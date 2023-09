جوجل توقف أحد تطبيقاتها الشهيرة أكتوبر المقبل

أعلنت شركة جوجل أن تطبيق Google Play Movies & TV سيتوقف عن العمل على Android TV، وفي رسالة بريد إلكتروني إلى مستخدمي Android TV، أكد عملاق التكنولوجيا أن تطبيق Play Movies & TV لن يكون متاحًا على النظام الأساسي اعتبارًا من 5 أكتوبر.



وكما أفاد موقع 9to5Google، يُقال أنه سيتم استبدال تطبيق Google Play Movies & TV بعلامة التبويب Shop، ويضيف التقرير أن علامة التبويب "المتجر" مصممة لتكون بمثابة البديل لشراء الأفلام واستئجارها، وكذلك لتحديد موقع المشتريات التي تم إجراؤها مسبقًا، بما في ذلك الإيجارات المستمرة.

وبالإضافة إلى الوصول إلى المحتوى من خلال قسم المكتبة، يمكنك أيضًا المشاهدة داخل تطبيق YouTube وتطبيقات Google TV المتاحة على منصات مختلفة، وفي وقت سابق من هذا العام، أوقفت شركة جوجل خدمتها التي يبلغ عمرها 10 سنوات، وهي Google Now Launcher.



وقد تم تقديم Google Now، المعروف في البداية باسم Google Experience Launcher (GEL)، في عام 2012 كمشغل مباشر، وقد توسع نطاق وصوله في عام 2014 عندما أصبح متاحًا على نطاق واسع باسم Google Now Launcher لجميع أجهزة Android 4.1+ من خلال متجر Google Play.



ويوفر هذا المشغل وصولاً سهلاً إلى بطاقات Google Now ويتميز بواجهة نظيفة وسهلة الاستخدام، ومع ذلك، في عام 2017، أبلغت جوجل شركائها بأنها ستتخلص تدريجيًا من الميزة الأساسية للوصول إلى Google Now من Google Now Launcher (GNL).

وقد حدث هذا التغيير نظرًا لأن Google قد أتاحت بالفعل لهذه الإمكانية إمكانية الوصول إلى مشغلات الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM)، وبدلاً من ذلك، بدأت جوجل في استخدام Pixel Launcher لهواتفها الخاصة، وبينما استمرت GNL في تلقي بعض التحديثات من خلال تطبيق جوجل، إلا أنها لم تعد أولوية قصوى بالنسبة للشركة، حيث اكتسب مساعد جوجل شهرة.