النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2615) الخميس7/9/2023
أخبار فلسطينية
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·عباس: أعمال إسرائيل الأحادية وإرهاب المستوطنين يسهم في توتير الأجواء
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·قيادي في الجهاد الإسلامي يهدد إسرائيل بـ”معركة واسعة وطويلة” ردا على أي اغتيال
- مركز حقوقي يحذر من تطبيق الخطة الخمسية في القدس ومن التهجير القسري والهدم
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عملية طعن بالقدس: 3 إصابات بينها خطيرة واعتقال المنفذ
- وزيرة الصحة: الحالة الوبائية في فلسطين ليست "حرجة"
- العمادي يصل قطاع غزة
- الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون للمصادقة على جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية
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اخبار إسرائيلية
·إسرائيل تهدد بإغلاق مدارس القدس... وشرطتها تفتش حقائب الطلبة
·نتنياهو ينوي التخفيف من حدة خطته الانقلابية من دون تفاهم مع المعارضة
- قلق إسرائيلي من الجنائية الدولية ودعوات للجنود بعدم السفر
- »سموتريتش يصدر قراراً بشرعنة 3 مستوطنات بالضفة
- »توماس فريدمان: حكومة نتنياهو تريد التطبيع لتحقيق حلم ضم الضفة الغربية
- »هليفي: المؤسسة العسكرية تعارض قانون التجنيد بهدف إعفاء الحريديين من الخدمة
- »"اتصالات سرّية" بين إسرائيل وجهات في إندونيسيا لتطبيع العلاقات
اخبار دولية
·بنك التنمية الألماني يوقع مذكرة تفاهم مع الخارجية الفلسطينية لافتتاح مكتب تمثيلي له
·أونروا: نحتاج 190 مليون دولار عاجلة لتلبية احتياجات لاجئي فلسطين
·الأمم المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في تعرية 5 نساء بالخليل
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
·أونروا: نحتاج 190 مليون دولار عاجلة لتلبية احتياجات لاجئي فلسطين
·عباس: أعمال إسرائيل الأحادية وإرهاب المستوطنين يسهم في توتير الأجواء
·الخارجية الفلسطينية تدين افتتاح بابوا غينيا سفارة لها لدى إسرائيل في القدس
·مؤسسة حقوقية: الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تعيق تقديم الخدمات الأساسية
·وزارة المعارف” الإسرائيلية تهدد المدارس المقدسية في حال اعتماد المنهاج الفلسطيني وقوات الاحتلال تواصل تفتيش حقائب الطلبة
·قيادي في الجهاد الإسلامي يهدد إسرائيل بـ”معركة واسعة وطويلة” ردا على أي اغتيال
·مركز حقوقي يحذر من تطبيق الخطة الخمسية في القدس ومن التهجير القسري والهدم
·تحذيرات فلسطينية من استمرار سياسة “العقاب الجماعي” التي يفرضها الاحتلال على غزة
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الشرق الأوسط
·نتنياهو يمتنع عن رثاء رئيس الموساد الأسبق... ووزيرة تحاول دهس عنصر
·إسرائيل تهدد بإغلاق مدارس القدس... وشرطتها تفتش حقائب الطلبة
·نتنياهو ينوي التخفيف من حدة خطته الانقلابية من دون تفاهم مع المعارضة
·سفارة بابوا غينيا الجديدة في القدس بتمويل إسرائيلي
الغد الأردنية
·الفلسطينيون يردون على انتهاكات الاحتلال بالقدس بعملية طعن وإصابة 3 مستوطنين
·عندما لا يصدق نتنياهو أحدا.. المصالحة ليس لها أهمية
·سيدمر الحكم المحلي في إسرائيل
·إصابة 3 إسرائيليين بعملية طعن في القدس المحتلة
الاخبار اللبنانية
·إسرائيل تستنفد «حلولها»: الاقتحامات الخاطفة لا توقف الفدائيين
·العاروري: فصائل المقاومة موحّدة في مواجهة الاحتلال... والاغتيالات لن توقفنا
·لليوم الثاني... الاحتلال يواصل منع تصدير المنتجات من غزة
·قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين بعشرات الآليات العسكرية
الشروق المصرية
·بنك التنمية الألماني يوقع مذكرة تفاهم مع الخارجية الفلسطينية لافتتاح مكتب تمثيلي له
·الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل
الشرق القطرية
الصحف المحلية
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- إصابة 3 مستوطنين و11 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة
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- "العدو اللدود لإسرائيل".. هجوم تحريضي إسرائيلي كبير على الرئيس عباس
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حدث في مثل هذا اليوم
7 أيلول (سبتمبر)
- 2006 م قوات صهيونية خاصة تغتال الشاب مجاهد السبع الناشط في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وذلك خلال بالقرب من المنطقة الصناعية شرقي مدينة جنين.
- 2006 م السلطات الصهيونية تنقل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز دويك للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية
- 2006 م استشهاد ثلاثة مقاومين فلسطينيّين، وإصابة آخرين بجراحٍ، بينهم 4 نساء، وذلك أثناء توغل لقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة "قباطية" قضاء جنين، والشهداء هم: محمد محمود أبو الرُّب، وأشرف زكارنة، وكايد كامل.
- 2006م استشهاد قائد كتائب الأقصى في قباطية رشيد زكارنة بالإضافة إلى أشرف وكامل زكارنة ومحمد أبو الرب وإصابة 11مآخرين برصاص الاحتلال.
- 2005 م اغتيل موسى عرفات، المستشار العسكريّ لرئيس السلطة الفلسطينية، واختطِف نجله وسط غزة، ومسلّحون يدّعون انتسابهم للجان المقاومة الشعبية أعلنوا مسؤوليتهم عن قتله.
- 2003 م كتائب القسّام تفجّر عبوة ناسفة في جيبٍ عسكريّ صهيوني في منطقة المغازي في قطاع غزة ممّا أدّى إلى مصرع جندي صهيوني و إصابة 3 آخرين بجروح.
- 1989م وفاة المؤرخ "مصطفى مراد الدباغ" الذي أثرى المكتبة بالعديد من الدراسات التربوية والتاريخية والأبحاث منها (بلادنا فلسطين- 11مجزءاً)
- 1983 م الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي المنعقد في جنيف بشأن القضية الفلسطينية تطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
- 1944 م بريطانيا توافق على تشكيل لواء يهودي داخل الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية. لعب دوراً رئيساً في احتلال أرض فلسطين، وتشكيل القوات الإسرائيلية.
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