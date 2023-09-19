النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2625) الثلاثاء 19/9/2021
أخبار فلسطينية
عباس يسبق نتنياهو في الخطاب أمام الجمعية العامة والأخير يفشل في تقديم موعد الكلمة
المجلس الوطني الفلسطيني يُحذر من خطورة عزل القرى والمدن الفلسطينية بالمناطق المُصنفة "ج" في الضفة الغربية
توغل إسرائيلي بمحاذاة السياج الأمني شمالي القطاع
فصائل المقاومة بجنين للأجهزة الأمنية: أوقفوا اعتقال المطاردين والمحررين
"شؤون الكنائس" تُطالب بالارتقاء لمستوى الخطر الذي يتهدد الأقصى
حماس: اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية صفحة جديدة من العمل المشترك
إعلان تأسيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية بغزة لتفعيل المصالحة المجتمعية
العمصي: الاحتلال يستخدم ملف عمال غزة ورقة ابتزاز سياسي
أخبار إسرائيلية
علماء آثار إسرائيليون يؤيدون قرار «اليونيسكو» حول أريحا
اتهام إسرائيلي لواشنطن بدعم الاحتجاجات ضد نتنياهو
إسرائيل تقدم شكوى لدى برلين ضد السفير الألماني
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لتصعيد مع قطاع غزة
لأول مرة.. "الموساد" يشارك في تحقيقات تهريب الأسلحة وعمليات الضفة
الموساد" يشرع بالتحقيق في تهريب الأسلحة للضفة عبر الحدود الأردنية
اخبار دولية
مؤتمر أوروبي - عربي في نيويورك لبحث إعادة تفعيل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اجتماع أوروبي عربي بنيويورك يبحث سبل إحياء عملية التسوية
أخبار عربية
السعودية تُدين اقتحام «الأقصى» تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
نشطاء أردنيون يطلقون حملة لرفع الحصار عن غزة
البحرين تؤكد ضرورة العمل على تنسيق الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أبو الغيط : الحكومة الإسرائيلية الحالية حذفت حل الدولتين من جدول أعمالها.. ونرفض التوسع الاستيطاني
الأردن يشدد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية ضد الفلسطينين والمقدسات
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
اجتماع مغلق رفيع المستوى لإحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل
5 عمليات إطلاق نار في الضفة.. والاحتلال يغلق الحواجز العسكرية في محيط نابلس وبيت لحم
النفخ في البوق” داخل الأقصى.. دلالات على إعلان السيادة وخطوة على طريق “التأسيس المعنوي للهيكل”
فلسطين تندد بازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الاحتلال وتحذر من تفجير ساحة الصراع
بتسيلم”: إسرائيل تنفّذ عملية تهجير بالضفة الغربية
جيش الاحتلال يقرر تمديد إغلاق معبر “إيرز” كعقاب لعمال غزة على تظاهرات الحدود
جيش الاحتلال يغلق مداخل نابلس شمالي الضفة
جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن قرب القدس
الشرق الأوسط
4 هجمات فلسطينية في الضفة تعزز مخاوف التصعيد
الشرطة الإسرائيلية تحذّر من وقوع هجمات خلال الأعياد وتدعو لحمل السلاح
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني للاشتباه في تنفيذه محاولة طعن
الاهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في الضفة ويستهدف طواقم طبية وصحفية بغزة
"لخارجية الفلسطينية": ازدواجية المعايير الدولية تُهدد بتفجير ساحة الصراع
الشروق المصرية
طفل فلسطيني ينجو من انفجار سكوتر كهربائي في آخر لحظة.. فيديو يوثق الواقعة
جيش الاحتلال يعلن تعرض إحدى دورياته لأضرار بعد إطلاق نار عليها
الغد الأردنية
الضفة الغربية.. الاحتلال يتوسع في التهجير القسري
عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل
2000 شجرة في خاصرة مستعمرة كريات أربع
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته طعن جندي
غزة: الاحتلال الإسرائيلي يمدد إغلاق معبر بيت حانون ليوم واحد
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
خاص الخطيب يكشف: تشكيل غرفة طوارئ لمواجهة ارتفاع جرائم القتل في الداخل
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
بالصور تمهيدا لهدمها.. الاحتلال يأخذ قياسات منازل منفذي عملية "عيلي"
الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون بحجة استمرار المسيرات شرق القطاع
13 إصابة في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
اطلاق النار على سيارة مرشح رئاسة مجلس بلدي في الداخل المحتل
المقاومة تستهدف قوات الاحتلال بنابلس والبيرة
تكريم مبادري مشروع "سفراء القدس" في الكويت
الاحتلال يمدد إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز"
أسرى النقب يقررون خطوات تصعيدية غدًا
القدس المحلية
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لتصعيد مع قطاع غزة
قوات الاحتلال تجري مسحًا هندسيًا لمنازل 3 أسرى من نابلس
اشتية: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أهم شرط لتحقيق التنمية
الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة
الاحتلال يستولي على منزل مواطن شرق جنين
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
الأجنحة العسكرية في جنين تطالب بوقف الاعتقالات
الأسرى في سجن "النقب" يقررون إرجاع وجبات الطعام يوم غد
الحياة الجديدة
"روبرتيك فلسطين" يمثل الوطن في مسابقة فيرست غلوبال
جلسة استئناف للأسير كايد الفسفوس الأربعاء المقبل
"تل السلطان" خامس موقع فلسطيني على لائحة التراث العالمي
ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 37 أسيرة
الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون لليوم الرابع على التوالي
جريدة الأيام
إصابات في مواجهات عنيفة شرق القطاع والاحتلال يزعم تعرّض قواته لإطلاق...
