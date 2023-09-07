النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2615) الخميس7/9/2023

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·الأمم المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في تعرية 5 نساء بالخليل

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