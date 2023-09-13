النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2620) الأربعاء13/9/2023
أخبار فلسطينية
- حماس: عملية حوارة رد على حماقات بن غفير بحق الأسرى والمخطَّطات ضد الأقصى
- المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد "الأقصى"
·القيادي البطش : اتفاق أوسلو خديعة ومقامرة سياسية
·بينها 1500 قطعة سلاح..إذاعة جيش الاحتلال: "إسرائيل" أدخلت أسلحة للسلطة بشرط استخدامها ضد حماس والجهاد
اخبار إسرائيلية
- المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد "الأقصى"
- خشية إسرائيلية من «أعياد» دامية: المقاومة تُخرج نسخة رابعة من «الركن الشديد»
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- خلافات كبيرة داخل قيادة الاحتلال بسبب إجراءات بن غفير ضد الأسرى والحركة الأسيرة مستمرة في برنامجها النضالي
- المحكمة العليا الإسرائيلية تطلق إشاراتها لرفض خطة نتنياهو الانقلابية
اخبار دولية
- مجلس النواب الأميركي يبدأ إجراءات عزل بايدن
- مسؤولة أميركية اجتمعت سراً مع غانتس وبينيت لبحث التطبيع مع السعودية
- ·بايدن يمتنع عن دعوة نتنياهو للبيت الأبيض تحسبا من ضرر سياسي
· اخبار عربية
- فيضانات ليبيا: 23 فلسطينيا توفوا وعشرات الأسر لا تزال مفقودة
- هدوء حذر يسود مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان
- أول زيارة إسرائيلية علنية إلى السعودية... لحضور اجتماع الـ«أونيسكو»
- وفاة 9 فلسطينيين جراء الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا
- هدوء حذر يسود مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان
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الصحف العربية
القدس العربي
- وقفات في مدن الضفة تضامنا مع الأسرى بسجون الاحتلال
- إصابة مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار قرب بلدة حوارة شمالي الفة- (فيديو)
- المقاومة الفلسطينية تنفذ مناورة “الركن الشديد 4”.. ومحمد الضيف يصدر بيانا- (فيديوهات)
- 3 معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام بوضع صحي خطير.. وقيادة الأسرى تواصل الاستعداد للمعركة الكبرى
- وفاة 9 فلسطينيين جراء الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا
- هدوء حذر يسود مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان
- خلافات كبيرة داخل قيادة الاحتلال بسبب إجراءات بن غفير ضد الأسرى والحركة الأسيرة مستمرة في برنامجها النضالي
الشرق الأوسط
- إغلاق نابلس عقب إطلاق نار أدى لإصابة إسرائيليين
- المحكمة العليا الإسرائيلية تطلق إشاراتها لرفض خطة نتنياهو الانقلابية
- إسرائيليون يستعدون لاستقبال نتنياهو في نيويورك بالمظاهرات
-
الغد الأردنية
- المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد "الأقصى"
- مجلس النواب الأميركي يبدأ إجراءات عزل بايدن
- "أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين
- حماقة أوسلو والأمل الذي حمله
الاخبار اللبنانية
«دانيال» يحصد آلاف القتلى والمفقودين: ليبيا تصارع نكبتها الكبرى
- المقاومة تعزّز «الركن الشديد»: لا تراجع عن «تثوير» الضفة
- الجولاني يوسّع حملة التصفية: بوادر انقلاب من داخل «البيت»
- تعزيز البنى التحتية لجذب المستوطنين: خطط «دولة يهودا» تتكامل
- خشية إسرائيلية من «أعياد» دامية: المقاومة تُخرج نسخة رابعة من «الركن الشديد»
- معتقلو عدن ولحج يضربون عن الطعام: عودة السجون السرية إلى الواجهة
- أول زيارة إسرائيلية علنية إلى السعودية... لحضور اجتماع الـ«أونيسكو»
الشروق المصرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
فشل مساعي تسريب عقار مقدسي ينتهي باستيلاء المستوطنين عليه بالقوة
·30 عامًا على توقيع اتفاقية "أوسلو".. يوم نكبة ثانية لم تنته فصولها بعد
·بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدَّدة
·ارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين في سيول ليبيا لـ 23
·تخللتها اشتباكات.. الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة
·مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شرق نابلس
·حماس: عملية حوارة رد على حماقات بن غفير بحق الأسرى والمخطَّطات ضد الأقصى