»ثلاث عمليات إطلاق نار في مناطق الأغوار الشمالية وجلبون ودير شرف
حملة هدم وتجريف في مناطق عدة وإصابة شاب واعتقاله قرب عزون
»أسرى "النقب" يقررون إغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام اليوم
الاحتلال يواصل حصار نابلس ويغلق المداخل الرئيسة
إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون كاميرات التعرف على الوجوه
واشنطن وطهران تتبادلان السجناء وتحويل أرصدة لإيران بمليارات الدولارات
رحيل حسين منذر.. موّال فلسطين!
وكالة صفا
الاحتلال يغلق مدخل بلدة برقا في رام الله بالسواتر الترابية
الاحتلال يستولي على منزل في جنين ويحوّله لثكنة عسكرية
"مدى" يدين تصاعد انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين بغزة
وزارة الأسرى: عقوبات الاحتلال بسجن النقب تضاعف معاناة الأسرى
الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة
المرور: 13 إصابة في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
44 من ذوي أسرى غزة يزورون أبناءهم في "نفحة"
حنيني: منع الاحتلال إدخال الملابس للأسرى جريمة عنصرية
فلسطين اليوم
بالفيديو جنين.. "فصائل المقاومة" لأمن السلطة: أوقفوا اعتقال المطاردين والمحررين
الأسرى يقررون غدا إغلاق كافة الأقسام وإعادة وجبات الطعام
نقابة الموظفين بغزة تستهجن قرار خفض نسبة الرواتب
القناة 14: الاحتلال يستعد لاحتمال اطلاق صواريخ من غزة بعد اغلاق معبر "ايرز"
بالصور الاحتلال يغلق المدخل الشرقي لقرية برقا شرق رام الله
تحويل منزل في جلبون نقطة عسكرية بقرار من الاحتلال
فتوى شرعية بخصوص الهجرة من غزة
بالصور تعرف على مجرمي مجزرة صبرا وشاتيلا وكيف لقوا مصرعهم!
سما نيوز
الاحتلال يقرر إبقاء معبر بيت حانون مغلقا
وزير الخارجية السعودي: لا حل للصراع إلا بضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة (فيديو)
الاحتلال يقرر معاقبة "أسرى النقب"..
نتنياهو يلتقي إيلون ماسك في كاليفورنيا
الاحتلال يأخذ قياسات منازل منفذي عملية "عيلي" تمهيدا لهدمها
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية
شركة إسرائيلية تبيع مسيرات قتالية لدولة أوروبية
الاحتلال يعتقل شابين من طمون قرب قلقيلية
إدانات عربية متواصلة لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
عرب 48
حالتهما الصحية صعبة: الأسيران الفسفوس وخلوف يواصلان إضرابهما
الاحتلال يمدد إغلاق حاجز بيت حانون للمرة الثانية
قرار بمنعهم من إدخال الملابس لنصف عام: أسرى سجن النقب يغلقون الأقسام الثلاثاء
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أسرى في سجن "النقب" ينفذون خطوات احتجاجية
نيويورك: المالكي يُطلع نظراءه العرب على مجمل ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 19 أيلول (سبتمبر)
- 2004م اغتيال الطائرات الإسرائيلية بمدينة غزة "خالد أبو سلمية " القائد الميداني في كتائب القسام وإصابة 5 مواطنين في نفس الحادث.
- 2002م استشهاديّ من كتائب القسّام يفجّر نفسه في حافلة صهيونية في قلب تل أبيب، و أدّت العمليّة إلى مقتل 8 صهاينة و إصابة 60 آخرين بجروح مختلفة .
- 1997 م الشرطة الإسرائيلية تطلق الأعيرة المطاطية على المتظاهرين الفلسطينيين في مدينة الخليل المحتجين على سماح الحكومة الإسرائيلية لطلبة يهود بالإقامة في بيوت عربية في القدس الشرقية بعد مغادرة العائلات اليهودية التي كانت تحتلها.
- 1988 م إسرائيل تطلق أول قمر صناعي للتجسس يحمل اسم "أفق 1"، وقد خصصته للتجسس على الدول العربية والإسلامية وخاصة العراق وإيران وسوريا.
- 1982م مجلس الأمن الدولي يدين في قراره رقم 125 مذبحة صبرا وشاتيلا. ما بين السادس عشر والثامن عشر من أيلول من العام 1982، ذبح عدة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين (رجال ونساء وأطفال وشيوخ) بشكل وحشي على يد قوات الميليشيات المسيحية اللبنانية المتعاونة مع إسرائيل.
- 1982م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 521مالذي يدين المجزرة ضد الفلسطينيين في بيروت إن مجلس الأمن: يدين المجزرة الإجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين في بيروت.
- 1970 م بداية مواجهات مسلحة بين الجيش الأردني وفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية وسط استياء محلي وعربي واسع ودعوات لنبذ الفتنة.
- 1963م تعيين أحمد الشقيري ممثلا لفلسطين في الجامعة العربية ولد أحمد الشقيري في بلدة تبنين جنوبي لبنان عام 1908، حيث كان والده المعارض السياسي للدولة العثمانية الشيخ أسعد الشقيري منفياً هناك. انتقل بعدها مع أمه للعيش في طولكرم في فلسطين.
- 1944م بريطانيا تقرر تشكيل لواء يهودي داخل الجيش البريطاني "اللواء اليهودي" وحدة عسكرية يهودية تسمى بالعبرية "هاحايل" شكلت بقرار من الحكومة البريطانية عام 1944 لتقاتل أثناء الحرب العالمية في صفوف قوات الحلفاء.