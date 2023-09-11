طريقة استخدام ميزة المجتمعات على الواتس اب.. اعرف الخطوات

قدمت واتساب ميزة جديدة ضمن خاصية المجتمعات التي تم إطلاقها للعام الماضي، تتعلق بربط مجموعات متعددة معًا تحت مظلة واحدة لتنظيم محادثات جماعية على واتساب، حيث تعمل هذه الميزة كمنصة مخصصة لمسؤولي المجتمع لنشر الرسائل إلى جميع الأفراد المعنيين بها.



لديك خيار إنشاء مجتمع WhatsApp يضم ما يصل إلى 100 مجموعة داخل هذا المجتمع يتم إنشاء إعلانات المجتمع تلقائيًا.



لذلك، إذا كنت ترغب أيضًا في إنشاء مجتمع واتساب لإجراء محادثة أسهل، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه:



- انتقل إلى علامة التبويب "المجتمعات".

- انقر فوق مجتمع جديد.

- أدخل اسم المجتمع، يمكنك أيضًا إضافة الوصف الخاص بك وأيقونة المجتمع.

- انقر على علامة التجزئة.



تجدر الإشارة إلى أن الحد الأقصى لاسم المجتمع هو 100 حرف.



يجب أن يوفر وصفك للأعضاء فكرة عما يدور حوله مجتمعك.



يمكنك إضافة رمز المجتمع بالنقر فوق رمز إضافة مجتمع.



يمكنك اختيار التقاط صورة، أو تحميل صورة، أو الرموز التعبيرية والملصقات، أو البحث على الويب لإضافة صورة.



بمجرد التعيين، سيظهر الرمز بجوار المجتمع في علامة تبويب الدردشات.



وفي الوقت نفسه، يعمل تطبيق المراسلة الفورية حاليًا على تطوير ميزة جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل داخل المجتمعات وبين أفراد المجتمع.



تم تصميم النظام الأساسي، المملوك لشركة Meta، خصيصًا لمختبري الإصدار التجريبي من Android، وهو يقدم ميزة دردشة جماعية عامة للمجتمعات.



ووفقا للتقرير، تقدم هذه الميزة مجموعة جديدة داخل المجتمعات، مما يمكّن أفراد المجتمع من المشاركة في المحادثات مع بعضهم البعض.



عند الانضمام إلى مجتمع ما، قد يتم تضمين الأفراد تلقائيًا في هذه الدردشة الجماعية العامة، مما يعكس العملية الحالية لمجموعة إعلان المجتمع.



لتحديد ما إذا كانت هذه الميزة متاحة لحساب واتساب الخاص بك، ما عليك سوى إنشاء مجتمع جديد.