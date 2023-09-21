النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2627) الخميس 21/9/2023

أخبار فلسطينية

· قوات إسرائيلية تقتحم مدينتي طوباس ونابلس شمال الضفة الغربية

· الرئيس الفلسطيني ورئيس المجلس الأوروبي يتحدثان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم

· 4شهداء في مخيم جنين وخامس في أريحا برصاص الاحتلال- (فيديو)

· وزير المالية الفلسطيني يُجدد مطالبته بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات وتعديل اتفاق باريس

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· قيادي من فلسطينيي الداخل يطالب بحماية دولية من السياسات الإسرائيلية العنصرية وتصاعد الجريمة في المجتمع العربي

· أسرى الجهاد يشرعون بفعاليات احتجاجية وتحذيرات من “تصفية صامتة” للإداريين المضربين

· قيادي من فلسطينيي الداخل يطالب بحماية دولية من السياسات الإسرائيلية العنصرية وتصاعد الجريمة في المجتمع العربي

· »"السلام الآن": حكومة نتنياهو دفعت مخططات بناء 13638 وحدة استيطانية في الضفة...

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اخبار إسرائيلية

· »تل أبيب: سرقة دبابة من قاعدة تدريب للجيش والعثور عليها في محل للخردة

· سرقة دبابة من قاعدة تدريب للجيش الإسرائيلي واعتقال مشتبهين

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اخبار دولية

· مسؤولون أميركيون سابقون: تحسن ملحوظ في العلاقات مع السعودية

· بايدن لنتنياهو: يجب اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي...

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اخبار عربية

· ولى العهد السعودي: القضية الفلسطينية مهمة لمسألة التطبيع مع إسرائيل

· محمد بن سلمان: القضية الفلسطينية مهمة للتطبيع... ولا نريد هيروشيما جديدة

الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

الصحف العربية

القدس العربي

· 4إصابات إثر تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي تظاهرات بغزة

· الاحتلال يخطر بوقف بناء 23 منزلا في سلفيت ويتهم حماس بتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية

· بعد أسابيع من الهدوء.. جنين تشيع 4 شهداء ودعوات لاستمرار المقاومة وإضراب شامل يعم المدينة

· استمرار اللقاءات الفلسطينية على هامش اجتماعات الجمعية العامة.. والتركيز ينصب على عضوية كاملة

· صحة غزة تحذر من توقف أقسام الغسيل الكلوي خلال أيام

· أسرى الجهاد يشرعون بفعاليات احتجاجية وتحذيرات من “تصفية صامتة” للإداريين المضربين

· قيادي من فلسطينيي الداخل يطالب بحماية دولية من السياسات الإسرائيلية العنصرية وتصاعد الجريمة في المجتمع العربي

· 4 شهداء في مخيم جنين وخامس في أريحا برصاص الاحتلال- (فيديو)

·

الشرق الأوسط

· قوات إسرائيلية تقتحم مدينتي طوباس ونابلس شمال الضفة الغربية

· الرئيس الفلسطيني ورئيس المجلس الأوروبي يتحدثان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم

· رئيس الوزراء الفلسطيني لاجتماع المانحين: إسرائيل تسبب لنا أزمة مالية حادة

· محمد بن سلمان عن التطبيع مع إسرائيل: كل يوم نقترب أكثر لكن القضية الفلسطينية مهمة

· ولى العهد السعودي: القضية الفلسطينية مهمة لمسألة التطبيع مع إسرائيل

· محمد بن سلمان: القضية الفلسطينية مهمة للتطبيع... ولا نريد هيروشيما جديدة

الغد الأردنية

· لا كهرباء، لا وظائف، ولا حرية: 36 ساعة في غزة‏

الاخبار اللبنانية

· المقاومون«يختفون» في مخيم جنين: حرب إسرائيلية على «الحواضن الآمنة»

· الاحتلال والسلطة يوحّدان هدفهما: فَلْنحيّد مقاتلي «فتح»

· سرقة دبابة «ميركافا» من قاعدة تدريب إسرائيلية قرب حيفا!

· فلسطين... نُذر تصعيد شامل

· العمليات تتكاثر... والعدوّ يخشى «ضربة كبرى»: نُذُر تصعيد على امتداد فلسطين

الاهرام المصرية

· · وزير المالية الفلسطيني يُجدد مطالبته بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات وتعديل اتفاق باريس

· مُستوطنون إسرائيليون مُسلحون يُهاجمون وفدًا دبلوماسيًا أوروبيًا شرق رام الله

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الشروق المصرية

· غوتيريش يبحث مع عباس تطورات القضية الفلسطينية

· الاحتلال يستبيح الدم الفلسطيني.. 6 شهداء فلسطينيين في 24 ساعة

· مسؤولون أميركيون سابقون: تحسن ملحوظ في العلاقات مع السعودية

· اهتمام إسرائيلي بتصريحات ولي العهد عن السلام... والمتشددون قلقون

الشرق القطرية

· الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية العام

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

· الاحتلال يجدد أمراً لوضع اليد على 350 دونما شمال القدس وغرب رام الله​

· بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوسًا تلمودية

· لليوم الرّابع.. منسق الكتلة بجامعة القدس "قفيشة" يواصل إضرابه في سجون السلطة

· بالصور مسلحون يطلقون النار على أقسام لبلدية الخليل وعقارات لأعضائها

· لليوم السادس.. الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون

· قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة

· بالفيديو مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي ويؤدون طقوسا تلمودية

