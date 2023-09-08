40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الاقصى

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل وتضييقات قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وعرقلت مرور المصلين خلال توافدهم اليوم لصلاة الجمعة.

وخلال خطبة الجمعة، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم، لتحصين الأسرة المسلمة المرابطة، والاهتمام بتربية الأطفال على حب الدين والمسجد الأقصى.

وخص خطيب الأقصى النساء بدعوتهن إلى تكثيف الرباط في الأقصى، كما دعا الفلسطينيين عامة لأداء الأمانة تجاه المسجد المبارك، وتكثيف الرباط والتواجد فيه.



وحذر الشيخ سليم من مخططات خطيرة تحاك في الأرض المقدسة، لتجريم الدين وتشويه المؤمنين وسلب مقدساتهم.