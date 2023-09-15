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الأسير ماهر الأخرس يعلّق إضرابه عن الطعام

15 أيلول / سبتمبر 2023 08:25

الأسير ماهر الأخرس يعلّق إضرابه عن الطعام
الأسير ماهر الأخرس يعلّق إضرابه عن الطعام

أكد نادي الأسير، أن الأسير ماهر الأخرس علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة (23) يومًا، وذلك لإعطاء فرصة لمحاميه (للتفاوض) حتى تاريخ الجلسة القادمة في 26 أكتوبر القادم، حيث وجه الاحتلال بحقّه مؤخرا لائحة (اتهام)، تتضمن تهم (حول التحريض، وتقديم خدمات).

يُشار إلى أن المعتقل ماهر الأخرس (52 عاماً) من بلدة سيلة الظهر/ جنين، كان قد أعلن إضرابه لحظة اعتقاله في 23 آب المنصرم، هو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، وفي عام 2020 خاض إضرابًا رفضاً لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنّه محتجز في زنازين معتقل (الجلمة).

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