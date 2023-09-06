النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2614)  الاربعاء6/9/2023

09:45النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2614) الاربعاء6/9/2023

09:57أبو سلمية يطلع وفد مؤسسة نورواك على تطورات مجمع الشفاء

10:01الاحتلال ينسحب من جنين بعد اعتقال أسير محرر

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