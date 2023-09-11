النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2618) الاثنين11/9/2023
أخبار فلسطينية
- قدورة فارس : الأسرى قد يٌعلقون خطواتهم لما بعد الأعياد بعد إرجاء تطبيق خطوات "بن غفير"
- الخلافات تتصاعد في إسرائيل قبل بدء النظر في إلغاء قانون «ذريعة المعقولية»
- 460 طالبا مدرسيا في القدس خارج مقاعد الدراسة رفضا للمنهاج الإسرائيلي
- غزة.. وقفة نسوية لإدانة تعرية مجندات إسرائيليات لفلسطينيات- (صور)
- استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية- (فيديو
اخبار إسرائيلية
- الموساد» يتهم إيران بالتخطيط لهجمات مميتة ويتعهد بالرد «في قلب» طهران
- نتنياهو يترأس جلسة مشاورات أمنية حول الأسرى
- رئيس الموساد: "إحباط" محاولة إيرانية لتزويد روسيا بصواريخ قصيرة وبعيدة المدى
- مراقب الدولة: إسرائيل دولة فاشلة باستعدادها لمواجهة هزة أرضية
اخبار دولية
- وزير الخارجية البريطاني سيدعو بزيارته لإسرائيل والضفة لحل الدولتين
- روسيا تدمر مسيرتين فوق بيلغورود وتقدم للقوات الأوكرانية بالجنوب
- واشنطن: حملة لمقاطعة مجموعة "إيباك" المؤيدة لـ"إسرائيل"
- لهذا السبب لم تقتل "عبوة نابلس" الكبيرة جنود الاحتلال!
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- جيش الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر ويعتقل فلسطينيا
- مسودة «قانون تنظيم النشر والصحافة والإعلام» الفلسطيني: هناك ما يدعو للقلق
- أولغا سكر خوري: ثراء في اللغات والانتماء وفي رأس المال الاجتماعي
- 460 طالبا مدرسيا في القدس خارج مقاعد الدراسة رفضا للمنهاج الإسرائيلي
- غزة.. وقفة نسوية لإدانة تعرية مجندات إسرائيليات لفلسطينيات- (صور)
- مجموعة فلسطينية تعلن إطلاق صاروخ من جنين باتجاه مستوطنة إسرائيلية
- استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية- (فيديو)
- إطلاق النار على حاجز عسكري إسرائيلي شمالي الضفة
- الرئيس الفلسطيني: تعليمات مشددة لتحقيق التهدئة في عين الحلوة
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الشرق الأوسط
- الخلافات تتصاعد في إسرائيل قبل بدء النظر في إلغاء قانون «ذريعة المعقولية»
- لإعلان المبادئ..تأهب أمني في إسرائيل... ومناورات في غزة
- ويتحدث عن «التحديات المعاصرة»
- «الشرق الأوسط» تعاين قرية في إقليم تارودانت دمرها الزلزال وسوّاها بالأرض
- «الموساد» يتهم إيران بالتخطيط لهجمات مميتة ويتعهد بالرد «في قلب» طهران
الغد الأردنية
- نتنياهو يترأس جلسة مشاورات أمنية حول الأسرى
- هزة أرضية جديدة بقوة 4.5 درجة تضرب المغرب
- المحرقة اليهودية.. لا اعتذار من الرئيس عباس
- الاحلال يشغل عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى مناطق شمال الضفة ليقوض دعمها "للأقصى" والقدس
- "مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)
الاخبار اللبنانية
- عندما وقف عرفات على جبل «أوسلو» ليضحّي بفلسطين
- يوم أسّس «نفق الحرية» للحظة الاشتباك
- غزة: الاحتلال يتراجع عن قرار إغلاق معبر «كرم أبو سالم» أمام الصادرات
الشروق المصرية
- كتيبة العياش الفلسطينية تعلن إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنة إسرائيلية شمالي الضفة
- التعاون الإسلامي تدعو إلى تقديم الدعم للمغرب لمواجهة آثار الزلزال المدمر
- مجموعة فلسطينية تعلن إطلاق صاروخ من جنين باتجاه مستوطنة إسرائيلية
- وزير الخارجية الفلسطيني: أمريكا تستغل الفيتو بطريقة بشعة لمنعنا من عضوية الأمم المتحدة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- في ندوة نظمتها صحيفة فلسطين.. مختصون يحذرون من تقسيم الأقصى مكانيًا
- بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوساً تلمودية
- بالفيديو 3 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا
- ارتفاع قتلى اشتباكات "عين الحلوة" لـ 5 والجرحى لـ 52
- مقتل رجل بالرصاص في عكا يرفع عدد الضحايا لـ 165 منذ بداية العام
- حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس
- 17 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة بينها عملية إطلاق صاروخ
صحيفة القدس
- تفاصيل مؤلمة ترويها الأسيرة فاطمة عمارنة
- الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 221
- واشنطن: حملة لمقاطعة مجموعة "إيباك" المؤيدة لـ"إسرائيل"
- لهذا السبب لم تقتل "عبوة نابلس" الكبيرة جنود الاحتلال!
