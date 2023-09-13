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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2620) الأربعاء13/9/2023

13 أيلول / سبتمبر 2023 11:18

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2620)  الأربعاء13/9/2023

أخبار فلسطينية

·القيادي البطش : اتفاق أوسلو خديعة ومقامرة سياسية

·بينها 1500 قطعة سلاح..إذاعة جيش الاحتلال: "إسرائيل" أدخلت أسلحة للسلطة بشرط استخدامها ضد حماس والجهاد

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فشل مساعي تسريب عقار مقدسي ينتهي باستيلاء المستوطنين عليه بالقوة

·30 عامًا على توقيع اتفاقية "أوسلو".. يوم نكبة ثانية لم تنته فصولها بعد

·بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدَّدة

·ارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين في سيول ليبيا لـ 23

·تخللتها اشتباكات.. الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة

·مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شرق نابلس

·حماس: عملية حوارة رد على حماقات بن غفير بحق الأسرى والمخطَّطات ضد الأقصى

صحيفة القدس

·بعد انفراد "القدس".. بن غفير وسموتريتش يشعران بالغضب.. هل يقودان الحكومة الإسرائيلية للتفكيك؟

·ارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين في ليبيا إلى 23

·

"النجار" متحديًا وزيرة الصحة: أنا في مكتبي

·

فريق فلسطيني يتوجه إلى ليبيا للمساعدة بالإنقاذ

·

غرق منازل وشوارع في محافظات الوطن والداخل المحتل

صحيفة الأيام

·مسؤولة أميركية اجتمعت سراً مع غانتس وبينيت لبحث التطبيع مع السعودية

·»المغرب: تلاشي الآمال بالعثور على ناجين من الزلزال وتأكيد مقتل 2901

·»"ماذا حدث للعيد؟".. رسومات وكتابات الحرب على طريقة أطفال غزة

·»ليبيا: أكثر من 2000 قتيل ودمار واسع نتيجة إعصار وفيضانات في شرق البلاد

·»إصابة طفلين بالرصاص في "عقبة جبر" والاحتلال يضيّق الخناق على مسافر يطا

·»نقابة الأطباء تقرر التصعيد وتدعو لاعتصام حاشد الخميس

·»هنغبي يهدد السلطة: توجّهكم للمحاكم الدولية يعرّض وجودكم ذاته للخطر

·»بحث لعبور الأميركيين من أصل فلسطيني الحواجز بسياراتهم إلى إسرائيل

» الحياة الجديدة

·زوجان كفيفان لعائلة مبصرة.. كيف يعيشون؟

·ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا إلى 23

·الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار

·الأحمد يبدأ حراكه السياسي في لبنان بلقاء عدد من المسؤولين

·وقفات دعم واسناد للأسرى في محافظات الضفة

وكالة  الرأي

·إصابات بين صفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال بلدة عناتا

·الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية

·"شؤون المرأة" تشارك في ورشة عمل حول الهجمة "الإسرائيلية" على الأقصى

·المرور: 7 إصابـات في 14 حـادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

·انخفاض ملموس على الحرارة وسقوط زخات متفرقة من الأمطار

·متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم

·إصابة مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار بنابلس

·"الطوارئ الحكومية" ترفع درجة التأهب استعداداً للمنخفض

·الشرطة: "استقبلنا العديد من شكاوى عمليات النصب والاحتيال الالكتروني

وكالة صفا 

·بينها 1500 قطعة سلاح..إذاعة جيش الاحتلال: "إسرائيل" أدخلت أسلحة للسلطة بشرط استخدامها ضد حماس والجهاد

·ارتفاع الضحايا الفلسطينيين بإعصار ليبيا إلى 23

·عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

·مداهمات وإجراءات مشددة على حواجز نابلس

·30 عامًا على وهم "أوسلو"

·بالفيديو العاصفة "دانيال" تصل فلسطين وتساقط أمطار غزيرة على قطاع غزة

· 

فلسطين اليوم

·القيادي البطش : اتفاق أوسلو خديعة ومقامرة سياسية

·الخارجية : ارتفاع عدد شهداء فلسطين في ليبيا جراء اعصار دانيال لـ23

·في ذكرى اتفاق أوسلو.. الجهاد الإسلامي تؤكد أن تصعيد المقاومة ومداومة الاشتباك هي الرد الفعلي

·محدث بالفيديو والصور أمطار غزيرة تضرب الأراضي الفلسطينية وغرق عدد من الشوارع والمنازل في قطاع غزة

·مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

·بالصور "في غزة والضفة".. وقفات إسنادية مع الأسرى ضد السجان وإجراءات "بن غفير"

سما نيوز 

·تفاصيل جديدة حول صفقة الأسلحة والآليات العسكرية التي تم نقلها بموافقة اسرائيلية الى السلطة

·صحيفة عبرية: دول جديدة تطلب من "إسرائيل" السماح لفلسطينيين بالدخول إليها بدون قيود

·الكيلة توقف نقيب المهن الصحية عن العمل.. و"الطب المخبري" يرد

·الإعلام الحكومي بغزة يصدر تنويها للمواطنين بشأن الحالة الجوية

·بعد أكثر من 13 ساعة.. انتهاء جلسة "العليا الإسرائيلية" بشأن التعديلات القضائية

عرب ٤٨

·بايدن يمتنع عن دعوة نتنياهو للبيت الأبيض تحسبا من ضرر سياسي

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·العاصفة "دانيال" تصل الضفة وغزة: أمطار وفيضانات ببعض المناطق

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·فريق فلسطين للتدخل يغادر إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث ...

·إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال بلدة عن ...

·غرق عشرات المنازل وإغلاق طرق بفعل الأمطار الغزيرة في قطاع غزة ...

·المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد "الأقصى"

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حدث في مثل هذا اليوم

13 أيلول (سبتمبر)

·1993   م توقيع اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني ـ الإسرائيلي (اتفاق أوسلو) حيث وقع مسؤولان فلسطيني وإسرائيلي اتفاقاً للسلام في حديقة البيت الأبيض في واشنطن، ويعرف هذا الاتفاق باسم (غزة أريحا أولاً )، ووقع الاتفاق كل من رئيس دائرة الشؤون العربية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس (أبو مازن) ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز.

·1993 م توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة تل أبيب. وقعه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (1922م- 1995) في واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والعديد من زعماء العالم. نص على إقامة سلطة فلسطينية للحكم الذاتي في قطاع غزة ومدينة أريحا، على أن تبدأ لاحقا مفاوضات للحل النهائي تشمل القدس والحدود والمياه واللاجئين والدولة، غير أن إسرائيل سحبت بعد تسع سنوات من توقيعه اعترافها به وأعلنت على لسان رئيس وزرائها آرائيل شارون أنه أصبح لاغياً.

·1993م اغتالت الطائرات الإسرائيلية ثلاثة من كتائب شهداء الأقصى في مدينة جنين والشهداء هم "محمد أبو خليفة، أمجد حسني، ورياض فيصل أبو الحسن".

·1982م  مشروع بريجنيف طرح الرئيس السوفيتي مشروعه هذه في ظل ظروف حساسة وخطيرة وخاصة بعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان وبعد مشروع ريغان الذي عرف باسم مبادرة سلام أمريكية لشعوب الشرق الأوسط في 1/9/1982موبعد مشروع الأمير فهد الذي عرف باسم مشروع السلام العربي الذي تبناه مؤتمر القمة العربي الثاني عشر في فاس في 9/9/1982.

·1969م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 271 مالذي يدين إسرائيل ومن النقاط التي تضمنها القرار:إذ يؤكد مبدأ عدم قبول الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري، يعترف أن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين، يقرر أن العمل المقيت لتدنيس المسجد الأقصى يؤكد الحاجة الملحة لأن تمتنع إسرائيل من خرق القرارات المذكورة أعلاه، وأن تبطل جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذها لتغيير وضع القدس، يدين فشل إسرائيل في الالتزام بالقرارات المذكورة أعلاه ويدعوها إلى تنفيذ نصوص هذه القرارات.

·1938 م اندلاع كبرى معارك ثورة 1936 في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني مخفر البراق في المدينة.

·1938م معركة القدس وهي واحدة من المعارك العسكرية التي أخذت طابع 8 المعارك الحربية المنظمة في الثورة الكبرى 1936-1939 وأدت إلى السيطرة على أكثر من نصف مساحة فلسطين والتحكم في طرق المواصلات، كما أنها أدت إلى تطورات سياسية ودبلوماسية وعسكرية هامة على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية.

·1929م لجنة "شو" عيّنت الحكومة البريطانية لجنة تحقيقٍ برئاسة قاضٍ كبيرٍ هو السير "وولتر شو" وعضوية ثلاثة نواب من البرلمان البريطاني للتحقيق في أسباب الاضطرابات التي تلتها ثورة البراق ورفع التوصيات بشأن التدابير الواجب اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

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