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صحيفة القدس

· الاحتلال يجدد أمراً للاستيلاء على أراضي شمال القدس وغرب رام الله

· ولي العهد السعودي: المملكة "تقترب" من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل

مسلحون يطلقون النار على مباني لبلدية الخليل وعقارات لأعضائها

الاحتلال يهدم منشأة جنوب نابلس

الاحتلال يقتحم مدرسة بنات العيزرية ويلحق أضراراً فيها

صحيفة الأيام

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· استشهاد شاب خلال اقتحام "عقبة جبر" وثانٍ متأثراً بجروحه في مخيم جنين

· »أربعة مصابين في مواجهات شرق القطاع والاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون

· »غضب في صفوف موظفي "حماس" بعد تخفيض نسبة صرف الرواتب

· »"السلام الآن": حكومة نتنياهو دفعت مخططات بناء 13638 وحدة استيطانية في الضفة...

· »ولي العهد السعودي: القضية الفلسطينية تظل مهمة في المفاوضات بشأن التطبيع...

· »بايدن لنتنياهو: يجب اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي...

· »تل أبيب: سرقة دبابة من قاعدة تدريب للجيش والعثور عليها في محل للخردة

· »اليوم .. انطلاق حركة استيطانية جديدة لتهويد الأقصى وتغيير واقعه

» الحياة الجديدة

· الأسير محمود عارضة من عرابة يدخل عامه الـ28 في الأسر

· بشارة يجدد مطالبته بالضغط على اسرائيل لوقف الاقتطاعات وتعديل اتفاق باريس

· اشتية: فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية

· نتنياهو وبايدن.. توتر لا يمنع الدعم الأميركي لإسرائيل

وكالة الرأي

· بدء صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة الأحد

· عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

· الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة

· الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة

· أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية اليوم الخميس

· المرور: 6 إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

وكالة صفا ط قيود

· الاعتقال السياسي.. إرباك عام لحياة المواطنين بالضفة

· عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

· أسبوع على إغلاق الاحتلال معبر بيت حانون

· مداهمات واعتقالات بالضفة وإصابة 9 مواطنين في الجلزون ونابلس

· محمد بن سلمان: كل يوم يقربنا أكثر للتطبيع مع "إسرائيل"

فلسطين اليوم

· خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة طوباس

· بالفيديو كتيبة طوباس: إعطاب عدد من آليات الاحتلال وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف جنوده

· بالفيديو أمام ضربات المقاومين.. الاحتلال يفشل من اعتقال أحد المطلوبين في طوباس فجراً

· ما هو الطلب السعودية الذي يدرسه نتنياهو مقابل التطبيع؟

· مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

· ماذا علقت حكومة غزة بشأن خصم نسبة رواتب الموظفين ..وبماذا طمأنتهم ؟

سما نيوز

· سيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة

· بن سلمان بشأن نتنياهو: علاقتنا باسرائيل ستستمر بغض النظر عمن يرأس إسرائيل

· اشتية : فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية

· لليوم السادس.. إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز"

· بايدن: يجب اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي بالضفة

· ولي العهد السعودي: كل يوم نقترب أكثر من التطبيع مع "إسرائيل" (فيديو)

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عرب ٤٨

· الرئيس الفلسطينيّ يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة

· مسلحون يطلقون النار على أقسام لبلدية الخليل وعقارات لأعضائها

· تقرير: نتنياهو يدرس السماح ببرنامج نووي سعودي مقابل التطبيع

· سرقة دبابة من قاعدة تدريب للجيش الإسرائيلي واعتقال مشتبهين

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وكالة وفا

· الاحتلال يقتحم مدرسة بنات العيزرية الأساسية ويدمر جزءا من محتوياتها...

· الاحتلال يجدد أمرا لوضع اليد على 350 دونما من أراضي قرى الق ...

· الرئيس يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة

· الرئيس يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

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حدث في مثل هذا اليوم

· 21 أيلول (سبتمبر)

· 2006م استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الطيران الحربي الصهيوني عدداً من رعاة الأغنام الفلسطينيين في منطقة أبو صفية الواقعة إلى الشرق من مخيم جباليا.

· 2002م إسرائيل تدمر المقاطعة في رام الله وتبقي على غرفتين فيهما الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومظاهرات في أنحاء الوطن العربي وبعض عواصم العالم تندد بالعدوان.

· 1970 م عقد مؤتمر القمة العربي في القاهرة للمصالحة بين أطراف المواجهات الدامية في الأردن (أحداث أيلول/ سبتمبر) بين الجيش الأردني وفصائل فلسطينية يسارية ووطنية). استغرقت أعماله سبعة أيام، وقد توسط الرئيس المصري جمال عبد الناصر (1918 - 1970) بين الملك حسين بن طلال (1935 - 1999) ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929).

· 1970م قمة عربية طارئة في القاهرة بدأ رؤساء الدول العربية يتوافدون على القاهرة لعقد القمة الخاصة بالحرب الأهلية بين الفلسطينيين و الأردنيين.

· 1969 م عقد مؤتمر القمة الإسلامي الأول في الرباط (المغرب) لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها بعد شهر من إحراق المسجد الأقصى المبارك على يد إرهابي يهودي.

· 1918م قوات الحلفاء تدخل "نابلس" _الحرب العالمية الأولى قوات من لواء الفرسان الأسترالي الخامس تدخل مدينة نابلس لتثبيت سيطرة قوات الحلفاء بقيادة الجنزال اللنبي على المدينة.