- اشتباكات محدودة في "عين الحلوة" قبل اجتماع لبحث التهدئة
- بحرية الاحتلال تعتقل صيادين قبالة سواحل غزة
- إدانة فلسطينية لاستهداف الجيش اللبناني في محيط "عين الحلوة"
- إصابة في عقبة جبر.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس
صحيفة الأيام
- إسرائيل: عشرات الآلاف يتظاهرون مجدداً ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء
- استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم العروب
- المغرب: آلاف القتلى والجرحى ودمار واسع جراء زلزال عنيف ضرب مراكش
- إفشال محاولة إقامة بؤرة جنوب الخليل وإصابات خلال اعتداءات مستوطنين
- الأسرى يكثفون حملة التعبئة لخوض الإضراب عن الطعام يوم الخميس
- مقتل ثلاثة أشخاص مع اندلاع اشتباكات جديدة في مخيم عين الحلوة
- لابيد يرفض مقترحاً أميركياً مقابل التطبيع مع السعودية
- جنود الاحتلال يقتحمون كفر قاسم ويعتدون على مواطنين بادعاء مطاردة عمال من الضفة
- إسرائيل: عشرات الآلاف يتظاهرون مجدداً ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء
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» الحياة الجديدة
- الإرهابيون في عين الحلوة يتراجعون ويطلبون وقف النار.. وخرق جديد يستهدف عسكريين في الجيش اللبناني
- موسم التين مغادرا.. عبور في ذكريات الصيف بانتظار العودة
- الزميل محمد سباعنة يوثق تجربته الاعتقالية برواية مصورة
- مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب
وكالة الرأي
- المصائد الفرمونية..مشروع زراعي بديل لمنتج آمن
- بحرية الاحتلال تعتقل صيادين من بحر رفح
- قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة وتعتقل 14 مواطناً
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- الاحتلال يطلق النار صوب الصيادين في بحر رفح
- إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل
- فيديو " القضاء الشرعي" ينتهي من مراسم أداء قضاة جدد اليمين القانونية
وكالة صفا ط قيود
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
- اشتباكات بجنين وأريحا.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس
- رئيس الموساد يطلق تحذيرًا شديد اللهجة تجاه إيران
- خلاف بين نتنياهو وبن غفير حول التضييق على الأسرى
- الشيخ جميل الحمامي.. فلسطين تفتقد عالمًا بارزًا من علماء القدس
فلسطين اليوم
- قدورة فارس : الأسرى قد يٌعلقون خطواتهم لما بعد الأعياد بعد إرجاء تطبيق خطوات "بن غفير"
- بالفيديو والصور اندلاع اشتباكات.. الاحتلال يُصيب شاباً ويعتقل آخر خلال اقتحام "عقبة جبر" في أريحا
- لجان الصيادين : اعتقال صيادين غرب ميناء رفح جنوب القطاع
- خشية التصعيد الأمني .."نتنياهو يقرر إرجاء قرارات بن غفير حول تشديد الاجراءات ضد الأسرى
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
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سما نيوز
- لهذا السبب لم تقتل "عبوة نابلس" الكبيرة جنود الاحتلال!
- تقديرات أمنية إسرائيلية: موجة العمليات القادمة ستتركز في منطقتين.. والسبب حماس
- المغرب لـ"إسرائيل": لسنا بحاجة لمساعدتكم
- منعا للتصعيد.. نتنياهو يرجئ طلب بن غفير بتشديد ظروف الأسرى
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عرب ٤٨
- نتنياهو يدرس "تليين" الخطة القضائية لإحباط قرار ضدها بالمحكمة العليا
- الشاباك: حساب إيراني وهمي نشر صورة قائد المنطقة الوسطى بزي نازي
- استطلاع: غانتس يتفوق على نتنياهو ولا حكومة للائتلاف الحالي
- "نتنياهو أرجأ تشديد ظروف الأسرى منعا للتصعيد خلال الأعياد اليهودية"
- الأسبوع المقبل: نتنياهو يزور وادي السيليكون قبل أن يتوجه لنيويورك
- وفد رسمي إسرائيلي يصل السعودية للمشاركة في مؤتمر اليونسكو
- رئيس الموساد: "إحباط" محاولة إيرانية لتزويد روسيا بصواريخ قصيرة وبعيدة المدى
- مراقب الدولة: إسرائيل دولة فاشلة باستعدادها لمواجهة هزة أرضية
- حملة اعتقالات بالضفة والقدس تخللتها اشتباكات بأريحا وجنين
- هدم العراقيب للمرة 221
- وزير الخارجية البريطاني سيدعو بزيارته لإسرائيل والضفة لحل الدولتين
- روسيا تدمر مسيرتين فوق بيلغورود وتقدم للقوات الأوكرانية بالجنوب
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- 11أيلول (سبتمبر)
- 1919 م نسيس صحيفة "بيت لحم" في مدينة بيت لحم لصاحبيها ومحرريها يوحنا خليل دكرت وعيسى خوري بندك. أسبوعية تعنى بنقل أخبار الوطن إلى الجالية العربية في المهجر.
- 1922م علان الانتداب البريطاني على فلسطين.
- 1985 م لية استشهادية قامت بها اللبنانية مريم فخر الدين حيث كانت تقل سيارة معباة بـ 300 كيلو غرام متفجرات واقتحمت بها تجمعاً "إسرائيلياً" ما أدى إلى مقتل عدد كبير من الإسرائيليين والشهيدة من بلدة دورس قضاء بعلبك.