
- م 1982م ممؤتمر القمة العربية الثاني عشر (قمة فاس) كان الملوك والرؤساء والأمراء العرب قد اتفقوا في مؤتمر القمة الحادي عشر على أن يعقدوا المؤتمر الثاني عشر في مدينة فاس في المغرب يوم 25/11/1981، وسبق انعقاد مؤتمر القمة هذا اجتماع تمهيدي لوزراء الخارجية العرب درسوا فيها مشروع جدول الأعمال وبخاصة المذكرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 21/11/1981موضمنتها إعلان المبادئ الثمانية المقترحة كأساس لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
- 1970م الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تختطف ثلاثة طائرات غربية نجحت مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اختطاف ثلاث طائرات غربية وفشلوا في اختطاف طائرة إسرائيلية رابعة من نوع بوينج 707 تابعة لشركة "إلـ عال " الإسرائيلية وجرت محاولة اختطافها وهي في طريقها من تل أبيب إلى نيويورك ولما فشلت المحاولة اضطرت للهبوط في مطار هيثرو بلندن وفشلت المحاولة بعد معركة بالأسلحة بين الخاطفين (شاب وشابة) ورجال الأمن الإسرائيليين أدت إلى استشهاد الشاب وإصابة أحد رجال الأمن الإسرائيليين بجروح واعتقال الشابة من قبل سطات الأمن البريطانية وهي ليلى خالد وأما الشاب فهو بتريك أورغولو من نيكاراغوا، فأصدرت الجبهة الشعبية بيانا يعترف بأن الطائرة السويسرية والأمريكية هبطتا في مطار "المفرق" (مطار الثورة) وتحتفظ بهما كرهينة، وأكدت الجبهة أنها ستواصل الاحتفاظ بالإسرائيليين الذين كانوا في الطائرتين إلى أن يتم الإفراج عن قائمة من المعتقلين التي ستقدمها الجبهة وتضم المعتقلين من كل المنظمات الفلسطينية في إسرائيل، وفي اليوم الثاني للاختطاف أعلن أنه تم الإفراج عن 80 امرأة وطفل وشيخ من رهائن الطائرات المخطوفة لأن حالتهم لا تسمح بالبقاء.
- 1969م إعادة انتخاب ياسر عرفات زعيم حركة فتح رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.
- 1920 م تأسيس صحيفة "الأقصى" في القدس لصاحبها ومحررها صالح عبد اللطيف الحسيني. جريدة أسبوعية سياسية أدبية اجتماعية.
- 1260 م المسلمون بقيادة السلطان المظفر قطز محمود بن ممدود (تولى حكم مصر عام 1259 في عهد المماليك) ينتصرون على التتار في معركة عين جالوت ويحررون بلاد الشام من سيطرة المغول والتتار خلال شهر من ذلك التاريخ.
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