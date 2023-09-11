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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2618) الاثنين11/9/2023

11 أيلول / سبتمبر 2023 11:02

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2618)  الاثنين11/9/2023

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  • 11أيلول (سبتمبر)
  • 1919 م نسيس صحيفة "بيت لحم" في مدينة بيت لحم لصاحبيها ومحرريها يوحنا خليل دكرت وعيسى خوري بندك. أسبوعية تعنى بنقل أخبار الوطن إلى الجالية العربية في المهجر.
  • 1922م علان الانتداب البريطاني على فلسطين.
  • 1985    م لية استشهادية قامت بها اللبنانية مريم فخر الدين حيث كانت تقل سيارة معباة بـ 300 كيلو غرام متفجرات واقتحمت بها تجمعاً "إسرائيلياً" ما أدى إلى مقتل عدد كبير من الإسرائيليين والشهيدة من بلدة دورس قضاء بعلبك.
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