صحيفة القدس
·بعد انفراد "القدس".. بن غفير وسموتريتش يشعران بالغضب.. هل يقودان الحكومة الإسرائيلية للتفكيك؟
·ارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين في ليبيا إلى 23
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"النجار" متحديًا وزيرة الصحة: أنا في مكتبي
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فريق فلسطيني يتوجه إلى ليبيا للمساعدة بالإنقاذ
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غرق منازل وشوارع في محافظات الوطن والداخل المحتل
صحيفة الأيام
·مسؤولة أميركية اجتمعت سراً مع غانتس وبينيت لبحث التطبيع مع السعودية
·»المغرب: تلاشي الآمال بالعثور على ناجين من الزلزال وتأكيد مقتل 2901
·»"ماذا حدث للعيد؟".. رسومات وكتابات الحرب على طريقة أطفال غزة
·»ليبيا: أكثر من 2000 قتيل ودمار واسع نتيجة إعصار وفيضانات في شرق البلاد
·»إصابة طفلين بالرصاص في "عقبة جبر" والاحتلال يضيّق الخناق على مسافر يطا
·»نقابة الأطباء تقرر التصعيد وتدعو لاعتصام حاشد الخميس
·»هنغبي يهدد السلطة: توجّهكم للمحاكم الدولية يعرّض وجودكم ذاته للخطر
·»بحث لعبور الأميركيين من أصل فلسطيني الحواجز بسياراتهم إلى إسرائيل
» الحياة الجديدة
·زوجان كفيفان لعائلة مبصرة.. كيف يعيشون؟
·ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا إلى 23
·الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار
·الأحمد يبدأ حراكه السياسي في لبنان بلقاء عدد من المسؤولين
·وقفات دعم واسناد للأسرى في محافظات الضفة
وكالة الرأي
·إصابات بين صفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال بلدة عناتا
·الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية
·"شؤون المرأة" تشارك في ورشة عمل حول الهجمة "الإسرائيلية" على الأقصى
·المرور: 7 إصابـات في 14 حـادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
·انخفاض ملموس على الحرارة وسقوط زخات متفرقة من الأمطار
·متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم
·إصابة مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار بنابلس
·"الطوارئ الحكومية" ترفع درجة التأهب استعداداً للمنخفض
·الشرطة: "استقبلنا العديد من شكاوى عمليات النصب والاحتيال الالكتروني
وكالة صفا
·بينها 1500 قطعة سلاح..إذاعة جيش الاحتلال: "إسرائيل" أدخلت أسلحة للسلطة بشرط استخدامها ضد حماس والجهاد
·ارتفاع الضحايا الفلسطينيين بإعصار ليبيا إلى 23
·عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
·مداهمات وإجراءات مشددة على حواجز نابلس
·30 عامًا على وهم "أوسلو"
·بالفيديو العاصفة "دانيال" تصل فلسطين وتساقط أمطار غزيرة على قطاع غزة
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فلسطين اليوم
·القيادي البطش : اتفاق أوسلو خديعة ومقامرة سياسية
·الخارجية : ارتفاع عدد شهداء فلسطين في ليبيا جراء اعصار دانيال لـ23
·في ذكرى اتفاق أوسلو.. الجهاد الإسلامي تؤكد أن تصعيد المقاومة ومداومة الاشتباك هي الرد الفعلي
·محدث بالفيديو والصور أمطار غزيرة تضرب الأراضي الفلسطينية وغرق عدد من الشوارع والمنازل في قطاع غزة
·مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
·بالصور "في غزة والضفة".. وقفات إسنادية مع الأسرى ضد السجان وإجراءات "بن غفير"
سما نيوز
·تفاصيل جديدة حول صفقة الأسلحة والآليات العسكرية التي تم نقلها بموافقة اسرائيلية الى السلطة
·صحيفة عبرية: دول جديدة تطلب من "إسرائيل" السماح لفلسطينيين بالدخول إليها بدون قيود
·الكيلة توقف نقيب المهن الصحية عن العمل.. و"الطب المخبري" يرد
·الإعلام الحكومي بغزة يصدر تنويها للمواطنين بشأن الحالة الجوية
·بعد أكثر من 13 ساعة.. انتهاء جلسة "العليا الإسرائيلية" بشأن التعديلات القضائية
عرب ٤٨
·بايدن يمتنع عن دعوة نتنياهو للبيت الأبيض تحسبا من ضرر سياسي
·فيضانات ليبيا: 23 فلسطينيا توفوا وعشرات الأسر لا تزال مفقودة
·العاصفة "دانيال" تصل الضفة وغزة: أمطار وفيضانات ببعض المناطق
وكالة وفا
·فريق فلسطين للتدخل يغادر إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث ...
·إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال بلدة عن ...
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