النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2625) الثلاثاء 19/9/2021

أخبار فلسطينية﻿

عباس يسبق نتنياهو في الخطاب أمام الجمعية العامة والأخير يفشل في تقديم موعد الكلمة

المجلس الوطني الفلسطيني يُحذر من خطورة عزل القرى والمدن الفلسطينية بالمناطق المُصنفة "ج" في الضفة الغربية

أخبار إسرائيلية

الموساد" يشرع بالتحقيق في تهريب الأسلحة للضفة عبر الحدود الأردنية

مؤتمر أوروبي - عربي في نيويورك لبحث إعادة تفعيل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

اجتماع أوروبي عربي بنيويورك يبحث سبل إحياء عملية التسوية

أخبار عربية

البحرين تؤكد ضرورة العمل على تنسيق الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أبو الغيط : الحكومة الإسرائيلية الحالية حذفت حل الدولتين من جدول أعمالها.. ونرفض التوسع الاستيطاني

الأردن يشدد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية ضد الفلسطينين والمقدسات

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

اجتماع مغلق رفيع المستوى لإحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

النفخ في البوق” داخل الأقصى.. دلالات على إعلان السيادة وخطوة على طريق “التأسيس المعنوي للهيكل”

فلسطين تندد بازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الاحتلال وتحذر من تفجير ساحة الصراع

بتسيلم”: إسرائيل تنفّذ عملية تهجير بالضفة الغربية

جيش الاحتلال يقرر تمديد إغلاق معبر “إيرز” كعقاب لعمال غزة على تظاهرات الحدود

جيش الاحتلال يغلق مداخل نابلس شمالي الضفة

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن قرب القدس

الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني للاشتباه في تنفيذه محاولة طعن

الاهرام المصرية

"لخارجية الفلسطينية": ازدواجية المعايير الدولية تُهدد بتفجير ساحة الصراع

الشروق المصرية

طفل فلسطيني ينجو من انفجار سكوتر كهربائي في آخر لحظة.. فيديو يوثق الواقعة

جيش الاحتلال يعلن تعرض إحدى دورياته لأضرار بعد إطلاق نار عليها

الغد الأردنية

الضفة الغربية.. الاحتلال يتوسع في التهجير القسري

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لتصعيد مع قطاع غزة

قوات الاحتلال تجري مسحًا هندسيًا لمنازل 3 أسرى من نابلس

الاحتلال يستولي على منزل مواطن شرق جنين

إصابة مقاومين بانفجار في غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

الأجنحة العسكرية في جنين تطالب بوقف الاعتقالات

الأسرى في سجن "النقب" يقررون إرجاع وجبات الطعام يوم غد

الحياة الجديدة

"روبرتيك فلسطين" يمثل الوطن في مسابقة فيرست غلوبال

جلسة استئناف للأسير كايد الفسفوس الأربعاء المقبل

"تل السلطان" خامس موقع فلسطيني على لائحة التراث العالمي

ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 37 أسيرة

الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون لليوم الرابع على التوالي

جريدة الأيام

إصابات في مواجهات عنيفة شرق القطاع والاحتلال يزعم تعرّض قواته لإطلاق...

»ثلاث عمليات إطلاق نار في مناطق الأغوار الشمالية وجلبون ودير شرف

حملة هدم وتجريف في مناطق عدة وإصابة شاب واعتقاله قرب عزون

»أسرى "النقب" يقررون إغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام اليوم

الاحتلال يواصل حصار نابلس ويغلق المداخل الرئيسة

إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون كاميرات التعرف على الوجوه

واشنطن وطهران تتبادلان السجناء وتحويل أرصدة لإيران بمليارات الدولارات

رحيل حسين منذر.. موّال فلسطين!

وكالة صفا

الاحتلال يستولي على منزل في جنين ويحوّله لثكنة عسكرية

وكالة الرأي الفلسطينية

تحويل منزل في جلبون نقطة عسكرية بقرار من الاحتلال

سما نيوز

الاحتلال يقرر إبقاء معبر بيت حانون مغلقا

وزير الخارجية السعودي: لا حل للصراع إلا بضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة (فيديو)

الاحتلال يقرر معاقبة "أسرى النقب"..

نتنياهو يلتقي إيلون ماسك في كاليفورنيا

الاحتلال يأخذ قياسات منازل منفذي عملية "عيلي" تمهيدا لهدمها

عرب 48

حالتهما الصحية صعبة: الأسيران الفسفوس وخلوف يواصلان إضرابهما

الاحتلال يمدد إغلاق حاجز بيت حانون للمرة الثانية

قرار بمنعهم من إدخال الملابس لنصف عام: أسرى سجن النقب يغلقون الأقسام الثلاثاء

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

19 أيلول (سبتمبر)

2004م اغتيال الطائرات الإسرائيلية بمدينة غزة "خالد أبو سلمية " القائد الميداني في كتائب القسام وإصابة 5 مواطنين في نفس الحادث.

2002م استشهاديّ من كتائب القسّام يفجّر نفسه في حافلة صهيونية في قلب تل أبيب، و أدّت العمليّة إلى مقتل 8 صهاينة و إصابة 60 آخرين بجروح مختلفة .

1997 م الشرطة الإسرائيلية تطلق الأعيرة المطاطية على المتظاهرين الفلسطينيين في مدينة الخليل المحتجين على سماح الحكومة الإسرائيلية لطلبة يهود بالإقامة في بيوت عربية في القدس الشرقية بعد مغادرة العائلات اليهودية التي كانت تحتلها.

1988 م إسرائيل تطلق أول قمر صناعي للتجسس يحمل اسم "أفق 1"، وقد خصصته للتجسس على الدول العربية والإسلامية وخاصة العراق وإيران وسوريا.

1982م مجلس الأمن الدولي يدين في قراره رقم 125 مذبحة صبرا وشاتيلا. ما بين السادس عشر والثامن عشر من أيلول من العام 1982، ذبح عدة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين (رجال ونساء وأطفال وشيوخ) بشكل وحشي على يد قوات الميليشيات المسيحية اللبنانية المتعاونة مع إسرائيل.

1982م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 521مالذي يدين المجزرة ضد الفلسطينيين في بيروت إن مجلس الأمن: يدين المجزرة الإجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين في بيروت.

1970 م بداية مواجهات مسلحة بين الجيش الأردني وفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية وسط استياء محلي وعربي واسع ودعوات لنبذ الفتنة.

1963م تعيين أحمد الشقيري ممثلا لفلسطين في الجامعة العربية ولد أحمد الشقيري في بلدة تبنين جنوبي لبنان عام 1908، حيث كان والده المعارض السياسي للدولة العثمانية الشيخ أسعد الشقيري منفياً هناك. انتقل بعدها مع أمه للعيش في طولكرم في فلسطين.